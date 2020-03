Los 20 minutos de los audios del ‘Ñeñe’ Hernández

En los 20 minutos de llamada que le fue interceptada en el 2018 al polémico ganadero Jose Guillermo ‘el Ñeñe’ Hernández, él habla sobre la campaña presidencial de Iván Duque y de la entrada de dineros en esa contienda política, sin referirse a compra de votos.

En los audios –revelados ayer por la revista Semana– el ‘Ñeñe’ habla con una mujer a la que llama ‘Cayita’, y que sería María Claudia Daza, quien hacía parte de la UTL del senador y expresidente Álvaro Uribe, y quien renunció a su cargo tras conocerse las grabaciones.



En las grabaciones, el ‘Ñeñe’ asegura que le dijo a una mujer llamada Priscila, que iba a buscar plata “por debajo de la mesa pa’ soltarla en los departamentos”.



A esto, ‘Cayita’ le responde. “Es que en eso es lo que estamos. Mira, ¿Priscila no te contó? Párame bolas. Yo conseguí 1.000. Y a Priscila, le dije, por favor, pásame una lista de ustedes (...) Y fui donde el partido mío y le dije ‘Daniel, dime cuáles son los líderes que no vayan a robar, que trabajen (...) y eso fue lo que se mandó”.

Acto seguido, ‘Cayita’ le dice al ‘Ñeñe’: “Necesito es que tú me ayudes con unos empresarios (...) Yo tengo una empresa que les da la plata. Como tú quieras se puede manejar, y nadie va a saber”. Luego, en la llamada el ‘Ñeñe’ asegura que en las veces pasadas se aprovecharon “de una plata que se robaron de Vargas Lleras, de transporte y de vainas”. Y agrega: “Tenemos que tratar de organizar el transporte, organizar esa vaina con tiempo. Si no hubiéramos conseguido esos ciento y pico mil millones, qué habría pasado en el Valle”.



Después, la mujer que sería Caya Daza le dice que necesita su ayuda y que le preste un carro para ir a La Guajira y un conductor. “Me tienes que lambonear, porque si no, no vas a la posesión. Con Priscila estoy haciendo la lista en borrador”, le dice.

‘Cayita’ también le cuenta que estuvo en la alta Guajira, porque la mandó Iván e Uribe. Luego asegura que “al jefe” lo tiene alineado: “a Uribe le cuento todo”.



(Lea también: Los secretos y la fortuna del ‘Ñeñe’ Hernández)



Ayer la Fiscalía le entregó cuatro DVD a la Corte Suprema, al Consejo Electoral y a la Comisión de Acusación con los audios del ‘Ñeñe’.



El abogado Miguel Ángel Río, quien defiende a la familia de Óscar Rodríguez Pomar –por cuyo asesinato era investigado ‘el Ñeñe’– desmintió al fiscal Barbosa, y dijo que la Fiscalía tenía los audios desde hace año y medio, cuando se los entregó la Dijín.



Ayer Barbosa fue recusado por Dejusticia y Transparencia por Colombia para que se aparte de las investigaciones por estos hechos.



La Corte Suprema de Justicia tiene una indagación preliminar contra Uribe, y la Comisión de Acusación tiene dos denuncias contra Iván Duque.



JUSTICIA