Para Fedegán son una 'infamia' las fallas encontradas por Contraloría

Fedegán respondió a las irregularidades relacionadas con la información de los ganaderos y de la representatividad del gremio que fueron halladas por la Contraloría en la lupa que le puso al proceso de entrega del manejo de recursos parafiscales que hizo el Ministerio de Agricultura a esa agremiación de ganaderos.



La delegada para el Sector Agropecuario, encabezada por Gabriel José Romero, así se lo señaló en una carta al ministro de Agricultura, Andrés Valencia, en la que le informa los resultados luego de la actuación especial que adelantó la Contraloría sobre ese proceso.

Para José Felix Lafaurie, presidente de Fedegán, esa decisión de la Contraloría es una "infamia". Argumenta que el ministro Valencia obró en "en el más exigente marco legal" y que en ese contexto es "injustamente cuestionado".



Criticó que la Contraloría no haya dicho nada en contratos suscribio el Ministerio de Agricultura en administraciones pasadas.



En total fueron ocho irregularidades las encontradas y que tendrían implicaciones disciplinarias, fiscales y penales, y que se encuentran en ese documento de 79 páginas a Valencia.



Una de las más graves tiene que ver con la entrega bases de datos por parte del Ministerio a Fedegán, que no fue consultada por los titulares de esa información y que no tendría ningún sustento legal ni contractual.



Esta falla, según la Contraloría, puso en ventaja a Fedegán frente a otras asociaciones de ganaderos en el proceso de entrega del manejo de los recursos.



La irregularidad que tiene que ver con la falta de representatividad del gremio alude sobre todo en ese informe a la ausencia de un análisis completo en el funcionamiento, organización y democracia interna.



Ante esas irregularidades, para la Contraloría, al Ministerio de Agricultura no le era viable afirmar que Fedegán era la única organización de ganaderos que podría cumplir con los requisitos para el manejo de parafiscales.



REDACCIÓN JUSTICIA

@PazyJusticiaET