Este sábado trascendió la denuncia de Laura Sarabia, jefe del gabinete del presidente Gustavo Petro, sobre un robo del que asegura fue víctima, hecho que es investigado por las autoridades.



De acuerdo con versiones, Sarabia le hurtaron de su casa la suma de 7.000 dólares -a principios de año - dinero que le habían entregado como viáticos.



(De seguro le interesa leer:

"Mi familia y yo fuimos víctimas de un robo. La Fiscalía investiga como responsable a quien dio la versión a Semana. La jefatura de protección presidencial y la Sijín actuaron aplicando los protocolos en el marco de la ley", publicó en su cuenta de Twitter.



(Lo invitamos a leer: Los compromisos que deberá cumplir 'La Madame' para estar en libertad)



En esa línea, se conoció por una publicación de la revista Semana, que varias personas, entre ellas Marelbys Meza Buelvas, quien para la fecha del robo era la encargada de cuidar a uno de los hijos de la funcionaria, fueron sometidas a la prueba del polígrafo, y en el caso de Marelbys, denunció tratos intimidatorios.



Marelbys, en la entrevista con Semana aseguró que los hechos se registraron en enero de este año y que la interrogaron - con polígrafo - frente a la Casa de Nariño (Edificio Luis Carlos Galán).



"Me preguntaron acerca de la maleta, si yo había tomado el dinero. Que si yo tenía cómplices, que si yo le había entregado eso a alguien más, que para dónde había cogido, que a qué horas salía (...). No sabía qué contenía esa maleta porque a mí nunca me dijeron, o sea, la maleta era la del viaje que ella había hecho a Boyacá", aseguró la encargada del cuidado de menores.

Facebook Twitter Linkedin

Marelbys Meza Buelvas, extrabajadora de Laura Sarabia. Foto: Archivo particular

EL TIEMPO consultó sobre la legalidad que tiene haber sometido a prueba de polígrafo a Marelbys Meza Buelvas, prueba que en Colombia exige que se realice con autorización del implicado. De acuerdo con Sarabia, Marelbys había dado su consentimiento.



En algunas empresas la prueba del polígrafo se hace para acceder a cargos de alta “responsabilidad y confianza en manejo de información u otros ítems que requiera que la persona al frente sea idónea”, dijo un oficial de la Policía Nacional que por la coyuntura pidió la reserva de su nombre.



En esa línea, aseguró que a los integrantes de la Fuerza Pública, de acuerdo a sus tareas, como ser de inteligencia, los lleva a que determinado tiempo los sometan a dicha prueba, que aseguró “siempre genera estrés”.



(Podría ser de su interés leer: Trasladan a 'Kiko' Gómez y otros presos por cierre de pabellón en Barranquilla)



Explicó que estas pruebas siempre serán “de carácter orientador para una investigador, más no prueba en un proceso”, por lo que añadió que en el caso de Meza no es claro que se aplicara desde los protocolos de seguridad del personal que rodea al Presidente.

Facebook Twitter Linkedin

¿Es legal usar el polígrafo en un proceso de selección? Foto: iStock

'Aquí no hay una amenaza latente'

“Aquí no hay una amenaza latente. Es un robo sin aplicar fuerza y aunque la señora Sarabia es de la primera línea del Presidente se está investigando un robo que no implica que la seguridad de la funcionaria o de su familia este en riesgo”, aseguró la fuente.



Dijo que en este caso el coronel Carlos Feria Buitrago, jefe del esquema de seguridad del Presidente es quien tuvo que haber ordenado su práctica, someter a prueba de polígrafo a Meza, y aclaró que los resultados deben ser validados por la dirección de Inteligencia de la Policía, “ya que todos los poligrafistas dependen de Inteligencia”, puntualizó.



(De seguro le interesa leer: Así cayeron en un semisumergible tres toneladas de marihuana rumbo a Centroamérica)



Para el penalista Francisco Bernate, la irregularidad, en su criterio, es por la utilización de recursos del Estado a favor de una funcionaria, “sería un peculado por uso”, ya que considera que si hubo aprobación para someterse al polígrafo, “donde se haya realizado o que la hayan recogido no es el tema, es la utilización de los recursos del Estado a favor de una funcionaria del Gobierno”.



Redacción Justicia:

En Twitter: @JusticiaET