Estas son las mujeres que según Aguilar pidieron millonaria coima para arreglar su caso

El exgobernador de Santander Hugo Aguilar Naranjo habló ayer ante la Justicia Especial para la Paz (JEP) en una audiencia especial, tras la cual se evaluará si los aportes que hizo le valen para su sometimiento a esa jurisdicción.



(Lea: Hugo Aguilar habló en la JEP de lo que pasó con recompensa por muerte de Pablo Escobar)



La audiencia fue presidida por el magistrado Juan Ramón Martínez, quien señaló que “los delitos por los cuales fue condenado y está siendo procesado Aguilar Naranjo afectaron bienes jurídicos de carácter colectivo y no recayeron sobre bienes de víctimas individuales”, explicó el togado, quien estuvo acompañado de la magistrada Heydi Patricia Baldosea, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP.

El exmandatario, que solicitó su ingreso ante la Jurisdicción como agente del Estado no integrante de la Fuerza Pública, entregó información relacionada con lo ocurrido con la recompensa por la muerte del capo Pablo Escobar, sobre una fosa de los paramilitares en una finca de Santander y hasta de cómo obtuvo su patrimonio.



(Le invitamos a leer: Radican demanda con la que le piden a la Corte tumbar el Instituto de Vías Regionales)



Pero uno de los datos que más llamó la atención fue la declaración que hizo con relación a los tentáculos del ‘cartel de la toga’ que llegaron a la cárcel La Picota.



En la audiencia, Aguilar contó que el exmagistrado Leonidas Bustos, a través de emisarios, le mandó a decir que por arreglar el proceso en la Corte Suprema le cobraba 5 mil millones de pesos.

Facebook Twitter Linkedin

Audiencia de Hugo Aguilar, exgobernador de Santander, en la JEP. Foto: Foto: José Díaz /JEP

“En La Picota, donde estábamos varios recluidos por parapolítica, visitaba al doctor Iván Moreno, la doctora Claudia García Méndez acompañada por la doctora Martha Cristina Pineda y en una ocasión se reunió conmigo en una cancha que no tenía cámaras. Ella me dice: ‘coronel, le traigo un mensaje del magistrado Leonidas Bustos, usted está cerca al fallo y tiene la oportunidad de salir ya o de estar varios años en la cárcel’. En ese momento me enseña los 5 dedos y yo le digo ¿5 dedos? Y me dice no, 5 mil millones”, explicó Aguilar.



(Además: En una finca mataban a personas y se los lanzaban a los cocodrilos: Aguilar en la JEP)



Seguidamente, indicó el exmandatario que le dijo a la abogada que él no era mafioso. “Dígale a ese hp (al magistrado) que de donde voy a sacar 5 mil millones de pesos”.

¿Quiénes son esas mujeres?

Facebook Twitter Linkedin

La abogada Martha Cristina Pineda, esposa del exmagistrado Leonidas Bustos. Foto: Cortesía

El nombre de Martha Cristina Pineda no es nuevo en el radar de las autoridades, salió a relucir en el expediente que las autoridades construyeron contra su expareja, el expresidente de la Corte Suprema Leonidas Bustos, por la supuesta exigencia de jugosas sumas a cambio de impedir capturas o frenar procesos contra políticos, lo que se conoce como el ‘cartel de la Toga’.



Pineda, según una publicación de EL TIEMPO, fue mencionada en varias oportunidades por los protagonistas de ese escándalo que se dio al interior del alto tribunal.



(Además: Listo puesto de control migratorio en Mataje, zona de frontera entre Colombia y Ecuador)



De hecho, el exalcalde de Villavicencio, Germán Chaparro, en octubre de 2017, le dijo al magistrado investigador del caso que el abogado Gustavo Moreno le pidió 1.500 millones de pesos para que su condena a 39 años por homicidio fuera revisada favorablemente por la Corte en la etapa de casación.



Para garantizarle resultados, Moreno le dijo que la plata era para Bustos, y como respaldo del negocio le habría ofrecido arreglar una reunión con Pineda, quien entonces se desempeñaba como procuradora judicial.

Facebook Twitter Linkedin

Claudia Lucía García Méndez, una abogada de San Gil, Santander. Foto: Cortesía

Por su parte, la otra mujer, Claudia García Méndez, según reseñó este diario en una publicación de noviembre de 2017, es prima de Martha Cristina Pineda y, aunque trabajó como coordinadora de relaciones públicas durante la gobernación de Horacio Serpa, la relacionaron, en ese momento, como una ficha de Iván Moreno, el condenado exsenador del Polo Democrático y exalcalde de Bucaramanga.



(También: Fiscal le responde a jefe de la SAE sobre cifra de bienes incautados por extinción)



Sobre García Méndez se señala que, a mediados de junio del 2013, se vio inmersa en un escándalo que la obligó a renunciar a la dirección de la Casa de Santander en Bogotá, a la que llegó por nombramiento del entonces gobernador, Richard Aguilar. Su dimisión se produjo luego de que se reveló que visitaba en La Picota, hasta 12 veces al mes, a Iván Moreno, condenado por el saqueo a Bogotá.

Redacción Justicia

En X: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Más Noticias de Justicia: