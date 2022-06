En mayo se cumplieron cinco años del inicio de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), una estrategia contemplada en el acuerdo de paz con las Farc para saldar la deuda de bienestar y desarrollo en los 170 municipios históricamente más afectados por el conflicto, el empobrecimiento, la ausencia del Estado y las economías ilegales.



Durante el mandato del presidente Iván Duque se han hecho avances significativos y, según un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), es clave que el próximo gobierno los tenga en cuenta, pero también le dé un giro a la estrategia de implementación.

Para la FIP, dicha estrategia de implementación debe enfocarse sobre todo en términos de participación de las comunidades, que es crucial para darles legitimidad a los programas y lograr transformaciones sostenibles.



“Los Pdet tienen una agenda de largo plazo (15 años) y como parte de esta, el ejercicio de concertar unas obras y evaluarlo participativamente contribuye”, señala Paulo Tovar, investigador sénior del área de Construcción de Paz de la FIP. Pero también explica que las obras no son el final, sino un paso, “porque también hay procesos de fortalecimiento de capacidades de organizaciones sociales, procesos de memoria, de reconciliación, entre otros, para cumplir el propósito de saldar la deuda con esas regiones”.



Según estimaciones del Gobierno, en los 170 municipios Pdet viven 6,6 millones de colombianos. Menos de la tercera parte de estas personas tienen acceso a agua, tres de cada cuatro habitantes no tienen una vivienda digna, y el analfabetismo es de casi el doble que el promedio nacional. Esas son solo algunas de las condiciones que muestran la urgencia de una intervención efectiva en estas zonas, independientemente de quien sea elegido como presidente.



Encuesta del Dane indagó sobre la calidad de vida en los municipios Pdet, donde se mantiene la brecha entre el campo y zonas urbanas. Foto: Infografía - EL TIEMPO

De acuerdo con el balance de la FIP, con base en la información de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), hasta ahora hay certeza de que tiene algún avance el 30 por ciento de las 32.808 iniciativas que se pactaron en los Pdet a nivel regional y municipal.



“Esa activación corresponde a cerca de 7.650 proyectos, en los que se han ejecutado 52,5 billones de pesos. En cualquier caso, los proyectos se encuentran en distintos estados, de forma que solo el 9 por ciento ya están ejecutados”, concluye la FIP.

Las obras no son el punto

de llegada, son un paso. También hay procesos de fortalecimiento social, de memoria, entre otros, para saldar la deuda con esas regiones: Paulo Tovar, investigador de la FIP FACEBOOK

Tras analizar la implementación de los Pdet durante el último cuatrienio, la FIP asegura que el gobierno Duque asumió un enfoque “centrado en lo técnico” que contribuyó a materializar parte de las iniciativas a través de proyectos de inversión pública que generan bienes y servicios en las comunidades priorizadas. Sin embargo, algunos actores locales han manifestado que se sienten excluidos de la puesta en marcha de los Pdet, por lo que uno de los puntos cruciales en la agenda del nuevo jefe de Estado tiene que ser involucrar más a las comunidades.



En ese sentido, la FIP propone cinco claves para “construir sobre lo construido sin seguir en lo mismo” en la implementación de los programas. La primera tiene que ver con robustecer la confianza de la ciudadanía en el acuerdo de paz, lo cual –dice este centro de pensamiento– puede lograrse si se retoma un enfoque de paz territorial.



Este enfoque “llama explícitamente a tener en cuenta las necesidades, características y particularidades de los territorios y las comunidades, y eso implica considerar no solo la participación de las comunidades en los territorios más afectados por el conflicto, sino la diferenciación regional en la construcción de paz”.



La segunda recomendación es que la visión de las instituciones sobre la participación ciudadana no sea instrumental. De entrada, la puesta en marcha de los Pdet implica transformar la desconfianza que los pobladores de las zonas más olvidadas por el Estado tienen hacia sus instituciones, y si bien parte de ese proceso se logra con hechos, es fundamental la inclusión de las comunidades para construir confianza.



“Se requiere de espacios de participación no solo para que la ciudadanía conozca y promocione esos hechos, sino para que pueda expresar sus posiciones e inquietudes. Incluso, que tome decisiones puntuales de implementación”, señala la FIP.



De otro lado, dice este centro, la ciudadanía también debe revisar sus expectativas de la participación, y apostar por una más pragmática: “Es natural expresar un sentimiento de exclusión, pero es necesario pasar del inconformismo hacia planteamientos más específicos sobre cómo, quiénes y en qué momento se puede participar”.



La cuarta clave que propone la Fundación Ideas para la Paz es fortalecer la articulación de las iniciativas Pdet y su implementación con los procesos locales, desde los planes municipales de desarrollo hasta otras instancias en las que converge la sociedad con la institucionalidad local, como los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia, los Comités Territoriales de Justicia Transicional, entre otros.

El viceministro de Desarrollo Rural, Omar Franco Torres, en el municipio de Ataco, al sur del Tolima, donde se espusieron varias iniciativas de los Pdet. Foto: Nestor Gómez - EL TIEMPO

Aunque para la FIP es importante robustecer la participación, esto no significa que haya que tirar por la borda el enfoque técnico que ha primado en los últimos años. De hecho, la última recomendación del informe es que exista una iteración (un ‘ir y venir’ constante) entre momentos más participativos y otros más técnicos.



“No se debe priorizar uno de ellos a cambio de otro, pero sí iterar y hacer fluctuante el ejercicio de planeación participativa. Esto supone darle mayor intensidad a la planeación técnica en algunas etapas del proceso, y en otras al diálogo y la deliberación entre instituciones y comunidades, al igual que entre las mismas comunidades y sus diversas organizaciones”, dice la fundación.



Para sacar avante estas cinco claves hay un tema transversal que no se puede descuidar en estos 170 municipios: la seguridad. Como dice el investigador Paulo Tovar, “se trata de un asunto sustancial para la participación. En la promoción de esta se deben tener en cuenta las dificultades de seguridad, porque,por ejemplo, algunos actores armados pueden identificar a quienes participan y violentarlos, y los Pdet no pueden significar una acción con daño”. Por esto, dice que garantizar la seguridad es otro tema que debe tener en el radar el nuevo gobierno.



Índices de pobreza, más agudos que en el resto del país

Tras cinco años de la puesta en marcha de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), sigue siendo evidente la brecha entre los 170 municipios que fueron priorizados y el resto del país.



De acuerdo con la encuesta de Calidad de Vida del Departamento Nacional de Estadística (Dane), mientras que el promedio nacional arroja que el 46,7 por ciento de los jefes de hogar del país se consideran pobres, al poner el foco en los municipios Pdet esta percepción sube 20 puntos porcentuales (66,6 por ciento). La situación es más dramática en las zonas rurales Pdet, donde el 78,9 por ciento de los jefes de hogar se perciben como pobres.

El 67,2 % de los hogares colombianos tienen gas natural, en los Pdet esta cifra baja al 39,3 por ciento, y la situación se agrava en la ruralidad, pues solo el 6,3 por ciento cuenta con el servicio FACEBOOK

Pero el tema no es de sola percepción. El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) del Dane mide variables como las condiciones educativas, de trabajo, salud, vivienda y acceso a servicios públicos, así como la situación de los menores de edad, y en sus resultados también se notan las diferencias. Mientras que el IPM nacional es de 16, en las cabeceras urbanas Pdet sube a 21,7 y en las zonas rurales Pdet llega al 38,2 (un 138 por ciento más alto que el promedio del país).



Indicadores de la pobreza multidimensional como el analfabetismo (8,4 por ciento en el nacional; 9,9 por ciento en cabeceras Pdet y 20 por ciento en la ruralidad Pdet) también dan cuenta de la brecha. La diferencia también salta a la vista con variables como el trabajo informal (73,5; 83,1 y 95,6 por ciento, respectivamente), e incluso con el acceso a servicios públicos en los 170 municipios priorizados.



Se cumplieron cinco años de la puesta en marcha de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet). Foto: Cortesía. Archivo Particular

Por ejemplo, mientras que el 67,2 por ciento de los hogares colombianos tienen gas natural, en los Pdet esta cifra baja al 39,3 por ciento, y la situación se agrava en la ruralidad, pues solo el 6,3 por ciento cuenta con el servicio. En alcantarillado, la cobertura es del 47,5 por ciento (9,6 por ciento en la ruralidad), cuando la media nacional es de 75 por ciento. Y mientras 9 de cada 10 hogares Pdet urbanos tienen acueducto, solo en 3 rurales lo hay.



En cuanto al acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, el Dane encontró que mientras el 60,5 por ciento del promedio nacional cuenta con conexión a internet, en las cabeceras Pdet la cifra baja al 54,7 por ciento, y en los hogares campesinos cae hasta el 25 por ciento.



En su encuesta sobre cultura política en municipios Pdet, el Dane indagó sobre temas en torno a la democracia, la participación en escenarios comunitarios y el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las Farc en 2016, en el cual se idearon y diseñaron los Pdet.



Cuatro de cada 10 encuestados respondieron que están ‘nada satisfechos’ con el contenido del acuerdo, mientras que solo el 16,6 por ciento aseguró estar muy satisfecho. El 21 por ciento aseguró no estar satisfecho ni insatisfecho.

Un panorama similar se encontró sobre la implementación del tratado. El 48,5 por ciento respondió que no estaba ‘nada satisfecho’ con la forma en que se lleva a cabo el acuerdo, y el 8 por ciento dijo que estaba muy satisfecho.



Cuando se les preguntó por la importancia de vivir en un país democrático, siete de cada 10 dijeron que es ‘muy importante’, pero solo tres de cada 10 consideran que efectivamente Colombia sea un país democrático. Casi la mitad (46,8 por ciento) indicaron que están muy insatisfechos con la forma en la que funciona la democracia en el país.

