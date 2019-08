Juez niega casa por cárcel a 'Porcino', implicado en Cartel de la Toga

El juzgado 17 de conocimiento de Paloquemao leyó este martes la sentencia contra Leonardo Luis Pinilla, conocido como 'Porcino', implicado en 'Cartel de la Toga'.

Tras avalar el preacuerdo con Fiscalía, para que colabore en la investigación, Pinilla deberá pagar tres años y una indemnización de 25 salarios mínimos.



Aunque el ente acusador había pedido que su pena fuera cumplida en una casa fiscal en Montería (Córdoba) donde residencia de su familia, la juez negó la casa por cárcel para 'Porcino' y consideró que debe ir a una prisión.

"El presente caso deja un sinsabor no solo en la judicatura sino en todo un país pues no podemos olvidar que los hechos aquí pre acordados dieron paso a diferentes investigaciones que involucraron a algunos funcionarios de las altas Cortes, dando lugar a que lastimosamente se les conociera como las investigaciones del 'Cartel de la Toga” lo que sin duda afecta gravemente la credibilidad de una sociedad en la justicia”, dijo la juez del caso.



Añadió que el caso puso en entredicho la labor de los jueces y la transparencia de sus actuaciones.



Durante la presentación del preacuerdo el ente acusados afirmó que "se ha evidenciado la existencia de un proceso de colaboración por parte de Pinilla Gómez".



La Fiscalía lo acusaba por la presunta exigencia de 100 millones de pesos al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, para interferir en los procesos penales que se seguían en su contra.



Aunque en la diligencia pasada la juez manifestó reparos sobre la negociación entre 'Porcino' y el ente acusador, este martes terminó leyendo la sentencia establecida entre ambas partes. El pasado 30 de julio la juez había dicho que la pena impuesta por la Fiscalía esa "relativamente baja" y que no compartía "las condiciones del preacuerdo".



Pinilla además estará inhabilitado para ejercer cargos públicos por dos años y medio. La sanción establecida por la Fiscalía, dijo la juez, es "simbólica" al manifestar de nuevo su inconformidad con lo pactado.



El abogado Pinilla, quien es testigo en el Cartel de la Toga, llegó de Estados Unidos el pasado 29 de abril, tras cumplir una pena por lavado de dinero.



JUSTICIA