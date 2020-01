Las otras elecciones embolatadas en la Corte / Opinión

Desde la próxima semana, los colombianos asistiremos a la reanudación de las pujas en la Corte Suprema para tratar de elegir, después de 8 meses de interinidad, al nuevo fiscal general de la Nación.



El 2019 se les fue a esos magistrados no solo sin cumplir su deber de darle al país un fiscal en propiedad, sino sin proveer siete vacantes internas, varias de las cuales van a completar por estos días un año sin titular.

Accidentadas mayorías para tomar decisiones trascendentales, pérdida de legitimidad frente a una sociedad que se está acostumbrando a mirar con duda a la máxima instancia de la justicia ordinaria y hasta denuncias internas de “extorsiones” de algunos magistrados que se han atravesado una y otra vez en las votaciones forman parte del gris balance para una Corte que, hasta no hace tanto, era reconocida por tirios y troyanos como el bastión moral del país.



Pero la de fiscal general y las de sus propios miembros no son las únicas elecciones embolatadas. Varias plazas de magistrados de tribunal seccional, que son elegidos por las respectivas salas de la Suprema, llevan meses en interinidad aunque en teoría hay un sistema de meritocracia que debería operar para reemplazar a los que se van por periodo cumplido o por cualquier otra causa.



Esos cargos, según la Ley estatutaria de la Administración de Justicia, deberían ser ocupados cuanto antes por los que han logrado los mejores puntajes en las pruebas que realiza la Rama Judicial, que encabezan la llamada lista de elegibles. Pero la realidad suele ser muy otra.

En las altas cortes –salvo la Constitucional, que no tiene instancias inferiores– es una práctica usual que los magistrados se roten la gabela de postular a quien será nombrado en interinidad en los tribunales, mientras se da la elección en propiedad. Esa es la puerta por la que algunos elegidos a dedo logran quedarse por meses en puestos que tienen remuneraciones mensuales por encima de los 20 millones de pesos. Incluso hay casos en los que saltan en encargo de un despacho a otro.



Los jueces que están en la lista de elegibles tienen que presentar derechos de petición y hasta tutelas para que tanto la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura –que debe notificar oficialmente que hay vacante y enviar luego la respectiva lista de candidatos– como la corte a la que le toca elegir le cumplan a la meritocracia. Y el perverso esquema de los encargos temporales se replica en los tribunales, cuyas salas nombran a su vez a los jueces.



¿Por qué los altos tribunales no nombran a los encargados de la lista de elegibles, la misma de la que se supone saldrá el nuevo titular del cargo? ¿No sería esta una señal de que, como toca, los máximos dignatarios del Poder Judicial no tienen preocupación distinta a garantizar la mejor administración de justicia para el país?



Las cortes –sobre todo la Suprema, fuertemente golpeada por los escándalos de los últimos años– están en mora de demostrar a los colombianos que la meritocracia en la justicia no es, como muchos temen, un canto a la bandera.



JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En Twitter: @JhonTorresET