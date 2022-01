Luego de un 2021 convulsionado en materia judicial, se espera que el año que comienza se consoliden los avances de los altos tribunales y órganos de control e investigación en varios procesos claves para el país.



Entre las proyecciones para 2022 están las primeras sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el fin de la Comisión de la Verdad y la entrega de su informe, el desenlace del caso contra Álex Saab, los juicios de candidatos presidenciales como Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo, la extradición de varios de los principales criminales del país, la definición de la preclusión del caso contra el expresidente Álvaro Uribe, sentencias cruciales en la Corte Constitucional (como la que busca despenalizar el aborto), entre otros temas.

Condenas de JEP e informe de la Comisión de la Verdad llegan este año

Si el 2021 fue el año de las primeras decisiones de fondo e imputaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el 2022 estará marcado por las primeras condenas del tribunal contra exguerrilleros de las Farc (por el caso de secuestro) y miembros de la Fuerza Pública y terceros civiles (por ‘falsos positivos’).



La dirigencia de la desaparecida guerrilla de las Farc tendrá que enfrentar por primera vez las condenas de la Jurisdicción de Paz, que, además, tendrá que definir la suerte de las curules en el Congreso de quienes recibirán las sentencias alternativas.

En el listado de personas que conocerán su condena no solo están los máximos excomandantes de la guerrilla, sino exmilitares como el reconocido general en retiro Paulino Coronado, el uniformado de mayor rango que aceptó su responsabilidad en el macrocaso de ejecuciones extrajudiciales.



La JEP tendrá que superar el reto que supone definir sanciones que no contemplan cárcel, pero que deben estar a la altura de lo que esperan las víctimas para ser restauradas por el daño causado durante el conflicto y conocer la verdad de lo que sucedió con sus seres queridos.



Y, a la par, tramitará los primeros juicios contra los comparecientes que no acepten su responsabilidad en los crímenes endilgados. Esto pasará por la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, que tendrá que presentar evidencias para lograr condenas contra aquellos que no aceptaron responsabilidad ni aportaron verdad (quienes enfrentarán sanciones ordinarias de hasta 20 años de cárcel).



Se espera, además, que la jurisdicción abra nuevos macrocasos que aborden hechos victimizantes como la desaparición forzada, la violencia sexual y el desplazamiento, que han sido pedidos insistentemente por los representantes de las víctimas.



Otro de los retos que se esperan este año es lograr avances y decisiones de fondo en casos tan controvertidos como el magnicidio del dirigente conservador Álvaro Gómez Hurtado, que sorpresivamente fue reconocido por los excomandantes de la desaparecida guerrilla en octubre del 2020. El anuncio, que mantiene un capítulo abierto en la Fiscalía General, no solo generó polémica sino el rechazo de la familia de Gómez Hurtado.



Para la Comisión de la Verdad, otra de las entidades del sistema integral de paz, este año será el de concluir la misión que viene desarrollando desde 2018. Luego de la extensión de su tiempo de vida que le dio la Corte Constitucional, hacia mediados de este año tendrá que presentar su informe final, que, además de revelar los esclarecimientos alcanzados sobre los principales hechos que marcaron la guerra, contendrá las recomendaciones para la no repetición del conflicto. Con esa entrega la Comisión llegará a su fin.

De otro lado, este año la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas tendrá que transformar sus planes en resultados, como lo han reclamado las víctimas. Luego de la firma de decenas de pactos en 2021, que buscan que las autoridades nacionales y regionales se comprometan en el proceso, la entidad fijó su hoja de ruta para agilizar la búsqueda en las zonas más afectadas por la desaparición forzada. A eso se suma priorizar el hallazgo de cerca de 15.000 personas cuyo paradero, mediante solicitudes formales, sus familiares han pedido establecer.

Todas las decisiones del sistema surgido de las negociaciones de La Habana se conocerán en medio del radar de la Corte Penal Internacional, que tras 17 años cerró en 2020 el examen preliminar que tenía sobre Colombia e incluyó como una de sus condiciones que el Gobierno, que ha sido crítico del acuerdo de paz firmado con las Farc, se comprometa a no afectar la institucionalidad creada a partir de ese acuerdo.

Pulso en los estrados contra Álex Saab

Ante una corte de Miami, en Estados Unidos, se tiene previsto avanzar en el juicio contra el barranquillero Álex Saab, el señalado testaferro de Nicolás Maduro. Aunque la primera audiencia del año estaba prevista para mañana, esta fue aplazada por solicitud de la defensa de Saab, que argumentó que no se había podido reunir con su cliente después de su extradición desde Cabo Verde.



Al tiempo, los abogados del colombiano señalaron que hay una apelación, que se resolverá el próximo viernes, en la que pide que se le reconozca el estatus de diplomático del Gobierno venezolano y, por ende, la inmunidad de la que supuestamente goza. El juicio y las revelaciones que se hagan en medio del proceso generan gran interés no solo en Estados Unidos, sino que tendrían implicaciones sobre ciudadanos de Venezuela y Colombia.

Álex Saab está en una celda de la Federal Detention Center de Miami, aislado y monitoreado las 24 horas. Foto: Archivo particular

Candidatos en juicio

Este año se iniciarán los juicios a dos precandidatos presidenciales. Sergio Fajardo fue acusado por presuntas irregularidades en la celebración de un préstamo cuando fue gobernador de Antioquia. Y a Rodolfo Hernández se le procesa por presuntos vicios en un contrato para implementar tecnologías para el relleno sanitario de El Carrasco en su rol de alcalde de Bucaramanga. Ambos se han declarado inocentes.

Se definirá futuro del capo ‘Otoniel’

En el despacho del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Diego Eugenio Corredor está la solicitud de extradición del capturado capo del narcotráfico Dairo Antonio Úsuga David, alias Otoniel. El alto tribunal tendrá que definir si avala el envío del jefe del ‘clan del Golfo’ a Estados Unidos, en donde tiene cargos por narcotráfico, o si, por ejemplo, toma otra vía como condicionar su extradición, como lo ha hecho en otros casos, mientras el detenido comparece ante la justicia transicional.



Preclusión del caso Uribe

Este año, una juez de los despachos de Paloquemao dará a conocer su decisión sobre la petición de preclusión hecha por la Fiscalía en el proceso contra el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, investigado por soborno a testigo en actuación penal y fraude procesal.



Tras el final de la vacancia judicial, a mediados de enero, se espera que continúen las intervenciones de los representantes de las víctimas, que se oponen a la preclusión, y luego se dará la palabra a la Procuraduría y a la defensa del exmandatario.

Al finalizar esas intervenciones, y en medio de la campaña electoral para el Congreso y la presidencia, la juez revelará si avala o no la petición de la Fiscalía en uno de los casos que más polémica e interés han generado en el país. Al tiempo avanzará el juicio, ante otro despacho judicial, contra los abogados Diego Cadena y Juan José Salazar, vinculados a los mismos hechos.

Avances en Centros Poblados

En la Fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia se esperan avances en la investigación por las irregularidades en el contrato entre el Mintic y la Unión Temporal Centros Poblados.

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema debe definir si abre una investigación formal por este contrato a los congresistas Armando Benedetti, Antonio Luis Zabaraín Guevara, Daira de Jesús Galvis Méndez y a Mauricio Gómez Amín, quienes fueron denunciados por supuestamente interferir ante la entonces ministra de comunicaciones Karen Abudinen.



La Fiscalía realizará nuevas imputaciones de cargos por la apropiación ilícita de parte de los 70.000 millones de pesos del anticipo del citado contrato. Igualmente, el ente acusador definirá si avanza en un proceso de negociación con protagonistas del escándalo como el cuestionado contratista Emilio Tapia Aldana.

Fallo de Corte IDH por caso Jineth Bedoya

Este año corre el plazo para el cumplimiento por parte del Estado de la histórica condena proferida el 26 de agosto de 2021 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que encontró a Colombia responsable por el secuestro, tortura y violación de la periodista Jineth Bedoya Lima.



La sentencia incluye medidas de reparación, como la construcción de un centro de memoria, pero además, garantizar la investigación, juzgamiento y sanción de los casos que lleva la justicia en contra de personas implicadas en el hecho del que fue víctima Bedoya el 25 de mayo del 2000, cuando fue retenida a la entrada de la cárcel La Modelo.

Ajustes a Procuraduría

Tras la polémica por la adición de 1.208 cargos a la Procuraduría, como desarrollo de la reforma del Código Disciplinario, hecha para cumplir el fallo de la Corte IDH en el caso por la destitución de Gustavo Petro cuando fue alcalde de Bogotá, este año el Estado tendrá que definir si sigue ese camino o hace una nueva reforma.



Esto porque dicho tribunal estimó que la modificación no cumple con su fallo de 2020.