Las deudas para implementar el enfoque de género en acuerdo de paz

El ritmo de implementación de las disposiciones de género en el acuerdo de paz es lento, aunque ha habido avances puntuales en varios aspectos, señala el Quinto informe de verificación de la implementación del enfoque de género en el Acuerdo Final de Paz, elaborado por la Secretaría Técnica del Componente de Verificación Internacional, integrada por Cinep y Cerac.

Este informe, que cubre el periodo entre el 1.º de septiembre de 2020 y el 28 de febrero de 2021, señala sobre el punto uno del acuerdo de paz, reforma rural integral, que la incorporación del enfoque de género en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) se hizo en los procesos de planeación, pero hay restricciones a la participación de las mujeres durante el proceso siguiente.



Irina Cuesta, investigadora del área de Dinámicas del Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), dijo que aunque hay avances han visto que hay una brecha entre lo que perciben las mujeres de cambios en su vida diaria, “siguen sin percibir en concreto cuál es el efecto que trae para ellas el enfoque de género en la reforma rural integral”.



En cuanto al punto 2, sobre apertura democrática, el informe señala que la falta de garantías para el ejercicio de la política es uno de los mayores obstáculos. Aunque con el acuerdo se creó el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, con medidas especiales para mujeres y población LGBTI, no hay mayores avances en su funcionamiento.



De cara a la reincorporación, punto 3 del acuerdo, el informe hace un llamado de atención sobre las deudas que hay en la reunificación familiar, ya que se han evidenciado tres barreras para las mujeres, “jurídicas para asumir la custodia legal de sus hijos, institucionales ante la falta de acompañamiento a los procesos que adelantan y sociales, en las comunidades a las que retornan, por hechos de estigmatización y discriminación”.

Además, se ha visto un incremento de la violencia de género dentro y fuera de los antiguos ETCR. Al respecto, Lina María Asprilla, investigadora de Cerac, comentó que las exguerrilleras y sus familiares han dicho “la atención y apoyo institucional ha sido limitada, no denuncian por temas de seguridad, porque la institucionalidad no llega hasta su zona rural, o porque no conocen la ruta de atención”.



Y Cuesta añadió: “el acuerdo no va a transformar por sí solo las relaciones entre hombres y mujeres en estos territorios, sino que siembra una semilla que hay que sostener”.



En cuanto al punto 4, de solución al problema de drogas ilícitas, el informe destacó positivamente la inclusión de mujeres y personas LGBTI en la Política Integral para la Prevención y Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas del Ministerio de Salud, pero critica algunas consideraciones que se quedan en nombrar de forma general a estas poblaciones, pero no incluyen acciones concretas.



Sobre el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición –punto 5 del acuerdo– del que hacen parte la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el informe destaca que las entidades han realizado acciones para promover la no discriminación, pero indica que el reto está en que la inclusión del enfoque de género se traduzca en resultados.



Finalmente, en el punto 6, que es sobre implementación, el informe hace un llamado porque “no hay marcadores de género en los presupuestos que se reportan, lo que dificulta el seguimiento a los recursos”, explicó Asprilla, quien añadió que tampoco hay una estimación del costo de implementar el enfoque de género, lo que no permite mirar si lo que se ha invertido es suficiente y cuánto falta.



Frente a este diagnóstico, el consejero presidencial para la estabilización y consolidación, Emilio Archila, explicó que de los 51 indicadores de género concertados en el Plan Marco de Implementación del acuerdo a la fecha se han terminado 9, lo cual corresponde al 18 por ciento de avance.

“Los 42 indicadores restantes cuentan todos con planes de trabajo y niveles de avances significativos en su implementación. Es importante considerar que estos compromisos fueron creados con un horizonte de cumplimiento a largo plazo”, manifestó.



En cuanto a avances específicos en temas de tierras, contó que 837.784 mujeres han sido beneficiarias de las acciones implementadas para el desarrollo rural, se han entregado 4.474 viviendas nuevas a mujeres –53 por ciento del total de viviendas entregadas– y se han formalizado y adjudicado 355.000 hectáreas a 22.945 mujeres rurales, cifra que equivale al 43 por ciento de los beneficiarios.



Y sobre la inversión, Archila dijo que desde 2018 y con corte a febrero de 2021 se han destinado $ 11,8 billones a la implementación del Acuerdo de Paz y sobre inversión en materias de género, específicamente, señaló que desde la Dirección de Sustitución de Cultivo Ilícitos se han destinado 440.673 millones para la atención a la mujeres titulares del Programa Nacional Integral para la Sustitución de Cultivos; y desde 2019 la Agencia para la Reincorporación y Normalización ha apropiado recursos específicos para mujer y género por más de $ 5.400 millones.



