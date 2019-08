¿Cómo funciona la mente criminal de los ‘lobos solitarios’?

El tiroteo en El Paso (EE. UU.), ocurrido el pasado 3 de agosto y que dejó 22 personas muertas y 24 heridas, volvió a poner sobre la mesa el apelativo de ‘lobos solitarios’.



Tras el ataque, muchos calificaron a Patrick Crusius, el hombre detenido tras el hecho y quien confesó que su objetivo era asesinar mexicanos, según medios estadounidenses, como un ‘lobo solitario’.



Pero ¿qué significa el pseudónimo y por qué es relacionado con el terrorismo?

Las motivaciones

El nombre de ‘lobo solitario’ nació de una operación antiterrorista (a finales de los 90) que se llevó a cabo contra Alex Curtis, un supremacista blanco que alentó a otros como él a cometer actos terroristas en solitario.



“Un lobo solitario es una persona que siente que tiene una misión mística o política”, le aseguró a EL TIEMPO Edwin Olaya, psicólogo y perfilador criminal.



Olaya explicó que quienes reciben este calificativo siempre actúan solos: “Se encargan de diseñar los planes, de conseguir las armas con las que atacaran, de llevar a cabo su misión”.

Patrick Crusius dijo que estaba en contra de la 'invasión hispana' en Estados Unidos. Es señalado como el culpable del tiroteo en El Paso. Foto: AFP

Lo que hacen estas personas, resaltó el experto, es tener unas creencias, unas construcciones mentales, de cómo funciona y cómo debería funcionar la vida según ellos.



“No poder controlar una situación les genera la necesidad de agredir”, aseveró Olaya, al tiempo que dejó claro que en el caso de Crusius “él podía creer que su misión era liberar a su país de la ‘invasión hispana’, algo que consideraba indeseable”.



“Los ‘lobos solitarios’ siempre están motivados por una ideología. Sus acciones las llevan a cabo por algo que creen, no por dinero”, afirmó, por su parte, Belisario Valbuena, psicólogo forense.



Aunque en algunas ocasiones estas personas son reconocidas como parte de algún grupo terrorista, Valbuena explicó que no es del todo cierto.



“Son el tipo de terroristas que actúan de forma independiente. Sí, comparten ideología con grupos radicales, pero no están vinculados directamente a ellos”, complementó.

Brenton Tarrant es un 'lobo solitario': atacó dos mezquitas en Nueva Zelanda (marzo, 2019) y asesinó a 49 personas. Foto: Redes sociales

Su mente

Valbuena los describe como “sujetos socialmente aislados, de tipo esquizoide, con dificultad en generar vínculos con otras personas”.



También señaló que son difíciles de detectar y que les falta empatía: a quienes ven como su enemigo lo conciben como a una cosa.



Olaya dijo que en ellos influyen “patrones de crianza, de experiencias previas que generaron que su pensamiento detonara en lo que hacen”.



“Sus acciones las interpretan como la restauración de un equilibrio social”, valoró.

Ambos expertos explicaron que no hay que confundirlos con los ‘asesinos relámpago’.

Anders Breivik mató a 77 personas en Noruega (julio, 2011). Se presentaba a sí mismo como enemigo de la sociedad multicultural, del islam y del marxismo. Foto: EFE

“Los ‘lobos’ quieren perdurar, quieren enviar mensajes. Son más fríos, calculadores y pensantes. Su acto violento es el medio para transmitir un mensaje”, manifestó Olaya.



“Los ‘asesinos relámpagos’ tienen motivaciones personales: sufrieron acoso, segregación y por eso cometen homicidios, quieren vengarse. La violencia es el fin en sí mismo, el mensaje”, dijo Valbuena.



María Alejandra Tapia Millán, politóloga de la Universidad Nacional y candidata a Doctora en Psicología de la Universidad de los Andes, comentó que también hay que entender a los ‘lobos solitarios’ como un síntoma social.



“Hoy en día, la violencia está en todos lados: en la calle, en los servicios de transporte, en las redes sociales. Y se normaliza”, dijo. “Son seres que se aíslan, gracias a las nuevas tecnologías, y cuando no pueden expresar su malestar de otra manera, recurren a los actos violentos”, agregó.



