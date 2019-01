Lista queja contra defensa de Bustos por maniobra para dilatar su caso

“Es reprochable que alguien que ha ocupado las más altas y finas dignidades en el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria tenga que acudir a tan lamentables estrategias con el evidente y único propósito de dilatar la investigación. Ese no es el talante y proceder que se esperan de una persona que ocupó dichas dignidades”.

Así le contestó la Comisión de Acusación al exmagistrado Leonidas Bustos en sus cuatro recusaciones anteriores contra su investigador, en el proceso que se le sigue por el escándalo del ‘cartel de la toga’, y será la piedra angular de la respuesta que obtendrá en el quinto intento por apartar del caso al representante Edward Rodríguez (Centro Democrático).



EL TIEMPO estableció que tanto Rodríguez como varios de sus colegas de la célula legislativa están convencidos de que Bustos y su apoderado, Eduardo Curtidor, acuden recurrentemente a este recurso jurídico para intentar frenar el caso que se le sigue por posible corrupción. Por eso, incluso, se presentará una queja formal ante el Consejo Superior de la Judicatura para que indague las actuaciones del apoderado del exmagistrado.



También se consultó al representante Rodríguez sobre este quinto intento de recusarlo, pero solo se limitó a decir: “Mis pronunciamientos se hacen a través de la jurisprudencia de mi despacho, no en los medios”.

No obstante, se confirmó que su oficina ya trabaja en la compulsa de copias a la Judicatura y en la resolución final sobre si acusa o no formalmente a Bustos por el ‘cartel de la toga’, escándalo en el que el corrupto y extraditado fiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, es testigo principal en su contra.



Aunque procesalmente debería responderse primero la recusación antes de que se dé dicho pronunciamiento, en la Comisión se baraja la tesis de que no sería necesario porque ese recurso se aplica para la etapa procesal previa, que ya se cerró, y no tendría impacto sobre el escrito definitorio que hace falta.



Por su parte, el abogado Curtidor se ratificó en que, a su juicio, el representante uribista está parcializado y debe apartarse del proceso porque ya prejuzgó a su cliente. “Ya expresó públicamente sus posturas y ninguna de ellas es garantía de una actuación procesal seria”, precisó.



Incluso, enfatizó que en la redacción de la recusación participó el exmagistrado Bustos, quien –tal como lo anticipó EL TIEMPO– salió el pasado 28 de noviembre del país y aún no ha regresado a enfrentar este proceso por posible corrupción.



Esta carta jurídica es clave para la defensa del expresidente de la Corte Suprema, porque se presenta justo cuando faltan pocos días para conocerse si Rodríguez acusará o no a Bustos ante el pleno de la Comisión, por supuestamente haber recibido coimas para torcer procesos en el alto tribunal.



Ahora, lo que sigue, si se da y prospera la acusación, es el comienzo oficial del trámite de pérdida del fuero, que, de tener éxito en el Congreso, dejaría de inmediato a Bustos en la órbita de sus antiguos compañeros de Corte para enfrentar un proceso penal. Y si no regresa al país podría ser juzgado en contumacia, es decir, como reo ausente.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.com

En Twitter: @Uinvestigativa