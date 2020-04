Los peros del Fiscal General al borrador de decreto de excarcelaciones

En un documento de 17 páginas quedaron las observaciones que el Fiscal General Francisco Barbosa le hizo al proyecto de decreto legislativo con el que el Ministerio de Justicia busca concederle beneficios de casa por cárcel transitoria a las personas que se encuentren en un mayor estado de vulnerabilidad ante el coronavirus.

Ese borrador del decreto aunque ya fue entregado por el Ministerio de Justicia a la secretaría jurídica del Presidente Iván Duque, aún no ha sido firmado por el Gobierno, que lo estaba revisando y haciéndole ajustes.



En su documento enviado al Ejecutivo, la Fiscalía asegura que algunas de las medidas que busca implementar el Ministerio de Justicia son desproporcionadas.



También afirma que el proyecto de decreto podría no obtener los fines de proteger a la población penitenciaria que persigue y, además, habla de algunas propuestas que, a su juicio, son constitucionales y mucho más convenientes ante la crisis sanitaria para evitar la propagación del coronavirus en las cárceles.

1. "Busca resolver hacinamiento y no prevenir crisis sanitaria en cárceles"

En primer lugar, en cuanto a la constitucionalidad de esta norma, la Fiscalía asegura que no cumple los requisitos que ha definido la Corte Constitucional en materia de decretos legislativos.



Esos requisitos que debería superar el decreto legislativo (y que no cumple según el Fiscal) son el de conexidad material y de finalidad, el de ausencia de arbitrariedad, no contradicción específica, motivación suficiente, necesidad, incompatibilidad, proporcionalidad y no discriminación.



Para el fiscal Barbosa, el proyecto de decreto no tiene medidas que establezcan un protocolo sobre cómo van a prevenir, detectar, diagnosticar y tratar el coronavirus en la población carcelaria, "sino que buscan conjurar esta problemática situación a partir de la concesión de los beneficios de detención y prisión domiciliaria transitorias y masiva de procesados y condenados".

Según el Fiscal General, es problemático que el decreto esté siendo usado para resolver un problema estructural como el hacinamiento carcelario, y no para afrontar una coyuntura sanitaria. Esto, dice Barbosa, "evidencia la ausencia de conexidad de las medidas adoptadas con la finalidad material del proyecto de decreto".

2. "Le pone a la Fiscalía funciones que no le corresponden"

En segundo lugar, para Barbosa el decreto es arbitrario porque interrumpe el normal funcionamiento de las ramas del poder público y "desconoce las atribuciones de la Fiscalía General de la Nación". Esto, al darle funciones en el cuidado y vigilancia de quienes sean excarcelados.



Según Barbosa, el proyecto que propuso el Ministerio de Justicia le asigna a la Fiscalía la custodia y vigilancia de la población detenida, dándole al CTI funciones administrativas frente a las personas excarceladas cuando esa es una función que le corresponde al Inpec.



El Fiscal también dice que no le es posible asumir la competencia de trasladar, vigilar y ejecutar las medidas que implica la reclusión domiciliaria para los detenidos porque las leyes establecen que ese papel lo deben asumir los jueces de ejecución de penas con ayuda del Inpec, quien es el encargado de realizar visitas periódicas para verificar que los detenidos estén en su casa.



En conclusión, para el Fiscal imponerle al ente acusador el deber de custodiar a quienes salgan de las cárceles por la emergencia es desproporcionado para esta institución ya que este organismo no tiene ni la función constitucional, ni el entrenamiento ni la experiencia para lograr ese objetivo.



Con el agravante, dice la Fiscalía, de que esto le quitaría eficacia a la acción penal pues el CTI quedaría destinado a custodiar detenidos y no podría ejercer sus funciones de policía judicial especializada en la investigación de conductas delictivas.



Otra crítica de la Fiscalía al decreto es que, según el proyecto, el ente acusador tendría la función de solicitar beneficios para los procesados. Esa, dice Barbosa, es una función exclusiva de la Defensoría o del Ministerio Público, y no del órgano acusador.

3. "La medida no reduce el riesgo de propagación de covid-19"

Para la Fiscalía el borrador de decreto no explica por qué reducir de forma temporal la población carcelaria va a evitar la propagación del virus en las cárceles.



Según Barbosa, la detención domiciliaria sigue imponiéndole cargas al Estado que debe cuidar a la persona, por lo que sigue siendo responsable de su contagio o el de su familia. Así, a juicio de la Fiscalía, "esta medida no evita ni reduce el riesgo de propagación de covid-19".



Por otro lado, el Fiscal dice que darle detención domiciliaria transitoria a un detenido no es una acción que garantice su derecho a la salud, ni tampoco disminuye la necesidad de hospitalización o la mortalidad en caso de ser contagiado si no se garantiza el control y seguimiento de la población carcelaria.



Además, el proyecto no garantizaría por sí solo el derecho a la salud de los detenidos ya que, dice el Fiscal, la única acción en salud con la que cuentan los detenidos es su afiliación al Sisbén.



