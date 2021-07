Las reflexiones del caso de alias Manolo / Opinión

Ismael Darío Lopera está en vías de entrar a la lista de los más peligrosos depredadores en la historia del país. En su contra hay denuncias por abusos sexuales contra 22 niños que diariamente eran dejados por sus padres en un hogar infantil del humilde barrio Santa Cruz, oriente de Medellín.



Un juez lo envió ya a prisión preventiva por 13 cargos penales: ocho por acto sexual con menores y otros cinco por acceso carnal abusivo. Y las investigaciones siguen, no solo para determinar los hechos de las otras nueve denuncias sino para establecer si hay más víctimas.



La dolorosa historia de los niños de Santa Cruz es un baldón para una sociedad como la nuestra, en la que la violencia sexual, perpetrada muchas veces por familiares y personas de confianza, es endémica.



Por supuesto, es importante que el señalado depredador esté ya tras las rejas. Lopera podría pasar más de 50 años en prisión, y aunque en su caso no aplica la cadena perpetua, porque los hechos son anteriores (por días) a la entrada en vigencia de la reforma constitucional, en la práctica podría morir en la cárcel.



Hay, entonces, que celebrar que la justicia esté operando. Pero siendo esto así, son válidas varias reflexiones. Como Estado, por ejemplo, es palmario que hace falta un profundo análisis de las condiciones bajo las que cada día se presta el servicio de atención a millones de niños de las familias más pobres del país. Precarias instalaciones físicas, personal de dudosa idoneidad y exposición a riesgos como el que hoy lamentamos no son inusuales.



Las dilaciones para atender las denuncias de los padres son otra falla evidente. Y una vez judicializado el caso, inexplicablemente ninguna autoridad previó que el señalado violador iba a intentar huir y por eso fue necesario desplegar un gran operativo policial y ofrecer $ 50 millones de recompensa por datos de su paradero.



Y el remate fue la supuesta captura, que no fue tal sino entrega, de Lopera Tangarife. Grave asunto que un oficial de la Policía mienta o desinforme sobre un procedimiento de detención y lleve a error al alcalde de Medellín, al Presidente de la República y al Fiscal General.



Lo que se requiere frente a estos casos no es personajes públicos sacando pecho, sino un Estado articulado y actuando para evitar que estas tragedias sigan pasando.



