Lo que dijo el expara Juan Guillermo Monsalve en juicio contra el abogado Diego Cadena

El exparamilitar Juan Guillermo Monsalve se presentó en el juicio contra los abogados Diego Cadena y Juan José Salazar procesados por fraude procesal y soborno a testigos.



Monsalve es uno de los testigos clave de la Fiscalía en el proceso por los mismos hechos por los que es investigado el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Monsalve, que llegó con chaleco antibalas a la diligencia, señaló que en febrero de 2018 fue buscado por varias personas para que cambiara su versión de una declaración previa.



Dijo que dio una declaración a la Corte Suprema de Justicia y una al senador Iván Cepeda en las que mencionó al expresidente Uribe Vélez.

Juan Guillermo Monsalve en juicio. Foto: Archivo: EL TIEMPO

Sostuvo que le insistían que declarara "para sacar limpio a ese señor a Álvaro Uribe Vélez, a los hermanos Uribe".



Monsalve indicó que estando preso el interno Enrique Pardo Hasche le dijo que unas personas lo estaban buscando para hablar y que incluso le cuadraron una primera visita y él se negó a bajar a recibirlos.



"Yo estaba jugando cartas cuando me llegó el volante que bajara a abogados, yo no bajé ese día, me parecía raro", aseguró duranteel juicio.



Añadió que al tiempo que Pardo Hasche le cuadró la cita con los abogados, otro interno desde una cárcel en Neiva identificado como Carlos López lo estaba buscando para que diera otra versión.



Sostuvo que la petición en concreto era que hiciera una grabación o una declaración retractándose de lo que inicialmente había señalado frente al expresidente Uribe.



Igualmente dijo que le informó de lo que estaba pasando al senador Iván Cepeda, pero que igual bajó a la reunión con Cadena a quien no conocía antes de ese día. "Cuando yo bajé ya Pardo Hasche estaba en la mesa con Diego Cadena y el se presentó y me dijo que era el abogado del doctor Álvaro Uribe", afirmó Monsalve.



Y añadió que le solicitaron que firmara un documento para oficializar un retractación que iba a ser radicada al día siguiente en la Corte Suprema de Justicia. En la misma pedía perdón y señalaba que el senador Cepeda le había pagado "para involucrar a los heemanos Uribe".

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com