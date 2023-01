El Comité Internacional de la Cruz Roja recibió en las horas de la noche del jueves 12 de enero a un soldado profesional que había sido secuestrado por las disidencias de las Farc presentes en el Bolívar.

Se trata de Luis Domingo Morelos González, quien había sido retenido por hombres del frente 37 mientras se encontraba de permiso, de civil y desarmado en el municipio de en Santa Rosa del Sur, según informaron las autoridades.

Horas antes de su liberación, se había conocido un video como prueba de vida. "En estos momentos me encuentro detenido por las Farc, hasta el momento me han tratado de la mejor forma, han sido respetuosos conmigo y me respetaron la vida después que trate de huir, (...) no me han golpeado, no me han maltratado", aseguró el soldado.

Soldado profesional Luis Domingo Morelos, secuestrado por disidencias. Foto: Captura de pantalla, video prueba de vida

La Cruz Roja trabajó junto con la Personería de Santa Rosa del Sur y la Iglesia católica para realizar la operación humanitaria en la zona rural.

"Valoramos el gesto humanitario del grupo armado y nos alegra que esta persona pueda volver pronto a su hogar para reunirse con sus seres queridos. Agradecemos a las partes la confianza que depositaron en nuestro equipo para llevar a cabo esta operación humanitaria", destacó Stephanie Eller, jefa de la subdelegación del CICR en Bucaramanga.

De acuerdo con lo dicho por el organismo internacional, el hombre está en buenas condiciones tras ser examinado por el personal médico. Fue traslado del lugar para reunirse con el Ejército y con sus familiares.

