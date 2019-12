Lista la propuesta para volver a la aspersión aérea con glifosato

Con una capacidad de producción anual de 1.120 toneladas métricas de cocaína, según la Organización de Naciones Unidas, Colombia es considerada el mayor productor a nivel mundial de este estupefaciente. De allí la importancia, según el Gobierno, de implementar todas las herramientas, incluida la aspersión aérea con glifosato, para atacar los cultivos de uso ilícito.



Con este fin, este lunes la ministra de Justicia, Margarita Cabello, presentó el proyecto de decreto con el que se daría cumplimiento a los seis requisitos que exige la Corte Constitucional para retomar la aspersión aérea con glifosato en el país.

La aspersión fue suspendida desde 2015 por el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), acogiendo una alerta de la Organización Mundial de la Salud. La Corte pide para volver a asperjar “la existencia de una investigación científica que de forma objetiva y concluyente demuestre ausencia de daño para la salud y el medioambiente”.

De hecho, en opinión de la ministra de Justicia, “este decreto contiene la regulación específica y los mecanismos de seguimiento y evaluación continuos que se harán para minimizar los riesgos en la aspersión aérea”.

En concreto, en la iniciativa el Gobierno se compromete a realizar estudios antes, durante y después de la ejecución del programa sobre el herbicida y sus efectos en la salud y el medioambiente.



Cabello agrega que en el proyecto se ratifica que la aspersión aérea no se realizará en “los parques naturales, sean estos nacionales o regionales; los ecosistemas estratégicos, como páramos, humedales categoría Ramsar y manglares; los centros poblados, los asentamientos poblacionales y los cuerpos de agua”.

En la página web de la cartera de Justicia, según el Gobierno, los ciudadanos podrán acceder al proyecto de decreto –estará allí hasta el 30 de enero–, realizar observaciones y sugerencias, las cuales serán tenidas en cuenta antes de presentar el decreto final al Consejo Nacional de Estupefacientes, órgano facultado para dar vía libre a la aspersión aérea, previo cumplimiento.



La ministra explicó también que el documento mantiene la ejecución del programa de aspersión aérea en manos de la Policía Antinarcóticos y que para reanudarlo se presentará “un estudio previo sobre conservación y equilibrio del ecosistema” y otro en el cual se evalúan “los riesgos para la salud y los efectos que se pueden producir por la aspersión aérea”.



Frente al tema ambiental, Ricardo Lozano, ministro de Medioambiente, señaló que se contrató un grupo de 20 expertos que vienen documentándose en análisis previos sobre el impacto de la aspersión y que se incluyó “un componente de prevención para mantener la biodiversidad con la entrega de diferentes estudios, que ya se vienen haciendo”. Lozano también dijo que en el caso de volverse a asperjar, se haría “un seguimiento día a día en campo”.



Por su parte, el ministro de Salud encargado, Iván González, dijo que paralelo al estudio principal, se ha realizado uno que nace del principio de precaución y que se contrató otro “independiente para evaluar el riesgo en las comunidades”, cuyos resultados se conocerán en el primer trimestre del 2020.

Veedurías externas

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) será la encargada del plan de manejo ambiental a nivel general e implementará nuevos modelos ante las alertas que se puedan registrar –sobre el impacto en tierra y en los cuerpos de agua–. En esos casos habrá un plan de manejo ambiental definido al punto específico, en el cual se proyectará la fumigación con el uso del herbicida para atenuar y contrarrestar el impacto negativo.



Desde la Anla, un grupo de inspectores y operadores independientes escuchará las quejas que se puedan presentar dentro del programa y harán de inmediato los ajustes necesarios.



Estas veedurías externas son un mecanismo nuevo dentro del decreto para garantizar un monitoreo independiente y neutral a la aspersión aérea y sus posibles afectaciones, es decir, si la queja es por un tema de salud, la misma será recibida y procesada por el ministerio del ramo; si es por un bien agropecuario, ante el ICA, y si es por una afectación estructural a la vivienda, por el Fonvivienda.



¿Qué dicen los ambientalistas del regreso al glifosato?

El proyecto de decreto que se dio a conocer este lunes y en el que, según el Gobierno, se cumplen las exigencias de la Corte Constitucional para reanudar de la aspersión aérea con glifosato tiene varios puntos que preocupan a los ambientalistas.



En primer lugar, para Pedro Arenas, exalcalde de San José del Guaviare y miembro de Corporación Viso Mutop, esto evidencia que la erradicación de coca podría enfocarse en gran medida en el uso de glifosato y no como se estaba planteando de manera concertada con las comunidades con el Plan Nacional Integral de Sustitución (Pnis).



“En la práctica, lo que la Corte ha dicho es que el programa de fumigaciones no se podría aplicar en aquellas veredas en donde el programa Pnis está funcionando. Sin embargo, es preocupante, porque el Gobierno ha venido excluyendo familias que quieren hacer parte de este programa. Y, por otro lado, hay unas 40.000 a las que todavía no les ha llegado nada del programa”, dijo Arenas.



A esto se le suma la inconformidad que ya se siente en las comunidades, pues no entienden cómo el Gobierno va a destinar plata para la fumigación, pero asegura que no hay recursos para el Pnis.



Empero, para Arenas, lo interesante del proyecto de decreto es que la Corte ordena al Gobierno establecer una entidad diferente y competente para la ejecución del programa, monitoreo, atención de quejas y posibles afectaciones en salud y ambiente. “Antes, quien ejecutaba la aspersión y recibía las quejas de los campesinos era la Dirección de Antinarcóticos.



Por eso, menos del 2 por ciento del total de las quejas durante 21 años de fumigaciones fueron atendidas”, explicó. Ahora, la idea es que las quejas en temas ambientales sean recibidas por la Autoridad de Licencias Ambientales, Anla, que también tendrá que emitir la viabilidad del plan de manejo ambiental del programa de erradicación.



No obstante, el el ministro de Ambiente, Ricardo Lozano, aclaró que “habrá un seguimiento permanente en campo”, y que se tendrán operadores e inspectores en territorio “para hacer un seguimiento efectivo de cualquier impacto en el medioambiente”.



En este caso, para Aura María Puyana, miembro asociado del Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos, otro de los problemas del decreto es que aunque se habla de imparcialidad de las entidades que harán las evaluaciones de impactos en el medioambiente y la salud, “esto no es cierto, porque los conceptos que se emitan quedan en estructuras del Estado”, concluyó.



Por último, ya hay varias organizaciones de la sociedad civil y organizaciones internacionales que desde ya anunciaron que van a hacer sus comentarios que el Gobierno estableció para debatir el proyecto de decreto.

