Líder social asesinado había pedido al Eln que no lo amenazaran

Jorge Luis Solano Vega, representante de la Mesa Municipal de Víctimas, asesinado en Ocaña, en Norte de Santander, había enviado una carta al Eln para saber porqué lo estaban amenazando y pedir que las amedrentaciones en su contra terminaran

La carta dirigida a ‘Pablo Beltrán’ integrante del Comando Central del Eln (Coce) y fechada en mayo detalla los hechos que rodearon las amenazas que venía recibiendo por parte de una persona que se identificaba como el comandante ‘Carlos’.



En la carta explica que lleva 40 años como líder social de la zona participando en esfuerzos para la consolidación de la paz. Además señala que ha trabajado en la investigación y denuncia de hechos de corrupción en Ocaña y en particular venía subrayando hechos irregulares en la contratación del hospital Emiro Quintero Cañizares.



Sostuvo que el supuesto comandante ‘Carlos’ le recriminó porque se estaba “metiendo con sus compas” y le señalaba que se tenía que presentar ante él para rendir cuentas de sus acciones.



Igualmente señala en la carta a ‘Pablo Beltrán’ que desconoce de qué habla esa persona cuando hace referencia a los ‘compas’.



Añade que el 18 de mayo lo volvió a llamar el supuesto comandante guerrillero y le había dicho que por órdenes superiores había sido declarado objetivo militar.



“Todas estas actuaciones han estado en el marco de la Constitución y la ley, no veo porque un actor armado deba interferir en las denuncias de presuntos actos de corrupción de estos políticos y funcionarios”, se lee en la comunicación en la que además afirma que está siendo perseguido judicialmente.



Luego señala que no va a ir a ningún campamento de la guerrilla al no encontrar garantías de seguridad y pide que respeten la vida e integridad de su familia.



Finalmente indica que tiene voluntad de hablar en el marco de la ley y siempre y cuando se respete su dignidad e independencia.

