El caso sin resolver de abogada que cayó de un séptimo piso: familia pide investigar

A la espera de una prueba física realizada por la Fiscalía se encuentran los familiares de Laura Juliana Pérez para determinar cuál es el rumbo que va a tomar la investigación por la muerte de la joven abogada en Boyacá.



Este diario registró hace cinco meses la tragedia a la que se enfrentó dicha familia en Sogamoso, luego de que el cuerpo de la mujer cayera desde un séptimo piso en el edificio Torres de Alcalá.



Sus parientes cercanos creen que las autoridades deben investigar a quien era la pareja de la joven. EL TIEMPO ha intentado contactarlo desde hace varias semanas, pero se desconoce su paradero en el municipio.

Testigos de los hechos aseguraron en ese entonces que, sobre las 5:00 de la madrugada del 2 de junio, un fuerte golpe interrumpió la tranquilidad del sector. Cámaras de seguridad registraron el momento exacto cuando los cables de electricidad se rompieron ante la caída de un cuerpo desde un balcón del edificio.



Sobre una de las aceras del centro del municipio quedó tendida la reconocida abogada, quien desde hace algunos días les había manifestado a sus allegados que la relación con su pareja no estaba pasando por su mejor momento.

El cuerpo de la mujer cayó desde un séptimo piso en Sogamoso Foto: Suministrada

Y si bien es cierto que ante el estruendo escuchado, varias personas salieron de sus viviendas para indagar qué había pasado, el único testigo que puede dar cuenta de lo ocurrido esa madrugada es Víctor Vianchá: pareja de Laura Juliana.

Esta es la fachada del edificio desde el que cayó la joven. Foto: Suministrada

La familia de la víctima asegura que este caso no se trataría de un suicidio, como indicó el primer informe entregado por las autoridades, y señalan que, según ellos, Vianchá podría tener alguna responsabilidad en la muerte de la mujer de 30 años.



En el proceso que sigue de cerca la Fiscalía, el hombre aparece en condición de “indiciado”.

Las versiones sobre el comportamiento de Vianchá

EL TIEMPO se comunicó con la familia de Laura Juliana para consultar lo que saben del caso que los enlutó desde la madrugada del 2 de junio.



Tal como lo reveló este diario en su momento, vecinos del apartamento en el que ocurrió la tragedia aseguran que al interior del lugar se escucharon fuertes gritos y maltratos verbales en contra de Laura Juliana por parte de quien sería su futuro esposo.

De hecho, uno de los habitantes del lugar alertó a la administración sobre lo sucedido y recomendó que lo más oportuno era llamar a la Policía, tras percibir la discusión.



Por su parte, el hermano de Laura Juliana asegura que cuando se encontró con Vianchá en el hospital al que trasladaron a la víctima, este simplemente le dijo que la joven “le había arruinado la vida”.

​

La última vez que se supo del paradero del hombre fue cuando asistió a las exequias de quien sería su prometida, pero desde entonces la familia de Pérez dice que abandonó Sogamoso y que la información que se tiene de él es reducida.

La mujer era abogada y vivía en Sogamoso con su pareja sentimental. Foto: Suministrada

La carta y la discusión



Información daría cuenta de que la relación entre Laura Juliana y Víctor no estaba pasando por su mejor momento.



Allegados aseguran que poco antes de la misteriosa muerte, la joven abogada había cancelado la planeación del matrimonio y que habría expresado en varias ocasiones que su futuro esposo sería un consumidor frecuente de alcohol.

De hecho, fuentes cercanas confirmaron que la víctima estaba decidida a dejar a su pareja, tras argumentar que la relación no estaba funcionando. En uno de los apartados de una carta escrita a mano, Laura Juliana se despedía:



“Nuestra comunicación se rompió. No me atrevo a hablarte de frente porque tu reacción siempre es muy fuerte, creo que ya no me puedo arriesgar a eso”, se lee en el papel.



Otros videos que fueron recolectados por la familia de la víctima muestran una fuerte discusión que sostuvieron las dos personas en un bar de Sogamoso durante la noche de los hechos.

En las imágenes, Vianchá abandona el establecimiento en el que estaban departiendo y fuertemente le grita a la mujer: “La odio. La odio por siempre. No la quiero volver a ver ni a escuchar”, se escucha en el material fílmico.

La mujer se había mudado a ese edificio hace dos años. Foto: Suministrada

Las pruebas del perito forense privado

Dentro de la búsqueda que han emprendido de manera particular la familia de Laura Juliana para determinar si su muerte se trató de un feminicidio, también se incluyó el estudio de un perito forense que fue contratado para obtener detalles de la caída de la mujer desde el balcón.



Los resultados que quedaron plasmados en un video con simulación 3D dan cuenta de que la caída de Laura Juliana, supuestamente, habría sido provocada por una fuerza externa.



Los argumentos del experto forense se basan en que su cuerpo hizo movimientos parabólicos y que esto se debe, acorde a su versión, a un impulso ejercido por alguien más.



En caso de que la mujer se hubiera lanzado por voluntad propia, el cuerpo hubiera tenido una caída libre y habría quedado a pocos metros de la entrada principal del edificio Torres de Alcalá, acorde a ese análisis.

El cuerpo de la mujer alcanzó a ser trasladado a un centro médico, pero falleció en el lugar. Foto: Suministrada

EL TIEMPO se comunicó con la Fiscalía Seccional Boyacá, quienes aseguraron que las investigaciones sobre el caso continúan y que se espera el resultado de Medicina Legal para poder determinar si hay un giro en la versión inicial del suicidio.



Así mismo, el ente investigador está a la espera de los resultados de una prueba similar a la que ordenó la familia de Laura Juliana para establecer cómo fue que cayó el cuerpo de la joven desde un séptimo piso.



Por otro lado, este diario se intentó contactar con Víctor Vianchá para conocer su versión de los hechos, pero no fue posible recibir respuesta a pesar de los múltiples intentos a través de redes sociales.

JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

​pabcon@eltiempo.com

