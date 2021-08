Las primeras reacciones a la propuesta de 'amnistía' de Álvaro Uribe

El expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez presentó a su bancada el primer borrador de la propuesta que él denominó 'amnistía' general para todos, que consiste en que, por una vez, una persona condenada o procesada pueda aspirar a cargos de elección popular o ser nombrada en cargos públicos.



EL TIEMPO habló con juristas y congresistas sobre la viabilidad de la propuesta que también busca que los exmilitares que hayan completado 5 años presos, queden libres y puedan "ejercer los derechos políticos".



El exministro de Justicia, Yesid Reyes, indicó que esta propuesta, revelada por EL TIEMPO, no tiene nada que ver con la figura de amnistía como tal en tanto que no se trata de un perdón de los delitos por los que una persona está procesada o fue condenada, sino que busca establecer una serie de beneficios.



"Se refiere a beneficios procesales que no implican el perdón de lo delitos cometidos", dijo Reyes a este diario al estimar que se trata de ideas generales sobre temas como la resocialización del condenado o sobre la justicia restaurativa.



"Habría que esperar a que las desarrolle para ver su viabilidad", expresó el exministro.



El abogado penalista Iván Cancino le dijo a EL TIEMPO que la propuesta, tal y como está contemplada, es una mejora al anuncio inicial hecho por el expresidente. En su criterio, como no se trata de una amnistía de "perdón y olvido", exintegrantes del M-19 o otros desmovilizados, no podrían oponerse a la misma.



"Petro y otros desmovilizados del M-19 tuvieron un perdón y olvido y siguen haciendo político incluso habiendo cometido delitos de lesa humanidad. Esta propuesta no incluye estos delitos. Con algunos ajustes me parece oportuna y ajustada. Creería que si las Farc pudieron participar de un proceso de paz y aspirar a cargos populares, yo pensaría que esta ley podría cumplir los mismos requisitos", dijo.



El abogado Cancino dijo que no está de acuerdo que puedan aspirar a cargos populares quienes hayan sido condenados por corrupción y no hayan devuelto el capital apropiado.



Juristas consultados por este diario expresaron que hay asuntos que, en ese borrador, no están contemplados y que serían claves para desarrollar la propuesta del expresidente.



Por ejemplo, definir si la persona condenada tiene que haber pagado la pena completamente o solo parte de ella para aspirar a ser elegido.



Lo anterior, porque el borrador específica que se podrían elegir o nombrar condenados, procesados o personas que hayan perdido su investidura, "con observancia de los requisitos generales sobre la materia".



El borrador establece que quiénes aspiren a ser beneficiarios de esta iniciativa, deben reparar a sus víctimas y pedirles perdón, y habilita a los movimientos políticos para que avalen como candidatos a personas condenadas o procesadas o que hayan perdido su investidura.

De otro lado, el exfiscal Eduardo Montealegre le dijo a EL TIEMPO que esta propuesta, que necesitaría tramitarse como una reforma a la Constitución, busca "beneficiar a los servidores públicos de su administración, que fueron condenados".



"Beneficia a sus amigos condenados por parapolítica, y, a los paramilitares o auxiliadores. Luis Alfredo Ramos en caso de condena y a su primo Mario Uribe", dijo.



Según Montealegre, el proyecto beneficiaría al propio Uribe y a su hermano Santiago, quien está a la espera que un juez determine si lo condene o lo declara inocente de conformar grupos paramilitares.



"Deja en la impunidad, graves violaciones a los derechos humanos, cometidos por la fuerza pública. El proyecto de Alvaro Uribe, es una apología a la impunidad por graves violaciones a los derechos humanos, que tiene por finalidad proteger a sus colaboradores corruptos y al paramilitarismo. La propuesta, además de inconstitucional, es una vergüenza. Es una 'auto amnistía' prohibida por el derecho internacional", dijo.

El congresista del Centro Democrático Juan David Vélez, quien preside la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, aseguró que la discusión sobre esta 'amnistía' es necesaria.



“Tenemos que nivelar la cancha de la justicia. No es justo ver a unos ciudadanos que cometieron delitos de lesa humanidad y tienen elegibilidad política y están en el Congreso de la República, mientras que colombianos que cometieron delitos menores hoy no pueden ni siquiera contar con la posibilidad de ser elegidos. Esta discusión tiene que abrirse”, dijo el legislador.



Entre tanto, el representante a la Cámara por Bogotá Edwar Rodríguez instó a dos fichas claves del proceso de paz a dialogar “de manera transparente y abierta ante el país” sobre la propuesta de amnistía general.



Se trata del exjefe negociador de los diálogos en La Habana, Humberto de la Calle, y el excomisionado de Paz Sergio Jaramillo, quienes a través de una carta rechazaron la propuesta de Uribe y señalaron que afectaría a las víctimas del conflicto y a los miembros de las Fuerzas Militares que están participando en la justicia transicional.



Cabe recordar que, antes de conocerse los detalles específicos de la propuesta, la iniciativa de una amnistía general había sido rechazada por el fiscal general, Francisco Barbosa.



"Como Fiscal me opongo a cualquier tipo de amnistía en Colombia, yo me opongo porque va en contra del Derecho Internacional de los derechos humanos, del Derecho Internacional Humanitario, de las diferentes normas internacionales que se han planteado y al mismo deslegitima la labor de la Jurisdicción Especial de Paz en Colombia que se hizo justamente en el marco de unas limitaciones", dijo.

