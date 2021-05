En qué va investigación de Procuraduría por uso de armas de Esmad

La Procuraduría General pidió a la Policía información detallada sobre el uso del Sistema Lanzador de Munición No Letal (Venom) y los uniformados que han tenido a su cargo ese elemento que ha sido usado durante las protestas registradas en el país.

En una reunión realizada el miércoles entre la Procuradora general Margarita Cabello y el subdirector de la Policía General Hoover Alfredo Penill se habló del uso de ese elemento y el ministerio público pidió información concreta del tema.



Como parte de sus investigaciones se solicitó que se entregue la información puntual de cada uniformado que ha usado ese sistema catalogado como no letal, el reporte de la munición entregada y gastada, así como un informe de las otras armas no letales que se han usado en medio de las protestas que se han dado en el país.



La Procuraduría ya tiene abierta una indagación preliminar contra miembros por determinar del Esmad por presunto uso indebido del Venom en Popayán del 12 y 17 de mayo.



El ministerio público indicó que la Regional Cauca "busca determinar la existencia de supuestas faltas disciplinarias y analiza el material probatorio recolectado que contiene videos, publicaciones en redes sociales e informes de medios de comunicación que indican presuntas irregularidades en los protocolos usados por el Esmad en las manifestaciones".



En ese proceso ya se ordenaron las primeras pruebas.



En la reunión de alto nivel de ayer se pidió ampliar la información y realizar un cruce de datos sobre las capturas y traslados de personas a estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) desde el 28 de abril y hasta la fecha.



Se busca avanzar en la depuración de las denuncias sobre desaparecidos y verificar el trato que se ha dado a los detenidos.



La información será clave en procesos disciplinarios que adelanta el Ministerio Público.



