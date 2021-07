Las pruebas que implican a disidencia en atentado al presidente Duque

El atentado fallido del 25 de junio contra el presidente Iván Duque cuando llegaba en helicóptero al aeropuerto de Cúcuta no era la única acción que habían planeado las disidencias de las Farc para asesinar al jefe del Estado.

El ministro de Defensa, Diego Molano, señaló ayer desde Cúcuta que la disidencia bajo el mando de ‘Gentil Duarte’ tenía otro plan por si fallaba el atentado en la capital de Norte de Santander.



El ataque sería calcado, la aeronave del presidente Duque sería atacada por francotiradores cuando realizara su aproximación, esta vez, a la base militar de Catam, ubicada en el occidente de Bogotá.

Tras el atentado, se investiga si hubo fallas en protocolos y en la seguridad del presidente Iván Duque. Pero no se descarta filtración de información.

Molano dijo que se encontró un mapa y un instructivo en el que aparecían referencias a los puntos desde los que se iba a disparar cuando la aeronave bajara su velocidad y altura en preparación para su aterrizaje en Catam.



“Tenían intención de afectar la vida del Presidente no solo en Cúcuta sino en la entrada de Bogotá. No lo permitimos y no se lo permitiremos”, dijo el mindefensa tras señalar que ya se hicieron las verificaciones en los puntos que aparecen en el mapa.



El director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, aseguró que además tenían planes para atentar contra la sede de la operación Esparta –contra el narcotráfico y ubicada en Tibú–, ataque que iban a perpetrar con drones. Hay evidencias de que ya habían comprado varios de esos elementos. Igualmente, planeaban atacar sedes de la Policía y la Fiscalía en Norte de Santander.



Incluso hay información de que habían reclutado menores de edad en Venezuela para que realicen acciones de terrorismo.



Ante la amenaza que representa la disidencia del frente 33 de las Farc, las fuerzas militares activaron el Comando Específico de Norte de Santander, el cual tendrá 14.000 hombres que entrarán a fortalecer la seguridad en ese departamento.

Carro bomba que provocó explosión en batallón de Cúcuta dejó más de 35 heridos

Así fueron las capturas

“Lo tenemos, el ‘Capi’ está capturado”. Esa fue la afirmación a través de una llamada de celular que sobre las 10 de la noche –del sábado 17 de julio– prendió las alarmas del grupo de investigadores de la Fiscalía y la Policía que seguían a la red ya desmantelada.



Esa llamada fue la luz verde que se esperaba para proceder a la captura de otras 10 personas vinculadas a hechos de terrorismo en Cúcuta. Unidades del CTI y comandos de la Policía se desplegaron a Cúcuta, Tibú y La Gabarra para cerrar el cerco: una persona que habría salido del país alcanzó a escapar.



Andrés Fernando Medina, de 37 años, considerado el cerebro de la operación, había cruzado la frontera con Venezuela, venía acompañado de una mujer y en un carro particular con placas venezolanas.

Andrés Fernando Medina, alias el 'Capi', buscará beneficios judiciales.

El hombre no sabía que para ese momento era la persona más buscada en el país.



Cuando un grupo de uniformados le pidió parar –sobre la glorieta del sector Pinar del Río, en Cúcuta–, se detuvo y se identificó con su cédula real.



Para capturar a Édison Durán Ascanio, señalado de ser uno de los hombres que disparó contra el helicóptero de Duque, los comandos del Grupo Antiterrorista de la Policía llegando en un helicóptero a la madrugada hasta La Gabarra, descendieron en soga, cerca del sector para no ser detectados, “ejecutaron la captura, redactaron el acta y en cuestión de minutos aterrizó el helicóptero para extraerlos del lugar.



El peligro: una asonada para evitar, por parte de la comunidad, su captura”, relató el investigador.



Este hombre, quien figura como reincorporado de las Farc, y otro más (que estaría herido y es buscado por las autoridades) fueron los encargados de disparar contra el helicóptero. “El atentado lo iban a perpetrar en horas de la mañana, cuando la comitiva se estuviera desplazando a la zona, pero al parecer el viento no estuvo a su favor”, dijo un investigador.



Se documentó con evidencias técnicas que Jhon Freddy Lizarazo, el ‘Flaco’, otro de los capturados, incluso se llevó las armas con las que dispararían al helicóptero de Duque. “Alguien avisó desde Sardinata, en la tarde, que venían en vuelo los cuatro helicópteros escolta, y el Black Hawk en que venía el Presidente y su comitiva. El ‘Flaco’ les llevó las armas y se organizaron para el ataque”, relató el investigador.



Los peritos de la Fiscalía establecieron que los tiradores dispararon en ráfaga contra el helicóptero y lo impactaron seis veces, “estuvieron a cuatro centímetros de impactar el rotor de cola; donde le den, otra sería la historia”, puntualizó la fuente.

Estos habrían sido los fusiles usados en la acción contra Duque.

Los hombres huyeron, dejando los fusiles abandonados, los cuales fueron recuperados por las autoridades. En el lugar se recolectaron 83 vainillas correspondientes al número de balas disparadas contra el helicóptero de Duque.

Las grabaciones

“Los dos grandes resultados presentados son el fruto de la acción y la capacidad investigativa de la Fiscalía General y la Policía Nacional, que en un mes lograron esclarecer estos casos, gracias al trabajo técnico, comprometido y riguroso de los equipos, la tecnología y todas las herramientas especializadas que se emplearon”, le dijo a este diario el fiscal general, Francisco Barbosa.



Una de las pruebas reinas contra el ‘Capi’ es un documento incautado por la Fiscalía en el que el hombre hace su propuesta a las disidencias para desarrollar su plan criminal.



El documento, revelado por EL TIEMPO, se denomina ‘Operación Colombia 6’ y, en síntesis, plantea que tras la realización de dos ataques previos a la Fuerza Pública, entre ellos el carro bomba a la brigada, el presidente Duque iría a la zona –con una certeza del 95 por ciento– y así podrían atentar contra su vida.

Andres Médina, el 'Capi'.

Adicionalmente, en el expediente hay una grabación en la que el señalado cerebro de la operación hace un recorrido en la brigada, 19 días antes del atentado. Allí identifica puntos clave de la unidad y el sitio en el que sería dejado el carro bomba.

Pero no es el único video que habría grabado el capturado.



Como parte de sus labores de inteligencia para perpetrar el atentado, el exmilitar hizo seguimientos a uniformados de Estados Unidos que hacen parte del grupo que apoya la lucha contra el narcotráfico en la zona y los grabó en actividades realizadas fuera de la unidad militar.



La Fiscalía tiene grabaciones que destapó en las audiencias de imputación de cargos. En una de ellas se escucha a Durán Ascanio hablando con una mujer que sería su mamá. Ella le reclama porque se enteró de que él estuvo en Cúcuta y no le avisó que había viajado.



“No, yo no estuve en Cúcuta; no, señora”, le responde Durán Ascanio. La mujer le insiste y le cuestiona en qué anda. “Bueno, sí estuve en Cúcuta en una vuelta”, responde el desmovilizado. A lo que la mujer dice: “Me imagino, no me diga nada por esta vía que fijo nos están escuchando”.



En otra comunicación se oye a la esposa de otro de los capturados, quien según la investigación se encargó de transportar en un taxi a uno de los tiradores. En la grabación se escucha a la mujer hablando con un hombre que le insiste para que se vean y luego de un rato ella reconoce por qué no puede salir: “Yeison guardó el carro porque está quemado con una vuelta que hizo para la gente de La Gabarra”.



En otra conversación, Ciro Alfonso Gutiérrez habla con un hombre y le dice que necesita tres muchachos para “una vuelta” y que le hace falta uno. “Estos ya han estado en esas vueltas y ya saben”, señalaba el hombre indicando que los llevaría al otro lado, en donde se reunirían con el ‘Viejo’, quien sería ‘Jhon Mechas’. El interlocutor responde que buscará a otra persona: “Nunca he hecho esas vueltas y uno se caga la primera vez”.

Explosivos cargados en Tibú

Los investigadores tienen 512 horas de grabaciones de cámaras de seguridad en las que quedaron evidenciados todos los movimientos de los capturados y que permitieron construir la línea de tiempo del primer atentado contra la Brigada 30.



Según la investigación, el ‘Capi’, tras su retiro, trabajó como escolta por prestación de servicios en la Unidad Nacional de Protección, UNP, y es allí donde se conoce a Ciro Alfonso Gutiérrez Ballesteros, quien fue su mano derecha en los atentados.



De acuerdo con la Fiscalía, Gutiérrez habría usado la camioneta asignada a su protegido para transportar elementos de logística para las disidencias. Él era quien tenía una relación con ‘Darwin’, tercero al mando del frente 33 y hombre de confianza de ‘Jhon Mechas’.



Los investigadores establecieron que el carro bomba llegó a Cúcuta el 4 de junio y fue ocultado en un parqueadero del barrio Teorama. Al día siguiente, el ‘Capi’ y ‘Ciro’ lo trasladaron a Tibú, donde le acondicionaron el explosivo. El 15 de junio, el ‘Capi’ viajó a Tibú y recogió el carro junto con ‘Ciro’, quien iba en moto.

Esta es la camioneta de la Policía que terroristas intentaron copiar.

“La idea era llegar antes del mediodía a la brigada y detonar el carro a esa hora, en la que el personal sale de las oficinas a almorzar; creemos que querían cobrar muchas vidas”, aseguró un investigador. Pero al parecer algo retrasó la llegada a la brigada e ingresaron, como lo registran las cámaras, a las 12:37 del día, lo que los obligó a esperar hasta las 2:45 de la tarde.



El ‘Capi’ salió de la brigada sobre las 2:50 de la tarde y ‘Ciro’ lo recogió en la moto y emprendieron la huida hacía Tibú y pasaron la frontera. El investigador señaló que, “por fortuna, les falló el sistema. De los 2.000 metros de cordón detonante usados como explosivo, solo se activaron 279 metros; sí se hubieran activado los 1.721 restantes, la tragedia hubiera sido incalculable”, aseguró una fuente.



Todas las evidencias fueron avaladas por jueces y los capturados fueron asegurados.



“Fue un trabajo intenso, a tal punto que realizaron 80 audiencias preliminares para avanzar en el proceso con ayudas técnicas, testimonios y demás actividades investigativas. La presión era grande, y más porque era el mismo fiscal general, Francisco Barbosa, el que estaba al frente del proceso; en varias ocasiones trasnochó y amaneció con nosotros”, recalcó el investigador.

