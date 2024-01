‘No ordené, no podía hacerlo y no fue iniciativa mía ningún polígrafo’: Laura Sarabia

Menos de tres horas duró la declaración ante la Fiscalía de la directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Laura Sarabia Torres, en la investigación por las presuntas irregularidades que se registraron en la práctica del polígrafo a su exniñera Marelbys Meza.



A finales de noviembre del año pasado, el abogado Jorge Mario Gómez Restrepo, defensor de Sarabia Torres, pidió a la nueva fiscal del caso que la escuchara en interrogatorio. Para ese momento, la investigación que estaba en el despacho de un fiscal anticorrupción pasó a uno delegado ante la Corte Suprema de Justicia, luego de que la exjefa de gabinete del presidente Gustavo Petro fue nombrada directora del DPS.



“Como ciudadana y funcionaria pública, soy respetuosa de la ley, de la administración de justicia y de la institucionalidad. Desde el primer día he estado en total disposición de atender los requerimientos de cada una de las autoridades competentes”, dijo Sarabia a su entrada a la sede del ente acusador, ubicada en el occidente de Bogotá.



Igualmente, añadió que durante la diligencia respondería “todas y cada una de las preguntas de la Fiscalía, renunciando a mi derecho a guardar silencio y así poder despejar cualquier duda que tengan los investigadores”.

Durante su declaración, la funcionaria insistió en que no cometió delitos: “Reitero, no ordené, no podía hacerlo y no fue iniciativa mía ningún polígrafo. Tengo el convencimiento y la certeza de que la Jefatura de Protección Presidencial actuó conforme a la ley y fueron respetuosos de la libertad y dignidad de las personas”.



Posteriormente, indicó que ha emprendido acciones legales contra personas ajenas al proceso, que a su juicio han afectado su imagen: “Seguiré luchando profundamente por defender mi reputación y mi buen nombre de todas las acciones malintencionadas que han rodeado estos episodios. No he dudado en emprender acciones legales contra aquellos que me han difamado y me han calumniado, acciones que ya provocaron unas primeras citaciones ante la Fiscalía el próximo 24 de enero”.



Y finalmente manifestó: “Nada ha logrado ni logrará distraer mis obligaciones y mis compromisos con las comunidades excluidas, con el Gobierno y con mi país”.

En la diligencia, Sarabia Torres fue interrogada por la fiscal delegada ante la Corte Francia, Eugenia Gómez Sevilla, quien le insistió sobre sus actuaciones posteriores al robo de un dinero de su casa y sobre el conocimiento que tenía de las actividades desplegadas por los uniformados que investigaron ese hecho.

Laura Sarabia directora de prosperidad social hace unas declaraciones antes de rendir indagatoria en la Fiscalía. Foto: Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Además, trascendió que la defensa de la funcionaria entregó 17 elementos probatorios relacionados con temas como, por ejemplo, los protocolos de seguridad de la Casa de Nariño y el rol que ella tenía como jefa de gabinete.



Tras la declaración, la fiscal del caso tendrá que definir si ordena la práctica de otras pruebas e interrogatorios para luego decidir el rumbo de la investigación.



A las afueras de la Fiscalía y al término de la declaración se pronunció el abogado de la funcionaria. “La Fiscalía tiene ya los elementos suficientes para concluir que no existe una sombra de duda en la conducta de Laura Sarabia (...) Dos cosas han quedado en claro, que Laura Sarabia no ordenó ningún polígrafo y que los autorizados cumplieron con rigor los protocolos establecidos en la ley, con completo respeto por los derechos y las dignidades de las personas” dijo Gómez Restrepo.



Por los mismos hechos, la Procuraduría General abrió en mayo del año pasado una indagación disciplinaria contra Sarabia Torres y otros funcionarios.

La prueba de polígrafo se dio el pasado 30 de enero. Foto: Noticias RCN

“Los hechos objeto de la indagación habrían ocurrido el 30 de enero pasado, en las instalaciones del edificio Galán, adscrito a la Presidencia de la República, en el centro de Bogotá, a donde habría sido llevada Marelbys Meza por personas que al parecer hacían parte del esquema de seguridad de Sarabia Torres, para establecer si había hurtado un dinero en efectivo de la vivienda de la funcionaria”, dijo en su momento el Ministerio Público en un comunicado de prensa.



Entre otras pruebas, la Procuraduría pidió al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República copia del protocolo existente para la realización de la prueba poligráfica, así como informar quiénes están obligados a tomarla y en qué eventos y los datos de los funcionarios que le practicaron esa prueba a la exniñera.



Por los hechos, la Fiscalía le imputó los cargos de peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal al coronel de la Policía Carlos Alberto Feria Buitrago, jefe de seguridad de la Casa de Nariño, al capitán Elkin Augusto Gómez Gutiérrez y el intendente Jhon Alexander Sacristán Bohórquez. Los uniformados se declararon inocentes.



En el expediente penal se señala que Feria Buitrago habría sido quien ordenó llevar a la exniñera desde su casa hasta el edificio Galán, donde queda la Sala de Polígrafo de la Casa de Nariño.



“Mientras Marelbys Meza continúa al interior, desconocía a dónde y por qué se lo llevaron sin su consentimiento y luego de una hora le devolvieron el celular. La información contenida en el celular fue conocida y empleada en una serie de actividades para conocer sobre la presunta apropiación del dinero y el acceso se logró sin la presencia de la dueña”, cuestionó el ente acusador.

