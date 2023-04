Pese que en varios sectores persisten dudas sobre los acercamientos de paz con las disidencias que se hacen llamar 'Estado Mayor Central', que están bajo el mando de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz anunció que en los próximos días será instalada la mesa de dialogo con ese grupo ilegal.



(Puede ver: Caso Santrich: Leyva propone a la ONU comisión para investigar entrampamiento)

Aunque no se dio a conocer la fecha oficial, sí trascendió que el Gobierno fue notificado de los cinco nombres de los negociadores de la disidencia más grande del país. Además, se fijó para el 26 de abril la instalación del Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación.



Según la información oficial, el lunes se reunieron en las montañas del Yarí el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, con los representantes del grupo ilegal, a los que la Fiscalía les levantó sus órdenes de captura, y se definió que cinco integrantes de esa organización van a estar en el mecanismo de verificación, y que serán siete los puntos de discusión inicial para el monitoreo del cese del fuego, que está en vigencia desde el primero de enero.

Facebook Twitter Linkedin

Danilo Rueda, Alto Comisionado para la Paz. Foto: JUAN DIEGO CANO/PRESIDENCIA

El 'Estado Mayor Central' agrupa a varias facciones y es hoy en día la disidencia con mayor presencia en el país, más que la que tiene el grupo de los desertores del acuerdo de paz que están con el exjefe de la guerrilla ‘Iván Márquez’.



Esta organización arrancó con el frente primero, que nunca se acogió al proceso de paz con las Farc y se mantuvo activo en municipios de Guaviare, Guainía y Vaupés. Con el tiempo se le fueron sumando otros frentes y exguerrilleros como ‘Gentil Duarte’ (quien fue asesinado en Venezuela en mayo del año pasado) que sí estuvieron en la mesa de La Habana y luego traicionaron sus compromisos.



(Puede ver: JEP fija fecha para oír a ‘Mancuso’ en audiencia de la que depende su ingreso)



Tal como lo reveló este diario en enero de 2022, los distintos frentes que delinquían independientemente conformaron un nuevo secretariado al estilo del viejo modelo que mandaba en las Farc.



En un documento de 74 páginas, revelado por EL TIEMPO, que se llama ‘Apreciación de las capacidades críticas de la amenaza (Accam)’, la Fuerza Pública ya advertía del poder de las disidencias de ‘Mordisco’. Según la más reciente versión del Accam, alias Iván Mordisco tendría bajo su mando a 2.149 hombres en armas y 1.331 integrantes de las redes de apoyo, también conocidas como milicias, para un total de 3.480 integrantes.



En comparación, el documento refiere que el jefe disidente ‘Iván Márquez’ comanda a 1.048 hombres en armas y 598 en redes de apoyo, para un total de 1.646 integrantes. Y el Eln tendría 5.882 integrantes.

Facebook Twitter Linkedin

Segunda Marquetalia, disidencia dirigida por 'Iván Márquez', en reunión con Danilo Rueda (de camisa blanca). Foto: Archivo particular

En cuanto al 'Estado Mayor Central', además de ‘Iván Mordisco’ como máximo comandante, el segundo jefe es Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, y el tercero es Ómar Pardo Galeano, alias Antonio Medina.



Dentro de lo que se denomina segunda línea de mando, se ubican el temido ‘Jhon Mechas’, a quien inicialmente el Gobierno pidió a la Fiscalía que levantara las órdenes de captura en su contra, solicitud que luego fue reversada. Además, están ‘Mata Vaca’, ‘Alonso 45’ y Óscar Eduardo Sandoval, alias El Mocho, quien está al frente del ‘Comando Coordinador de Occidente’, que agrupa 7 frentes que delinquen en Cauca, Nariño y Valle y que suman cerca de 1.700 hombres.



Las disidencias de ‘Mordisco’, lo mismo que la ‘Segunda Marquetalia’ y el Eln hacen presencia tanto en Colombia como en Venezuela. Según el Accam, en el territorio nacional están en Norte de Santander y Arauca, donde mantienen una lucha con el Eln; así como en Antioquia, Putumayo, Nariño y Cauca, en donde hay confrontaciones entre diferentes estructuras de las disidencias y otros actores armados por disputas territoriales.



(Puede ver: No hay controversia con el Fiscal: Minjusticia sobre la injuria y el incesto)



Frente a su presencia en Venezuela, el documento indica que las disidencias –tanto de ‘Mordisco’ como de ‘Márquez’– hacen presencia en territorio del país vecino con 497 integrantes que pertenecen a tres estructuras y a cuatro comisiones. Para agencias de inteligencia, las disidencias bajo el mando de ‘Mordisco’ con las que el Gobierno pretende negociar se dedican principalmente al tráfico de cocaína.

¿Qué pueden negociar?

Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), señaló que lo primero que se tendría que acordar con ese grupo es que deje de atacar a los excombatientes de la guerrilla y de amedrentar a la población civil. Advirtió que el grupo está fuertemente ligado al narcotráfico y que el cese de esas actividades es otro de los compromisos iniciales que se tendrían que dar.

Facebook Twitter Linkedin

Arsenal de las disidencias. Foto: Fuerzas Militares

Añadió que habría que esperar a las peticiones que tiene ese grupo ilegal y establecer hasta dónde el Gobierno piensa acceder a ese tipo de propuestas.



Restrepo consideró que en este caso y frente a la mayoría de los integrantes de ese grupo habría justicia transicional y se tendrían que hacer reformas para definir el mecanismo de su juzgamiento, tal como sucedió con los excombatientes de las Farc.



Sin embargo, señaló que en ese grupo hay personas que fueron postuladas a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y que incumplieron sus compromisos al retomar las armas. Frente a ellos, dijo Restrepo, lo que corresponde es el sometimiento a la justicia y dependerían de la aprobación en el Congreso del proyecto radicado por el Gobierno con mensaje de urgencia.

Si se parte del reconocimiento de su estatus político y así se define jurídicamente, se pueden realizar todos los actos dirigidos a adelantar diálogos. FACEBOOK

TWITTER

Kenneth Burbano Villamarín, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, señaló que lo primero que hay que definir es qué calidad tienen las disidencias: “si se parte del reconocimiento de su estatus político y así se define jurídicamente, se pueden realizar todos los actos dirigidos a adelantar diálogos, así como negociaciones y alcanzar acuerdos de paz”.



Y añadió: “Los temas o asuntos a discutir pueden ser de diversa índole: económicos, sociales, políticos, sin que estén sujetos al Acuerdo de Paz de 2016.

No obstante, considero que varios puntos se referían a lo que no se ha cumplido del mencionado acuerdo (...) Por tanto, los temas o las especificidades de los grandes temas, abordados o no con las Farc los definirán las partes”.



El congresista Alirio Uribe, quien ha trabajado desde el Legislativo para apoyar las iniciativas del paz del Gobierno, sostuvo que “hoy la cancha está limpia para avanzar en cualquier escenario de diálogo” y que aún es pronto para saber los alcances de esa negociación.



“Hay que saludar esos acercamientos y esperar que tengan éxito para lograr el propósito del Gobierno de que estos grupos dejen de delinquir”, indicó Uribe. Igualmente, señaló que hay que esperar conocer las pretensiones de ese grupo, sobre temas que ya se negociaron con las Farc o que se pretendan profundizar y que el Gobierno debe estudiar el número de hombres que tienen, las regiones en las que están y el nivel de riesgo que representan para dimensionar la magnitud de la negociación de paz.



Sair Buitrago

Redacción Justicia

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Lea otros artículos de Justicia: