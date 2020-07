Las evidencias claves contra la cúpula de la Federación de Fútbol

Ramón Jesurún, actual presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), “adelantó conductas encaminadas a favorecer la oferta presentada por Ticket Shop teniendo participación directa en varios de los actos de favorecimiento” que llevaron a que esa firma se quedara con el millonario contrato para la distribución de las boletas de la eliminatoria al mundial de Rusia 2018.

El máximo directivo del fútbol colombiano no solo estuvo en el momento de la entrega de las propuestas de varias empresas que se presentaron para obtener el contrato en agosto de 2015, sino que participó en la entrega de información privilegiada y en tiempo real a los funcionarios de TicketShop “sobre el valor económico de las propuestas de sus competidores con el fin de que ajustaran el valor de su propuesta”.



Así de graves son los señalamientos que hizo la Superintendencia de Industria y Comercio contra varios integrantes de la Federación y un grupo de particulares que este lunes, en un hecho sin antecedentes, fueron sancionados con el pago de multas por prácticas anticompetitivas.



El documento de 371 páginas, firmado por el superintendente Andrés Barreto González, impone multas por más de 18 mil millones de pesos a la Federación Colombiana de Futbol, TuTicket Ya, Ticketshop y 17 personas naturales, entre ellas Jesurún, el expresidente de la FCF Luis Bedoya –procesado por sobornos en Estados Unidos–, cinco integrantes del Comité Ejecutivo de la Federación y otros dos altos cargos.



Esta es la primera sanción que se impone contra la Federación Colombiana de Fútbol, cuya multa puntualmente es de 16.016 millones de pesos.



Según fuentes de la Súper, los sancionados tienen 10 días para pagar la multa que corren a partir del lunes 06 de julio. De no hacerlo, comenzarán a correr intereses en su contra. Aunque pueden presentar un recurso de reposición ante el Superintendente, de todos modos deben pagar la sanción, requisito para poder demandar ante el Tribunal de Cundinamarca, si así lo quisieran.



A partir de noviembre de 2015, dice el documento conocido por este diario, cuando Jesurún asumió la presidencia “conoció y avaló la injerencia que tenían Ticket Ya y sus socios en el proceso” e incluso acordó reuniones con directivos de la empresa para hablar del tema. Jesurún, según el expediente, habría dado continuidad a los actos iniciados por el cuestionado exdirectivo Luis Bedoya, condenado al pago de 262 millones de pesos por la Super.



Bedoya, quien fue presidente de la FCF entre 2006 y 2015, fue quien promovió la idea de la invitación a cotizar por el manejo de la boletería, pero lo hizo “para aparentar un ambiente de transparencia y generar un percepción de una supuesta libre participación” frente al escándalo del ‘Fifagate’, que ya había estallado y en el que él “se encontraba directamente involucrado”.



Según la investigación de la Superintendencia, que es examinada por la Fiscalía para establecer si se abre un capítulo penal, Bedoya le dijo a Rodrigo de Jesús Rendón Cano que para ganar el contrato había que incluir, de entrada, un anticipo de 10 mil millones de pesos para la Federación. Esto, más adelante “se convertiría en el factor determinante en la decisión de la Federación”.



El mismo Rendón Cano reconoció lo que Bedoya le había anticipado: “fue muy claro el presidente, siendo mi amigo, fue muy claro, me dijo Rodrigo: gana la licitación la mejor oferta y, adicionalmente, tiene que haber un anticipo de diez mil millones de pesos, esas son las condiciones. Así se lo manifesté a Elías (Yamhure, representante de Ticket Ya)”.



Se le cuestiona que en agosto de 2015, cuando se entregó el contrato, “insistió a los demás miembros del Comité sobre la importancia de elegir la oferta de TicketShop” a pesar de que no era la más favorable. Y luego de la elección hizo cambios al contrato que favorecieron a esa firma.



El directivo Álvaro González, según el expediente, participó en la elección del operador, desde el momento de la apertura del proceso, hasta la votación final, estando en los momentos claves en los que se favoreció la oferta que finalmente fue la ganadora. Fue sancionado con el pago de casi 47 millones de pesos.



Frente a los directivos Jorge F. Perdomo (sancionado con 97 millones de pesos), Alejandro Hernández (ocho millones), Claudio Cogollo (ocho millones) y Elkin Arce (seis millones), la Superintendencia dice que participaron “en la decisión unánime y consciente” de la elección de TicketShop “por medio de la utilización de un criterio particular que favorecía la propuesta de dicha compañía”.

La cabeza de Pékerman

Tras la maniobras que llevaron a la entrega del contrato, dice la Súper, Ticketshop y Ticket Ya firmaron un documento para poner en marcha el desvío de boletas que terminaron en poder de revendedores. Los investigadores tienen chats en donde Medardo Alberto Romero, exrepresentante legal de TicketYa, habla incluso del cambio de técnico.



“Hay que sacar a (Néstor) Pékerman pero ya, si no, no vamos al Mundial. Reinaldo Rueda es la ficha a jugar. Pékerman nos tiene fuera del Mundial y si no clasificamos pensaría que Jesurún pierde su presidencia”, señaló Romero en un chat que para la Súper es indicio de la preocupación que tenían de perder el apoyo de Jesurún ante su eventual salida del cargo.



La decisión contra los sancionados, que han insistido en que no incurrieron en irregularidades, en principio puede ser objeto de un recurso de reposición ante el despacho del mismo Superintendente.

En octubre se conocerá sentencia contra Luis Bedoya

Luis Bedoya, expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol, y quien reconoció haber recibido sobornos, está a la espera de conocer su sentencia por fraude en transferencia bancaria y conspiración de soborno, la cual se dará a conocer en octubre en EE. UU.



Bedoya, que se convirtió en testigo del ‘Fifagate’, viajó a Nueva York en noviembre de 2015 (cuatro meses después de que estalló el escándalo). Allí negoció con las autoridades de EE. UU. Entre otros, acordó la entrega de 2,5 millones de dólares que tenía depositados en una cuenta en Suiza. Hoy, el exdirectivo goza del beneficio de libertad condicional.



Fuentes de la Fiscalía en Colombia señalaron que se han venido solicitando entrevistas con el expresidente de la FCF pero que no ha sido posible, por lo que se está haciendo nuevamente el trámite a ver si se logra concretar la conversación de la cual podrían salir indicios que permitan otras actuaciones en el país.

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com