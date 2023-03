En cuatro años, el magistrado Cristian Eduardo Pinzón Ortiz repitió presidencia en tribunales del Meta. En el 2019 lo eligieron presidente de la antigua Sala Disciplinaria de la Judicatura en su departamento, y desde el 1.º de febrero pasado repite, esta vez en la Comisión de Disciplina Judicial.



(Además: ‘La tutela se ha venido convirtiendo en una tercera instancia': Magda Acosta)

En esencia, la función de esos magistrados es garantizar la transparencia de jueces y abogados de su región. Son los que se encargan de sancionar a los abogados tramposos y a los jueces que toman decisiones que se apartan del derecho, sin perjuicio de las investigaciones por los eventuales delitos cometidos en esas actuaciones.



Lo paradójico de los honores brindados por sus colegas del Meta a Cristian Pinzón es que se los confirieron en el mismo periodo en el que su nombre apareció ligado, y aún lo está, a uno de los peores escándalos de corrupción de la justicia colombiana. El mismo escándalo que tiene a un exjuez de Villavicencio, Ronald Floriano Escobar, condenado por darle casa por cárcel a ‘Cesarín’ –excapo de la ‘Oficina de Envigado’ que aprovechó el papayazo para volarse–, y en juicio en la Corte Suprema a tres exmagistrados del Tribunal Superior de esa capital.

Facebook Twitter Linkedin

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura para el año en curso recibirán aproximadamente $38.000.000 Foto: Archivo EL TIEMPO

Alcibíades Vargas, Joel Trejos y Fausto Rubén Díaz están acusados de prevaricato por acción agravado porque supuestamente recibieron millonarias sumas y favores por torcer la ley en al menos 16 decisiones que habrían beneficiado a poderosos delincuentes. Entre esos casos está el famoso escándalo de Autorolling’s.



Pinzón, cabeza de la Comisión de Disciplina Judicial en el Meta, fue sancionado el año pasado por la Comisión Nacional con 12 meses de suspensión del cargo porque en contra de la ley cerró el proceso judicial contra el juez Floriano Escobar, el de la casa por cárcel al capo ‘Cesarín’. Dice el fallo que el magistrado tomó decisiones que afectaron “la prevalencia de la justicia, así como la búsqueda infatigable de la verdad, a través de las pruebas tanto favorables como desfavorables para la investigación, desconociendo su deber funcional sin justificación alguna y afectando la administración de justicia”.



(Además: Corrupción en Colombia: estudio revela dificultad para obtener resultados)



Pinzón tuteló ante el Consejo de Estado y logró tumbar el fallo por supuestas violaciones al debido proceso. Ahora, la última palabra sobre esa sanción la tendrá la Corte Constitucional.



Las graves dudas sobre la transparencia de sus actuaciones, que dieron lugar a la caída sanción de sus superiores, no impidieron que lo reeligieran en el Meta como presidente de la comisión seccional. Y tampoco pesó que Pinzón hubiera sido llamado a juicio en julio del 2021 por cuatro cargos de prevaricato por acción y uno más por prevaricato por omisión.

Facebook Twitter Linkedin

Audiencia en el Consejo de Estado. Imagen de referencia. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

“La Fiscalía constató que, en tres decisiones distintas, el servidor judicial (Pinzón) habría archivado o absuelto disciplinariamente al juez segundo de ejecución de penas de Villavicencio, Ronald Escobar, quien otorgó de manera ilícita subrogados o sustitutivos de la pena a varios integrantes de estructuras criminales condenados", informó el ente acusador. Pinzón, además, habría favorecido disciplinariamente a la juez de San José del Guaviare Martha Patricia Espinel Forero, quien “resolvió varios asuntos judiciales cuando estaba en curso una suspensión de tres meses en su contra”.



En lo público, y mucho más en materia de justicia, aplica cabalmente el sabio proverbio romano: no solo hay que ser impoluto, sino parecerlo. Sin perjuicio de que Pinzón pueda demostrar su inocencia en su juicio ante la Corte Suprema, lo mínimo que habría que esperar es que los cargos de dignidad de los tribunales, hasta que haya decisiones definitivas, queden en manos de magistrados que al menos no tengan la condición de sub judice.



JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En Twitter: @JhonTorresET

Más noticias en eltiempo.com