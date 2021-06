Las fallas de seguridad detrás del atentado a batallón de Cúcuta

La Fiscalía General reconstruyó los momentos previos al atentado contra la sede de la Brigada 30 de Cúcuta (Norte de Santander) perpetrado el martes, y entró a documentar la existencia de fallas en los protocolos de seguridad que habrían facilitado el ataque que dejó a 36 personas heridas, entre ellas un uniformado que fue ingresado a una unidad de cuidados intensivos.

El fiscal general, Francisco Barbosa Delgado, señaló que el vehículo ingresó a la brigada a las 12:32 del día por la entrada de control de la unidad militar. Luego fue estacionado frente a la sede de sanidad hasta las 2:45 de la tarde, cuando fue movido al sitio en el que fue detonado.



La explosión se produjo en la zona en la que se encuentra la sede de inteligencia militar, el área jurídica, una unidad de la Fiscalía y el sitio en el que estaban los soldados de Estados Unidos que realizan labores de entrenamiento a los uniformados colombianos.

El conductor del vehículo salió caminando de la sede militar por un puesto de control a las 2:50 de la tarde y a las 3:01 se registró la primera explosión. La segunda detonación se presentó a las 3:04 p. m.

Esta es la reconstrucción adelantada por las autoridades sobre el atentado. Foto: Infografía EL TIEMPO, con información de la Fiscalía.

Aunque un equipo de dos fiscales y 21 investigadores adelantan las pesquisas para judicializar a los responsables intelectuales y materiales del atentado, que fue atribuido inicialmente al Eln, fuentes de la Fiscalía señalaron que se están examinando las fallas a la seguridad dentro de la brigada.



“Estamos verificando e investigando si se cumplieron o no los protocolos de seguridad en torno de los cuales se producen los ingresos en estas unidades militares”, dijo el fiscal Barbosa Delgado.



De hecho, el comandante de las Fuerzas Militares, el general Luis Fernando Navarro, señaló que fueron separados de sus funciones los integrantes de la guardia, el comandante, subcomandante y oficial de operaciones del batallón de apoyo y servicios número 30.

El oficial anunció que se ordenó el fortalecimiento de la inteligencia preventiva y medidas de contrainteligencia para la protección de las unidades militares y el control a los accesos de las bases en todo el país.



El carro blanco cargado de explosivos ingresó sin mayores problemas por la entrada a la brigada, donde solo había un soldado de guardia dedicado a controlar el ingreso de vehículos.

El terrorista, cuyo retrato hablado está ya en manos de las autoridades, se identificó con un documento falso y logró el acceso. No estaba uniformado y, según la Fiscalía, no suplantó ninguna autoridad judicial, como se dijo inicialmente. Se desconoce por qué, si no aparecía como militar, no fue obligado a registrarse en la guardia, como lo ordenan los protocolos de seguridad.

El hombre habría sido el único en entrar a la instalación militar. Foto: Archivo particular

Aunque el soldado revisó la parte de atrás de la camioneta, no vio la carga explosiva, que pudo haber estado camuflada en el asiento trasero del vehículo. Como no había en ese momento apoyo de perros antiexplosivos, nadie detectó la bomba y la Toyota siguió su marcha hacia el interior de la instalación militar.



Además, el carro estuvo en la brigada más de dos horas y el terrorista se movió sin problema en una unidad ubicada en una zona con graves problemas de orden público por la presencia de grupos ilegales como el Eln, las disidencias y ‘los Pelusos’ y la cercanía de la frontera con Venezuela, que es un paso considerado clave para redes de narcotraficantes. A esto se suma otro factor de riesgo por la presencia de uniformados de Estados Unidos.

Esto pondría a los responsables del ataque incluso en el radar de cortes de los Estados Unidos, que los podrían pedir en extradición.



Los investigadores están evaluando el tipo de explosivo y la cantidad que fue usada. Se examina si el hecho de que se hubieran registrado dos explosiones fue un error o si fue una estrategia de los responsables del ataque. Igualmente, se indaga por qué explotó hacia arriba y no a los lados, lo que habría generado más daño.



El general Navarro señaló que el Eln sería el responsable del ataque y afirmó que habría sido perpetrado por hombres de José Benigno Guzmán Mora ‘Rolo’, jefe del frente de guerra urbano ‘Carlos Germán Velazco’.

Trabajadores sanitarios trasladan a un soldado herido a la Clínica Medical Duarte, tras la explosión de un carro bomba en Cúcuta. Foto: EFE

El guerrillero de 52 años de edad hace parte del Eln hace 25 años y su zona de injerencia es Cúcuta, donde mantiene la base de las milicias urbanas. Él recibiría órdenes del integrante del Comando Central del Eln (Coce) Antonio García.



“Terroristas no pueden seguir posando de gestores de paz en el extranjero, mientras que cometen actos atroces contra nuestros soldados y los colombianos”, señaló el ministro de Defensa, Diego Molano.

Cuatro dudas que deja el atentado

1. ¿Hay uniformados involucrados?

La Fiscalía y el Ejército han coincidido en que hubo fallas en los protocolos de seguridad de ingreso a la brigada. Por eso, al tiempo de las investigaciones penales, se abrieron procesos disciplinarios y fueron removidos de sus cargos los encargados de garantizar esas medidas.



Por ahora se busca establecer por qué se incurrió en esas fallas y la investigación determinará si fueron errores o si hubo complicidad de uniformados.

2. ¿Cuál era el blanco del atentado?

El carro bomba permaneció en la zona del dispensario y luego fue movido y activado en la zona en donde está la oficina del B-2 (unidad de inteligencia), las oficinas jurídicas y el sitio en el que se encontraban los uniformados de Estados Unidos.



En esa parte también están las instalaciones de la Estructura de Apoyo (EDA) Catatumbo de la Fiscalía. Los investigadores trabajan en establecer cuál era el blanco principal del ataque.

3. ¿Hubo participación de varios grupos ilegales?

Aunque la principal hipótesis de las autoridades es que el ataque fue perpetrado por el frente de guerra urbano ‘Carlos Germán Velazco’ del Eln, la Fiscalía avanza en las investigaciones para establecer la participación de otras redes ilegales que hacen presencia en la zona.



En Cúcuta y la frontera con Venezuela, además del Eln, delinquen las disidencias de la guerrilla, la ‘Nueva Marquetalia’ y redes criminales como ‘los Pelusos’.



4. ¿Hubo un error en la activación de la carga?

Los investigadores verifican las razones por la que hubo dos explosiones y no una sola y por qué la carga explotó hacia arriba y no a los lados, lo que habría generado un daño mayor.



Expertos señalaron que en este tipo de atentados no es común que se use una primera carga para atraer a los uniformados. Los peritos de la Fiscalía y la Policía realizan pesquisas y recolección de material del vehículo para determinar qué sucedió.