Aunque el expediente contra Laura Sarabia, la exjefa de Gabinete del presidente Gustavo Petro por la supuesta aplicación irregular del poligrafo a su exniñera, Marelbys Meza, cambiará de fiscal, Sarabia se presentó en la mañana de este martes al búnker de la Fiscalía a la cita a la que estaba convocada.



Sarabia, quien se posesionó este lunes como directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), había sido citada a interrogatorio dentro de esta investigación.

La cita a interrogatorio este martes estaba en veremos precisamente porque, tras su posesión en el DPS, que es un cargo de rango ministerial, Sarabia adquiere un fuero que obliga a que su investigación sea adelantada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, y este caso venía siendo llevado por otro fiscal.



En ese sentido, si bien se daba por aplazada la diligencia, tanto Sarabia como su defensa asistieron a la cita en la Fiscalía.



Desde allí su abogado, Jorge Mario Gómez, señaló mediante un comunicado de prensa que Sarabia "es víctima de un hurto denunciado ante la Fiscalía desde el mismo 29 de enero", y que ella "no ordenó, ni podría hacerlo, ninguna práctica de poligrafo", por que esas son funciones ajenas al cargo que ocupaba.



Del mismo modo, Gómez sostuvo que desde el 26 de mayo pidieron protección a la Fiscalía por la "campaña de desinformación orquestada en su contra" y que no les han dado respuesta, por lo cual acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)que este 28 de agosto ordenó hacer seguimiento oficial al caso.



Finalmente, el abogado Gómez sostuvo que dentro del proceso pedirán una declaración del fiscal general de la nación, Francisco Barbosa.



"El propio fiscal general de la nación, Dr. Francisco Barbosa, es testigo de excepción de que Laura Sarabia nunca ha querido, ni ha aceptado, privilegios en razón del cargo que ocupaba. Motivo suficiente para que la defensa lo llame formalmente a rendir declaración", sostiene el comunicado.



El documento concluye diciendo: "No tememos a la búsqueda de la verdad en una recta administración de justicia que respete las garantias y los derechos procesales".

Noticia en desarrollo...