Los chats y testimonios que enredan a congresista Susana Boreal en caso de maltrato

La congresista Susana Boreal que llegó elegida con las banderas del Pacto Histórico en Antioquia tendrá que enfrentar un juicio disciplinario en la Procuraduría por cuenta de una denuncia en su contra por presunto maltrato laboral en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), los cuales quedaron en evidencia en chats y testimonios recopilados.



El pliego de cargos que cursa en su contra lo profirió la Sala Disciplinaria de Instrucción con ponencia del procurador Luis Francisco Casas, y en él se detalla que habría incurrido en un trato irrespetuoso junto a su pareja, Christhian David Guzmán, pues descalificó a sus asesores al ignorarlos e incumplirles acuerdos.



El comunicado de prensa del Ministerio Público fue corto, sin embargo en el auto con fecha del 21 de noviembre de 2023 se detallaron los chats y testimonios que enreden a la congresista y la dejan en riesgo de una sanción en su contra, en caso de que llegue a salir en contra una decisión.

Susana Boreal, representante del Pacto, junto con Orlando Castillo. Foto: Cámara de Representantes

Por ahora, la evidencia recaudada por la Sala empieza desde el 2 de julio de 2021 con un chat entre la representante a la Cámara y una de sus trabajadoras, con quien llevaba un trato amable. Pasaron los días y la primera discrepancia llegó cuando Susana Boreal -con nombre de pila Susana Gómez- le dijo por chat a su asesora que el pago del que ella hablaba no era el acordado.



"Nos habría gustado que la comunicación hubiera sido más transparente porque tuvimos tremendo mal viaje con Miguel hoy. La verdad que nos sentimos mal", dice el oficio conocido por este diario. En medio de ello, Boreal le pidió varias veces a su equipo que la dejaran quedar en sus casas, pues tenía compromisos cerca.



Susana Boreal, representante a la Cámara. Foto: @SusanaBoreal

"Dos meses después, la entonces asesora de la UTL le pidió a la congresista que le devolviera unas cosas que le tenía, y luego envía una foto de los tenis blancos que le había prestado a la investigada, indicando que no cuentan con la plantilla ni están en buen estado, a lo que la representante indica que no sabía que estaban así y haría llegar las demás cosas faltantes.

La Sala Disciplinaria de Instrucción recogió varios testimonios de personas cercanas al equipo de trabajo de la congresista antioqueña.



Una mujer contó que al principio de la legislatura todo marchó bien, pero que se salió del grupo porque "los investigados los estaban manipulando, usando y engañando; además que no cumplían con sus labores, pues menospreciaban el trabajo de los miembros de la UTL maltratándolos, pidiéndoles favores personales, solicitando dinero prestado que no devolvían, y en general siendo abusivos".



De hecho, expresó ante los agentes delegados que cuando salía un escándalo, Boreal y su novio les trasladaban la responsabilidad a los de la UTL, presuntamente sin importarle a la funcionaria ni siquiera ir a los eventos que le tenían preparados como representante a la Cámara por el Pacto.



"De igual manera, tenía tendencia a no escuchar las críticas o sugerencias que le hacía su equipo de trabajo, incluso algunas veces que se le hacían observaciones respecto a qué publicar o no en redes sociales, si bien ella estaba en su derecho, respondía diciendo que 'nadie puede tomar decisiones por ella'", concluyó la testigo.



Otra declaración la dio una abogada allegada al escándalo. Ella se apartó del cargo por pedido de la representante, de quien señaló que enviaba a sus trabajadores a comprarle el almuerzo y no les devolvía la plata. Durante su paso por el equipo, le contó a su entonces jefa que le daba miedo Christhian Guzmán (pareja de la congersista), pues hacía comentarios en la UTL de que "debían aferrarse a otras energías espirituales porque acá hay mucha oscuridad y no sabemos si nos están haciendo brujería".



Plenaria de la Cámara. Foto: @CathyJuvinao

Sobre este hombre, que también fue llamado a juicio, hay varias acusaciones, pues al parecer como integrante de la UTL y novio de Susana Boreal decía a sus compañeros que "si trabajaban solo de 08:00 a 05:00 eran unos burócratas".



Una tercera declaración la hizo otra persona que renunció a la UTL debido al trato "deplorable" recibido. "Manifestó que en múltiples oportunidades solicitaron como equipo turnarse para no estar todos hasta la madrugada, pero Guzmán les decía que la representante se quedaba hasta esa hora y debían cumplir el mismo horario".



Además, relató que la representante "la menospreciaba, la ignoraba, no tomaba en cuenta lo que le decía, e incluso le expresaba cosas como que 'hacía mal su trabajo' o 'que no estaba cumpliendo las funciones que ella decía', aun tratándose de 'nimiedades'", dice el auto.



Como estos hay más testigos que para la Procuraduría fueron claves al momento de proferir un pliego de cargos, el cual ahora tendrá que ser defendido en un juicio disciplinario al que los investigadores llegarán ya con una supuesta falta tasada: que hasta el momento las conductas previamente denunciadas constituyeron una falta grave.



Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

