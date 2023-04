Uno de los proyectos bandera del Gobierno del presidente Gustavo Petro, la Ley de sometimiento a la justicia, tiene este miércoles un examen clave en las instalaciones de EL TIEMPO.



En el foro 'Ley de sometimiento: hoja de ruta', debatirán el ministro de justicia Néstor Osuna, el fiscal general Francisco Barbosa, la procuradora general Margarita Cabello, la exintegrante del equipo negociador de paz con las Farc Mónica Cifuentes; Roy Barreras, presidente del Congreso, y Mauricio Pava, uno de los asesores para redactar el proyecto de ley de sometimiento.

El proyecto de ley, que ya fue radicado en el Congreso, es clave para el aterrizaje de las bandas criminales en la ‘paz total’.



Precisamente, en las últimas semanas ha habido gran debate alrededor de las condiciones y beneficios que la iniciativa les daría a grupos armados ilegales sin reconocimiento político, como las redes de narcotráfico.



Algunos de ellas pasan por el tope que quedó establecido para delincuentes que se sometan, de 10.000 salarios mínimos mensuales vigentes, alertadas primordialmente por el fiscal general, Francisco Barbosa Delgado.



Otra persona que ha cuestionado algunos beneficios es la procuradora general, Margarita Cabello, quien dijo que con el proyecto se otorga un principio de oportunidad, es decir, la renuncia a la persecución penal, a integrantes de bandas criminales.

Radicación en el Senado del proyecto de ley de sometimiento de bandas criminales. foto: 15/03/2023 Foto: Twitter: @MinjusticiaCo

El foro comenzó con el saludo del director de EL TIEMPO, Andrés Mompotes Lemos, quien explicó que este foro tiene la intención de conversar con expertos sobre esta importante ley para la 'paz total'.



Seguidamente Barreras dijo que el proyecto de sometimiento es uno de los proyectos claves para la paz y seguridad del país. "La iniciativa es una ley clave en el propósito de la paz total del Gobierno para acabar con el narcotráfico. No habrá justicia transicional para los narcos, no hay acuerdo de paz para narcotraficantes, ni para asaltantes de esquina, hay justicia penal ordinaria; pero eso no significa que no haya caminos para parar esa violencia".

En la guerra contra las drogas nosotros ponemos los muertos y los países consumidores a los compradores. Mientras no rompamos ese paradigma, seguiremos padeciendo esa maldición: Barreras FACEBOOK

Añadió que es “imposible” un reconocimiento político para narcotraficantes. “El Estado lo que tiene que hacer es decir ‘aquí hay una ley de sometimiento, o se someten a ella o los someto’”.



El presidente del Congreso concluyó: "Mientras haya narcotráfico seremos víctimas de esa maldición, la guerra contra las drogas es una guerra en la que nosotros ponemos los muertos y los países consumidores a los compradores. Mientras no rompamos ese paradigma, seguiremos padeciendo esa maldición. Los gobiernos tienen que avanzar seriamente en la regulación del mercado de las drogas como un problema de salud pública”.

Los dilemas de la justicia en la ley de sometimiento

En el primer panel del evento, llamado 'Los dilemas de la justicia en la ley de sometimiento', el fiscal general Francisco Barbosa abrió el debate ante la pregunta del director de EL TIEMPO sobre la reunión que tuvo esta semana con el presidente Gustavo Petro.



"El Presidente de la República me aseguró que él no quiere hacer negociación política con narcotraficantes porque él no es un narcotraficante, es una persona que tiene un interés legítimo en lograr que baje la violencia en Colombia. Esto no es un proceso de paz, es un proceso de sometimiento a la justicia”, dijo Barbosa.

