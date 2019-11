Legalizan captura de hombre que publicó videos sexuales con 15 mujeres

A más de 20 años de prisión podría ser condenado Félix Enrique García Chabur, capturado el lunes en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá, y señalado de haber publicado sin consentimiento videos de relaciones sexuales sostenidas con varias jóvenes en Ibagué, Tolima.



Un día después de su llegada a Colombia, un juez de esa ciudad legalizó este miércoles la captura de García Chabur, el hombre de 32 años acusado por 15 jóvenes, una de ellas menor de edad.

Para la Fiscalía, García Chabur sería el autor de los delitos de violación de datos personales, por la publicación de las grabaciones, en concurso homogéneo y sucesivo, por tratarse de 14 casos reportados con mayores de edad.



El caso número 15 se trata de una mujer menor de edad, por lo que en este caso se le señala de pornogracía con persona menor de 18 años.



La orden de captura contra García, quien es hijo de un reconocido empresario de la construcción en la capital del Tolima, fue emitida el pasado 9 de mayo. Sin embargo, no se había hecho efectiva porque el hombre estaba fuera del país desde febrero, mes cuando la primera mujer se acercó a la Fiscalía a denunciar las presuntas conductas cometidas por él.



No fue sino hasta su regreso, proveniente de Perú el lunes en la noche, que las autoridades pudieron detenerlo.



Según las denuncias, García Chabur entabló relaciones cercanas con las mujeres, a quienes llevaba después a su casa, a una sala de televisión donde las grababa sin su consentimiento mientras sostenían relaciones sexuales.



Los videos no solo fueron publicados en dos páginas pornográficas, sino también difundidos en las redes sociales Instagram y Facebook, no sin antes ser editados con las fotos de las mujeres tomadas de sus perfiles públicos en internet, para revelar sus identidades.



La primera denuncia por estas conductas llegó a la Fiscalía el 13 de febrero, hace 10 meses.



JUSTICIA

Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com