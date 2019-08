Las hipótesis en caso de muerte de suboficiales de la FAC en Medellín

Una cámara de video ubicada en el casco de uno de los suboficiales que murieron el sábado en Medellín, luego de caer de un helicóptero, es una de las evidencias más importantes que tienen en su poder los investigadores de la Fiscalía para aclarar los hechos.

A los fiscales de la seccional Medellín asignados al caso ya les fue entregada la cámara, en la que se observa que antes de que los uniformados Jesús Lacides Mosquera López y Sebastián Gamboa Ricaurte cayeron al vacío, un elemento que parece una cometa se enreda en la cuerda en la que se encontraban los uniformados durante la maniobra que era parte de los actos de cierre de la Feria de las Flores.



El fiscal general encargado Fabio Espitia señaló que una de las hipótesis que analizan los peritos está relacionada con la presencia de un objeto extraño que habría generado una interferencia en la maniobra que realizaban los uniformados.



Esa posibilidad fue ratificada por el general Ramsés Rueda, comandante de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), quien manifestó ayer: “No se descarta la posibilidad de que un agente externo haya sido el causante de la ruptura de la cuerda, y eso hace parte del enfoque que tiene el equipo investigador”.



Los peritos también tienen en su poder la soga de la que se sostenían los uniformados y que aparece con un corte, quedando una parte de la misma pegada a los anclajes del helicóptero en el que se realizaba la maniobra conocida como Spies y que se usa para hacer rescates o desembarcar en zonas de difícil acceso.

Es decir, la cuerda no se desprendió desde el helicóptero, lo que sigue ratificando la hipótesis de que algo la cortó en medio del vuelo.



Otra de las tesis que tienen los investigadores de la Fiscalía, así como los de la Inspección de la FAC, es que la soga no estaba en buen estado y que por el desgaste se habría trozado.



“Esta cuerda no se desprendió del helicóptero, esta cuerda sufrió una ruptura, un corte, que es el foco de esta investigación”, dijo el general Rueda.



Para empezar a descartar hipótesis, los peritos verifican los procedimientos previos a la maniobra para determinar si se revisó adecuadamente la cuerda y qué tanto uso había tenido.



Pare esto se están adelantando entrevistas a los miembros de la tripulación de la nave, así como a las demás personas que se encontraban como apoyo en tierra antes del inicio de la maniobra.



“Con los hombres de la tripulación se están verificando los protocolos antes y durante la maniobra”, dijo el general Rueda.

Y añadió que el viernes dará a conocer los primeros resultados formales de las investigaciones.

Las dudas de los peritos

La cuerda de aproximadamente 50 metros de largo, usada en este tipo de maniobras, está fabricada 95 por ciento en nailon y el resto en algodón, y los investigadores intentan establecer si una cometa u otro tipo de elemento externo habría podido romperla en medio del vuelo, lo que habría podido generar el trágico desenlace.



Para esto están consultando a expertos, e incluso el fiscal Fabio Espitia no descartó recurrir a peritos internacionales para que ayuden a examinar el caso y verificar temas como la velocidad de la nave y del viento, así como las condiciones atmosféricas a la altura en la que se encontraban los uniformados.



El otro punto que es evaluado es por qué si la soga tiene capacidad para transportar hasta a diez soldados con sus respectivos equipos de campaña, se rompió cuando transportaba solo a dos hombres que no llevaban sus pesados equipos en esta ocasión.

Por ahora, los investigadores no descartan ninguna hipótesis y solo con los resultados de los estudios técnicos se podrán conocer decisiones de las autoridades en este caso que, inicialmente, se abrió por homicidio doloso.

JUSTICIA