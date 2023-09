Tras varios meses de investigación por una prueba de polígrafo a la que fue sometida Marelbys Meza, exniñera del hijo de Laura Sarabia, en el sótano del edificio Galán justo al frente del Palacio de Nariño, Noticias RCN reveló el video clave del interrogatorio irregular al que fue sometida la mujer.



(Le recomendamos leer: Caso Laura Sarabia: los 4 datos que se filtraron en audiencia contra policías detenidos).



La diligencia se dio en medio del supuesto robo que habría hecho Meza cuando trabajaba en la casa de la exjefe de gabinete del gobierno Petro. Según versiones entregadas en ese momento, la mujer habría tomado una maleta con 7.000 dólares que estaba al interior de la vivienda de Sarabia.

En lo que va de la investigación, se determinó que la prueba de polígrafo tuvo lugar el 30 de enero de 2023 y que por lo menos seis miembros de la Policía Nacional, incluidos oficiales del más alto rango, estaría involucrados en el interrogatorio y las chuzadas irregulares en el celular de Meza.



En fragmentos del video de una prueba de duró más de 3 horas, funcionarios de investigación comenzaron dejando en claro que el interrogatorio se daba por la supuesta perdida de una maleta con dinero el pasado 27 de enero de 2023.



Dentro de las declaraciones entregadas por Meza, la extrabajadora de Sarabia recuerda cuando investigadores de la Policía tomaron su versión en la casa de la exjefa de gabinete, pero que desde ese momento le dejaron claro que sería sometida a una prueba de polígrafo.



Dentro del informe entregado por Noticias RCN se ve el documento llamado 'Consentimiento informado examen poligráfico' en el que Marelbys del Carmen Meza Buelvas firma y pone su huella.



Dentro del video revelado también se ve cuando Meza es conectada a varios electrodos y cables en su cuerpo para es sometida en varias oportunidades a la misma pregunta: "¿Usted robó el dinero del maletín de la doctora Laura?".



Ante la pregunta hecha por el poligrafista, Jhon Alexánder Sacristán, Meza respondió: "No señor". Sin embargo, más adelante, aunque había negado cualquier contacto con la maleta, luego recordó que sí.



"Solo tirarlo al suelo. (...) Como se le ocurre usted que yo le voy a robar un peso. Esto es un problema gravísimo", confesó Meza.



En otra parte del video publicado, el investigador Sacristán le pregunta a Meza: "¿Qué me entiende si yo le hago esa pregunta, señora Meza?; a lo que la mujer contesta "que me está acusando de que yo robé".



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS