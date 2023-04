Durante el foro de EL TIEMPO llamado 'Ley de sometimiento: hoja de ruta', distintas autoridades dieron su punto de vista sobre la iniciativa para que grupos criminales se sometan a la justicia, que es uno de los proyectos estrella del Gobierno de Gustavo Petro.



En el foro están presentes el presidente del Congreso, Roy Barreras; el fiscal general, Francisco Barbosa; la procuradora, Margarita Cabello; el ministro de Justicia, Néstor Osuna y otros expertos en el tema.



"El escenario natural de este proyecto es el Congreso de la República", empezó aclarando el fiscal general, quien viene de encontrarse con el presidente de la República el lunes pasado, cita en la que hablaron de la iniciativa.



Andrés Mompotes, director de El Tiempo, quien conduce el foro. Foto: César Melgarejo/El Tiempo

Según el jefe del ente acusador, el presidente Petro le comentó que no quiere que haya negociaciones con narcotraficantes, "pero el problema de todo esto son voces intérpretes del Presidente que han terminado llevando al país a creer que se requiere hacer negociaciones políticas con mafiosos. Esto no es un proceso de paz, es un proceso de sometimiento".



Barbosa también aclaró que para los proyectos de ley como el de sujeción a la justicia no hay mesas técnicas, sino que estas están diseñadas para discutir cifras, más no para debatir de fondo los artículos. Esa tarea, repitió, está en el Legislativo.



La extradición

Parece que Rueda no le contó, pero eso es un asunto propio de la coordinación interna en Palacio de Nariño que espero se resuelva para el bien del país. FACEBOOK

TWITTER

Ahora, frente a las órdenes de captura con fines de extradición a disidentes que se han solicitado levantar desde Palacio, el fiscal general dijo que el Presidente Petro no sabía que había un pedido desde Estados Unidos para enviar a estas personas. "Parece que (Danilo) Rueda no le contó, pero eso es un asunto propio de la coordinación interna en Palacio de Nariño que espero se resuelva para el bien del país".



No obstante, Barbosa aclaró que ve más coincidencias que controversias en este proyecto de ley, que ya fue radicado en el Congreso de la República para su respectivo debate, aunque subrayó que "acá no se puede hacer procesos de paz con delincuencia atada al narcotráfico, y ojo, atada al paramilitarismo".



"Yo le decía al presidente, usted no puede terminar tampoco, después de la historia de vida que ha tenido, haciendo acuerdos con paramilitares y narcotraficantes, porque esa sería la peor historia suya al final de este proceso", comentó el fiscal general.

Los reparos de la Procuraduría

Facebook Twitter Linkedin

La procuradora Margarita Cabello en foro de EL TIEMPO sobre Ley de sometimiento. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO.

En el panel también tomó la palabra la procuradora, Margarita Cabello, quien abrió su exposición diciendo que están facultados en el ente para debatir estos proyectos, en beneficio de las víctimas.



"Para mí es muy importante que tenemos que responder a organismos internacionales como es el la Corte Penal Internacional que claramente establece unos estándares especiales respecto a qué se puede hacer y qué no", dijo.



Uno de estos temas es el de la prohibición de amnistía cuando se cometan delitos graves de lesa humanidad, como el genocidio o crímenes de guerra. En el proyecto de sometimiento a la justicia, apuntó Cabello, se está dando la permisividad de que en el delito de concierto para delinquir agravado se le pueda favorecer a integrantes de grupos armados de alto impacto con un principio de oportunidad.



"Es decir que desde el inicio, apenas suscriban un acta, ya van a tener la oportunidad de no poder estar en centros penitenciarios ni siquiera por un momento. Principio de oportunidad que uno podría pensar que es una especie de amnistía simulada", concluyó la procuradora.

Carlos López

En Twitter: @CarlosL49

justicia@eltiempo.com

