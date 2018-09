Las reuniones de 'El Aguila' en la Gobernación de Cundinamarca

Luis Eduardo Cifuentes Galindo, alias El Aguila, exjefe del Bloque Cundinamarca de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), hace parte del Consejo Departamental de Paz y desde hace al menos cuatro meses asistía a reuniones en la sede de la gobernación.

El exparamilitar, quien sería el objetivo del sicario que asesinó la semana pasada a Luis Carlos Castillo Amaya, funcionario de la Secretaría de Hacienda del departamento, incluso asistió a la instalación del Consejo Departamental liderada por el gobernador de Jorge Rey y el entonces Comisionado para la paz Rodrigo Rivera.



Según las primeras versiones entregadas por Amaury García Berrocal, capturado en flagrancia, su objetivo no era asesinar a Castillo Amaya sino a 'El Aguila'. El capturado fue enviado a la cárcel Modelo luego de que la Fiscalía le imputara los cargos de homicidio agravado y porte ilegal de armas.



El 18 de mayo ‘El Aguila’, que ya cumplió su pena alternativa de Justicia y Paz y se encuentra libre se dirigió a los integrantes del Consejo de Paz y pidió que siguieran trabajando por la reconciliación en el departamento.

Luis Eduardo Cifuentes (de vestido y corbata al fondo), alias El Aguila, en la instalación del Consejo Departamental de Paz. Foto: Gobernación de Cundinamarca



“Quiero dar gracias por la oportunidad que me da la sociedad para coadyuvar a que la paz tenga un fin verdadero, pidiendo perdón y dándole la cara a las víctimas después de haber pagado más de 11 años de prisión, de haber dicho mi verdad ante los jueces y fiscales, para seguir en este proceso de reparación simbólica con lo más importante: un compromiso de no repetición”, dijo el desmovilizado que será contactado por la Fiscalía para establecer si había recibido amenazas recientemente.



Y añadió :”Mi trágica experiencia de vida es decirles que duré 20 años en una organización al margen de la ley y que hice mucho daño, que estoy arrepentido de corazón, que perdí la oportunidad de compartir con mis hijos, con mi familia, con mis seres queridos, que la guerra no es el camino, que las armas no solucionan la situación de un país. Que es con las ideas y con la palabra que podemos salir adelante, porque cuando nosotros admitimos que nos hemos equivocado, la sociedad nos tiende la mano y podemos reintegrarnos a la vida civil con todos nuestros derechos”.



El Consejo tenía previsto reunirse cuatro veces por año para “intercambiar ideas con todas las fuerzas vivas del departamento, para aterrizarlas y poderlas llevar a acciones concretas, programas, proyectos y políticas públicas para los cundinamarqueses”. Sin embargo tras su instalación hace casi cuatro meses no se ha vuelto a reunir y tampoco tiene fecha prevista de encuentro.



Fuentes de la gobernación señalaron que ´El Aguila’ como representante de los desmovilizados asistió a varias reuniones en las que se empezó a proyectar la creación del Consejo.



Roberto Moya, gerente de la Agencia de Cundinamarca por la paz y el postconflicto, señaló que Cifuentes Galindo llegó al Consejo remitido por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).



“A ellos se les ofició sobre la creación del Consejo en el cual tenía que tener asiento un representante de los reinsertados y ellos enviaron una carta remitiendo su nombre. Acá no huno ningún otra gestión para que fuera incluido entre los 17 miembros de esa instancia que debe ser creada por ley en cada departamento”, indicó Moya.



Añadió que el desmovilizado no tenía ni sueldo, ni oficina, ni algún otro beneficio de la Gobernación y que su papel era el mismo que los demás integrantes del Consejo, entre los que hay representantes de los empresarios, de las víctimas, Concejales y alcaldes del departamento, entre otros.



Indicó que nunca en los encuentros se recibieron mensajes de amenazas contra alguno de los integrantes de esa instancia departamental.



Moya indicó que tras el asesinato del funcionario Luis Carlos Castillo en la sede de la gobernación se aplazaron los actos previstos en el marco de la semana por la paz que incluían una conferencia de un experto internacional en temas de reconciliación.



