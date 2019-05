Sin Santrich, Fiscalía pedirá que se legalice su captura

La Fiscalía General radicó en los juzgados de Paloquemao una solicitud para que se realice una audiencia en la que se pueda legalizar la captura del exjefe guerillero Jesús Santrich, detenido este viernes cuando salía de la cárcel La Picota.

Así, en las próximas horas se deberá instalar la audiencia en la que un juez concluirá si el procedimiento con el que se recapturó a Santrich fue legal. El exguerrillero fue detenido el viernes en la tarde, minutos después de que el Inpec le permitió salir de prisión, ateniendo un habeas corpus que un juez falló en su favor ya que ese Instituto no había cumplido la orden que dos días antes la JEP había dado para que se le concediera la libertad inmediata.



La JEP lo había dejado en libertad tras aceptar la garantía de no extradición que pidió Santrich, considerando que no había suficientes pruebas para determinar la fecha de los supuestos hechos de narcotráfico por los que lo pide Estados Unidos.



La audiencia de legalización de captura se hará sin Santrich ya que en horas de la madrugada del sábado fue remitido al hospital Méderi por afectaciones en su salud, debido a las cortaduras en sus muñecas y a una alteración de la consciencia. En las últimas horas el centro médico dijo que Santrich se encuentra estable.

Sin embargo, por su situación de salud la Fiscalía buscará realizar la audiencia únicamente con el abogado de Santrich, Gustavo Gallardo, ya que el procedimiento debe adelantarse antes de que se cumplan las 36 horas desde que el exjefe de las Farc fue detenido.



La imputación de cargos, en la que la Fiscalía anunció que llevará nuevas pruebas aportadas por Estados Unidos, así como la declaración de Marlon Marín -sobrino de Iván Márquez- contra Santrich, se postergará hasta que el exguerrillero se encuentre bien de salud.



La Fiscalía aseguró el viernes que la captura de Santrich, cuyo proceso seguirá en la justicia ordinaria en Colombia, se da por los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, y narcotráfico, hechos que están basados en los mismos por los que lo requiere Estados Unidos.



De forma paralela la JEP deberá evaluar si acepta o no la impugnación que la Procuraduría presentaría este lunes contra el fallo de esa jurisdicción que negó la extradición de Santrich.



