Las gabelas que pide sicario señalado de 100 homicidios para declarar contra senadores

Al despacho del magistrado Marco Antonio Rueda Soto, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, llegó hace unas semanas un documento de dos páginas firmado por un jefe de una temida banda criminal asociada a un centenar de homicidios.



La carta, conocida en exclusiva por EL TIEMPO, fue emitida desde Ibagué, específicamente desde el Centro Penitenciario y Carcelario ‘Coiba Picaleña’, el 1° de febrero, y tiene una firma digital en la que se puede leer de puño y letra el nombre de “Juan M. Borré”.

Foto: Justicia

Dicha misiva, según el asunto, se da en respuesta al radicado interno 01020, y fue enviada 10 días después de que la Corte confirmó la apertura de una indagación preliminar contra el actual presidente del Senado, Iván Name Vásquez, por sus presuntos vínculos con la banda criminal denominada ‘los Rastrojos-Costeños’, la cual delinque en el departamento del Atlántico.



El caso se abrió tras una compulsa de copias que hizo la presidencia de la Sala de Instrucción el 10 de noviembre de 2023 y por este caso también hay una indagación preliminar en contra el senador José David Name Cardoso, la cual se abrió el 27 de noviembre y se encuentra en el despacho del magistrado Rueda.



Por este caso también se pidió investigar al excongresista y alcalde de Sincelejo (Sucre), Yahir Acuña, quien fue mencionado por los procesados señalado de supuestos nexos con esa organización.



Este proceso se desprende de las declaraciones de los hermanos Juan Manuel Borré Barreto y Brayan Eduardo Borré Barreto, quienes dieron información sobre la presunta participación de empresarios y políticos en delitos. Además, del presunto apoyo político a la familia Name.



Los Borré ya en el pasado han ofrecido colaboración judicial, pero fuentes que conocen la investigación advierten que no han cumplido.

Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

Precisamente la carta está firmada por uno de ellos: Juan Manuel Borré Barreto y en ella deja por sentado que no comparecerá a la diligencia de declaración programada para el próximo 28 de febrero de 2024, dentro del proceso que se le sigue a los congresistas.



Ese día también está previsto que la Fiscalía presente ante un juez de control de garantías, la acusación contra los hermanos Borré Barreto, señalados de al menos, 100 homicidios.



En la misiva, Borré Barreto -quien hizo parte del Bloque Córdoba de las Autodefensas, de ‘Los Urabeños’ de ‘Los Rastrojos’ y de ‘Los Rastrojos Costeños’- expone una serie de razones que se desprenden de unas peticiones que, según dice, no han sido cumplidas para que pueda comparecer en la diligencia de la Corte.



“Señor Magistrado por un acercamiento que hizo mi hermano Bryan Eduardo Borré Barreto ante la Fiscalía, en el año 2014, yo serví como testigo y reafirme las declaraciones ante estos hechos que hoy en día se avivaron nuevamente por la situación política que está presentando el país; saliendo a la luz pública dichos videos de las declaraciones en todos los medios de comunicación por ellos su despacho me solicitó nuevamente para indagaciones”, se lee en la carta conocida por este diario.

Foto: Cortesía Policía y EL TIEMPO

Y añade que el pasado 31 de octubre de 2023, una comisión de la Corte fue hasta el centro penitenciario donde está recluido y le preguntaron, según él, cuál era su petición para ratificar o declarar nuevamente como testigo fuera de la posibilidad de que volviera a Justicia y Paz.



“Mis peticiones fueron tres y no fueron peticiones absurdas, fui claro y específico y son: Para declarar, mi familia tiene que estar fuera del país, por lo cual solicité asilo, de lo contrario no compareceré. Mi seguridad en el establecimiento donde me encuentro recluido, que hasta la fecha el Inpec hizo caso omiso a su notificación y sólo fue cumplida unos días y después quedó igual o peor de vulnerada porque me encuentro conviviendo con costeños. Mi situación jurídica donde ya cumplí mi pena y no me han querido resolver mi situación violando el derecho fundamental al debido procesó”, señaló Borré Barreto.



Estos mismos puntos se pueden leer en otra carta, de una página, que fue escrita por el propio Borré Barreto y en la que se puede ver la huella dactilar de uno de sus dedos.



En la carta, el señalado homicida señala que sus peticiones están relacionadas con sus condiciones de seguridad no son ajenas al proceso que se adelanta.



“Cómo usted comprenderá mi situación, con todo respeto, le explicó por qué mis peticiones: La venta de las declaraciones a los implicados en la investigación, el asesinato de mi hijo mayor, los 2 atentados que he sufrido yo, el atentado de mi esposa y las amenazas y persecución, el infierno que viene viviendo mi familia que no tienen estabilidad en un departamento por miedo hacer asesinados”, manifestó el señalado.

Foto: Cortesía

Constancia de los hechos descritos anteriores, dijo Borré Barreto, están en conocimiento de las autoridades. “Su señoría revisa toda la documentación que allegue a su despacho y constatará que estoy hablando con fundamentos por lo que he vivido, y lo que estoy solicitando para seguir contribuyendo como testigo no es imposible para ustedes, como Estado pueden garantizar el DERECHO A LA VIDA de mi familia y mía”, resaltó.



Y dejó claro que, si en el transcurso de la fecha, ve las peticiones cumplidas “comparecería a la diligencia en la fecha programada”.



Antes de terminar la misiva, Borré destacó que es “un proceso delicado”, no solo por su declaración, si no por los “otros implicados en el procesó”.



En respuesta a esta carta, la Corte Suprema, el pasado 6 de febrero, señaló que “previo a emitir cualquier determinación en relación con el memorial presentado por Borre Barreto, se solicita de forma comedida al despacho del magistrado César Augusto Reyes Medina que se remita, para que sea incorporado en el expediente”.





Foto: Cárcel La Picaleña

Otras pruebas en el proceso

En otro documento conocido por este diario, además de la declaración que brindaría Borré Barreto, también se ordenó establecer los datos de ubicación y contacto de. Gazzi Fakih Elnesser, gerente de la campaña de Name Cardozo y de Rosa María Gordon, contadora de la campaña, además de Gabriel Sánchez, quien según la declaración del señalado homicida, sería “el enlace entre él y el aforado”.



