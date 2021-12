Vigilancia privada en sitios de reclusión de sindicados y asociaciones público privadas para diseñar, construir y operar cárceles, asuntos que fueron aprobados por el Congreso en la ley de seguridad ciudadana, permitirán que actores privados entren al corazón del sistema penitenciario y carcelario colombiano.



(Le puede interesar: Las críticas a tres artículos aprobados en proyecto de seguridad ciudadana)



En dicho sistema ya había alguna participación de privados, como en la salud y alimentación de los presos -que está tercerizada con empresas privadas- pero la nueva iniciativa legislativa permitiría que incluso presten la vigilancia a detenidos que estén sindicados.



(Lea también: Las cifras de reincidencia que buscó atacar proyecto de seguridad ciudadana)

"En Estados Unidos estas empresas hacen lobby en el Congreso para que se creen delitos o se aumenten las penas y así usar el sistema penitenciario para hacer su negocio": experto FACEBOOK

TWITTER

La decisión fue celebrada por el Ministerio de Justicia que señaló que se permitirá que los entes territoriales se encarguen de los sindicados (personas presas a la espera de fallo definitivo en su contra), como lo establece la ley, y que no se destinen policías para la vigilancia de estas personas, con lo que los uniformados podrían estar en las calles trabajando por la seguridad de los ciudadanos.



Pero la ley aprobada no ha estado exenta de críticas. Desde sindicatos del Inpec, que señalaron que el objetivo del proyecto de “es convertir en negocio los derechos de las personas privadas de la libertad”, hasta expertos en sistema carcelario advirtieron riesgos.



(Más notas: Así quedó el proyecto de ley de seguridad ciudadana)



Norberto Hernández, director del Semillero en Derecho Penitenciario de la Universidad Javeriana, dijo que la privatización, por sí misma, no es una mala medida pero que la experiencia internacional ha mostrado que se termina incentivando extender el derecho penal para tener “más clientes”.



“En Estados Unidos estas empresas hacen lobby en el Congreso para que se creen delitos o se aumenten las penas y así usar el sistema penitenciario para hacer su negocio”, mencionó.



Hernández destacó que aunque el hecho de quitarle a la Policía las labores de vigilancia de detenidos podría tener un efecto interesante, “con más policías en las calles habría un embudo de capturas y más gente sin tener en donde meterla”.



(Le puede interesar: Casa por cárcel para alcalde de Riosucio por vicios en contrato de mercados)

Según estadísticas del Inpec, en las cárceles nacionales hay 98.130 reclusos que están distribuidos en 82.232 cupos, lo cual quiere decir que hay un hacinamiento a nivel nacional del 19,33 por ciento FACEBOOK

TWITTER

A la fecha, según estadísticas del Inpec, en las cárceles nacionales hay 98.130 reclusos que están distribuidos en 82.232 cupos, lo cual quiere decir que hay un hacinamiento a nivel nacional del 19,33 por ciento. De los presos, 24.222 son sindicados (24,6 por ciento) y 73.265 (74,6 por ciento) son personas ya condenadas.



En todo caso, aunque el hacinamiento a nivel nacional es uno de los más bajos en las últimas décadas, también hay cárceles que superan por mucho esos niveles. La situación es peor en los centros de detención transitoria, como en las URI y estaciones de Policía, que están a cargo de los entes territoriales.



(Le puede interesar: Investigan a alcalde de Cesar que disparó al aire e hirió a mujer)



De acuerdo con un balance de la Defensoría del Pueblo presentado el 14 de diciembre, hay lugares como la estación Fray Damián - San Nicolás en Cali, con una sobrepoblación del 3.220 por ciento, pues aunque tiene capacidad para 15 personas, hay 498. Además, aunque estos sitios son para que los detenidos permanezcan máximo 36 horas, la Defensoría indicó que hay casos en los que las personas permanecen hasta dos años.



Juan Sebastián Hernández, investigador del área judicial de Dejusticia, también cuestionó la idea de privatizar las cárceles y dijo que investigaciones sobre cómo ha sido esto en otros países en muestran que “las cárceles privadas tienen peores condiciones de reclusión, menor resocialización y mayor vulneración de derechos de los presos”.



Aunque consideró absolutamente necesario que la Policía deje de cumplir funciones de vigilancia de presos que no debería tener, el experto dijo que la privatización no resolvería de fondo el problema carcelario y que, aunque esto sí ha ayudado a construir más centros carcelarios, la infraestructura no es salida de corto plazo pues toma bastante tiempo y el hacinamiento es un tema inmediato.



(Le puede interesar: Los olvidos de 'Otoniel' sobre crímenes perpetrados por las Farc y las Auc)

“Había que tener una solución novedosa en cuanto a la crisis carcelaria, si en el transcurso de los procesos se presenta alguna irregularidad, debe ponerse de presente”: experto FACEBOOK

TWITTER

Por su lado, el director de la Corporación Excelencia en la Justicia, Hernando Herrera, manifestó que involucrar a los particulares en estos asuntos es afortunado: “el esquema de las APP como instrumento para construir cárceles es usado con gran éxito en otros países. Replicar eso permitirá darle condiciones más dignas a los privados de la libertad y que quienes merecen estar en la cárcel lo estén y que no la logren evadir con la excusa de no tener los cupos necesarios”.



Frente a si aumentaría el hacinamiento con una vigilancia privada de sindicados, Herrera mencionó que no le preocupa “que si hay más policías en las calles haya más capturas, eso es lo que quiere el ciudadano, que a los delincuentes se les prive de la libertad”.



(Le puede interesar: La versión completa de lo que dijo el capo 'Otoniel' ante la JEP)​

Y frente al lobby de privados para que haya aumentos punitivos, Herrera dijo que “había que tener una solución novedosa en cuanto a la crisis carcelaria, si en el transcurso de los procesos se presenta alguna irregularidad, debe ponerse de presente, pero es ilógico señalar supuestos riesgos hoy en día inexistentes”.

Minjusticia responde

Facebook Twitter Linkedin

Wilson Ruiz, ministro de Justicia, en el Congreso. Foto: Twitter: @WilsonRuizO

Frente al debate, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, enfatizó en que la vigilancia privada, que deberá guiarse por una reglamentación que expida la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, no aplicará para personas condenadas en establecimientos de reclusión del orden nacional, “por lo que no es cierto que se vaya a reemplazar al Inpec”.



Ruiz añadió que experiencias en otros países de hacer APP en el esquema carcelario han demostrado beneficios en reducción de costos y crecimiento de la calidad humana y de enfoques resocializadores. “Con ventajas competitivas en las cuales el sector privado tiene unas mejores condiciones para prestar el servicio, además de permitir incrementar la infraestructura carcelaria que facilite la superación de los problemas de hacinamiento”, dijo.



(Le puede interesar: 'Debería renunciar': Lombana le responde al magistrado Alejandro Linares)



Sobre cuándo y dónde estará la primera ‘cárcel privada’, Ruiz indicó que eso dependerá del mapa de necesidades en materia de cupos carcelarios, concertación con las autoridades territoriales conforme la ubicación geográfica, y otros factores de incidencia “que corresponden al principio de planeación requerido para un proyecto de esta envergadura, para que se cumpla con éxito y sea motor de réplica como solución a la problemática carcelaria”.



MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

Redacción Justicia

justicia@eltiempo.com@JusticiaET

Lea más noticias de Justicia

-A instancias de la Defensoría, Eln libera a cuatro mujeres en el Cauca



-En 2021, en 286 municipios del país no hubo homicidios: director de Policía



-Iniciativa que beneficia a reclusas cabeza de hogar se la juega en la Corte