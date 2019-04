Santoyo tendría que responder en Colombia por caso de Jaime Garzón

Al menos tres investigaciones tiene en Colombia el exjefe de seguridad de la Casa de Nariño, el general en retiro Mauricio Santoyo Velasco, quien según fuentes oficiales, ya cumplió su pena en Estados Unidos por apoyar las acciones de grupos paramilitares.



Santoyo Velasco, que en su momento fue jefe de seguridad del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, negoció con la justicia de los Estados Unidos y logró rebajar en un 40 por ciento la pena de 13 años de cárcel que le impuso una corte de Virginia por auxiliar el narcotráfico de las desmanteladas Autodefensas Unidas de Colombia.

Fuentes consultadas por EL TIEMPO confirmaron que el general Santoyo Velasco fue trasladado a Krome Detention Center, una cárcel de mediana seguridad ubicada en Miami, y que está bajo custodia de la agencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, ICE.



El policía en retiro estaría en ese centro transitorio mientras avanza el proceso de deportación a Colombia que tardaría entre un mínimo de 8 días, y máximo tres meses. Esto, si es que no logra un status especial para quedarse en Estados Unidos, por cuenta del acuerdo de colaboración al que llegó con la justicia de ese país, y gracias al cual se le permitió a familia trasladarse a ese país.



En Colombia, Santoyo Velasco está vinculado a investigaciones, aunque aún la Fiscalía no ha tomado decisiones de fondo en los procesos en los que aparece el general en retiro.



En diciembre de 2015 se compulsaron copias para que se investigara a 10 exfuncionarios del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) que conocieron en principio el proceso por el crimen del periodista y humorista Jaime Garzón Forero y que habrían participado en un plan para desviar la investigación. La Fiscalía señaló que el determinador y coordinador de esa estrategia habría sido el general (r) Santoyo Velasco.

Para le época, agosto de 1999, Santoyo era el comandante del Gaula en Medellín, y según exparamilitares habría recibido órdenes del exjefe de las AUC Carlos Castaño para entorpecer la investigación por el crimen de Garzón Forero.



El abogado Sebastían Escobar, que representa a la familia de la víctima, señaló que el proceso en Colombia contra Santoyo no ha avanzado y esperan que la Fiscalía empiece a tomar decisiones en la investigación.



También tiene un proceso por la desaparición de dos activistas de derechos humanos registrada el 6 de octubre de 2006. Se trata de Ángel José Quintero Mesa y Claudia Patricia Monsalve Pulgarín, miembros de la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), de quienes no se volvió a tener razón, al parecer en una acción de paramilitares e integrantes de la Fuerza Pública.



De hecho a raíz de la desaparición de los activistas de derechos humanos se evidenció que en el periodo en el que Santoyo fue comandante del Gaula Medellín, esa unidad tenía interceptadas 1.808 líneas telefónicas en el Valle de Aburrá, entre ellas las de Quintero Mesa y Monsalve Pulgarín.



Fuentes cercanas al caso señalaron que el Santoyo Velasco fue citado a indagatoria pero en varias ocasiones fue aplazada la diligencia porque el general en retiro no tenía abogado de confianza en Colombia.



La Corte Suprema de Justicia también compulsó copias a la Fiscalía en 2011 para que se investiguen las declaraciones del narcotraficante Juan Carlos ‘Tuso’ Sierra, según las cuales Santoyo entregaba información a los paramilitares pero también a los jefes de la ‘Oficina de Envigado’ para evitar capturas y garantizar la seguridad de sus cargamentos de droga.



JUSTICIA

