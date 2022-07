Las denuncias sobre el supuesto cobro de coimas para lograr sacar adelante proyectos financiados con regalías y con énfasis en inversiones para la paz, pusieron a dar explicaciones a funcionarios de la Contraloría, del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Consejería presidencial para la consolidación y estabilización.



Las denuncias, publicadas por la emisora Blu radio, llegaron hace alrededor de un año al exconsejero presidencial para la consolidación y estabilización, Emilio Archila, y advertían sobre la supuesta existencia de un entramado en el que varios funcionarios cobraban un porcentaje del valor de los proyectos para incidir en su trámite.



Archila le dijo a este diario que recibió varias denuncias en las que se mencionaban ese tipo de cobros y se hacían señalamientos directos a algunos funcionarios del DPN.



“Cada una de esas denuncias que recibí las trasladé a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para que las investigaran. Y pedí que los funcionarios mencionados fueran reemplazados o supervisados en sus funciones relacionadas con el Ocad Paz”, indicó Archila.



En las denuncias se hacía referencia a Álvaro Ávila Silva, secretario técnico del Ocad Paz como uno de las personas vinculadas a las irregularidades y luego se conocieron menciones sobre los contralores delegados para el posconflicto Juan Carlos Gualdrón y de regalías, Aníbal Quiroz.



Las coimas, según las denuncias, eran exigidas a alcaldes para lograr que avanzaran en el trámite para la aprobación de las obras que llevarían a sus municipios.



En una de las cartas conocida por este diario Archila pidió a los superiores de Ávila Silva que ante esa situación se realizara una auditoría a los proyectos que se habían tramitado para la vigencia 2020 y se presentara un informe oficial sobre los posibles hallazgos.

El trámite

Los alcaldes interesados en la financiación con estos fondos deben presentarlos y estructurarlos ante el DNP. Luego de una revisión de la Agencia de Renovación del Territorio (ARN), del ministerio correspondiente según la inversión y del DNP, pasaban al comité que les daba la aprobación final, en reuniones públicas, en las que hay una representación de los alcaldes, de los gobernadores y la nación a través de la Consejería presidencial para la consolidación y estabilización.

Ex-Farc han recibido casi 2.000 hectáreas de tierra para vivienda y proyectos productivos. Imagen de referencia. Foto: ARN

Voceros de la Contraloría General señalaron que al proceso asiste en delegación del organismo un representante con el rol de entregar un concepto previo, no vinculante, sobre los proyectos presentados.



Frente a las denuncias, desde la Contraloría señalaron que la entidad no tiene poder de voto o de veto frente a los proyectos que aprueba el Ocad Paz, y no sabe cuáles proyectos se discutirán en cada sesión sino hasta que son citados a la misma.



Juan Carlos Gualdrón, contralor delegado para el posconflicto, dijo que en la formulación de los Pdet los municipios llevaron más de 35.000 iniciativas para implementar relacionadas con salud rural, vivienda, acceso a tierra, entre otras. Esas iniciativas luego deben ser planteadas como proyectos por los alcaldes de los municipios donde deben ejecutarse.



Por su parte, el contralor Quiroz afirmó que el organismo ejerce un control previo en el sentido de revisar los proyectos y conceptuar si tienen repartos porque falten estudios, o porque haya desfases en los precios, pero que eso no significa que los proyectos con reparos no se aprueben.



Por el contrario, Quiroz dijo que muchos sobre los que la Contraloría ha advertido posibles fallas fueron aprobados y posteriormente, en el seguimiento que se les hizo a los mismos, el órgano de control identificó riesgos para los recursos públicos allí invertidos.



Actualmente, de hecho, el contralor Quiroz indicó que hay alrededor de 60 proyectos que tuvieron una inversión de 165.000 millones de pesos “que hoy están en investigación por posibles detrimentos, cosas que habíamos advertido antes y que terminaron enredados en sobrecostos”.



Gualdrón insistió que no se han reunido para ejercer presiones sobre nadie, ni sobre alcaldes, ni sobre ministerios que entregan los conceptos sectoriales en el trámite de un proyecto antes de llegar a discusión del Ocad Paz.



Los funcionarios atribuyeron los señalamientos a supuestas movidas para afectar el proceso de elección del próximo contralor general de la República, que deberá ser definido por el Congreso en las próximas semanas de un listado en el cual ellos son finalistas.



Finalmente dijeron que el martes pedirán a la Fiscalía y la Procuraduría que los investiguen.

El presidente Iván Duque designó a Alejandra Botero en la dirección del DNP. Foto: Cortesía

A su turno, Alejandra Botero, directora de Planeación Nacional, aseguró que en la entidad se han tomado decisiones de fondo para garantizar la transparencia del manejo de los recursos y evitar actos de corrupción.



Dijo que entre el 8 de agosto de 2018 y el 28 de junio de 2022, la Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control del Sistema General de Regalías realizó 3.596 reportes a Órganos de Control y Fiscalía por 7.094 presuntas irregularidades en su mayoría asociadas a incumplimientos de las normas de contratación pública.

Frente a la denuncia puntual conocida esta semana, indicó que se tomaron varias acciones.



“Las cinco denuncias relacionadas con irregularidades en el Ocad Paz entre septiembre de 2019 y octubre de 2021 ya se encuentran en conocimiento de los órganos de control para que investiguen los hechos. Asimismo, las denuncias iniciaron su procedimiento interno a través de la oficina de control disciplinario del DNP, que generó el respectivo trámite”, dijo la funcionaria a EL TIEMPO.



Igualmente, señaló que se renovó el equipo de la Dirección del Sistema General de Regalías (SGR), hoy Dirección de Gestión y Promoción del SGR.



“Diseñamos e implementamos un nuevo modelo de verificación con el propósito de afianzar la confiabilidad, imparcialidad y trazabilidad en el rol del DNP frente al banco de proyectos y la verificación de requisitos. Se articularon todos los sistemas de información, dejándolos interoperables y con visualización a través de la página web del SGR, para garantizar el acceso a la información al público”, dijo.

