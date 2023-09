Luego de conocerse la primera parte del video de la prueba de polígrafo a la que fue sometida Marelbys Meza por el supuesto robo de una maleta con 7.000 dólares en la casa de Laura Sarabia, este lunes Noticias RCN reveló nuevos detalles.



(Le recomendamos leer: Lo que dijo Marelbys Meza en prueba de polígrafo por supuesto robo a Laura Sarabia).



Según las versiones entregadas por Meza, exniñera del hijo de la otrora jefe de gabinete del gobierno Petro y actual directora del Departamento de Prosperidad Social, el 30 de enero de este año, policías vestidos de civil la interrogaron en el sótano del edificio Galán, justo al frente de la Casa de Nariño.

En lo que va de la investigación se ha determinado que por lo menos seis miembros de la Policía Nacional, incluidos oficiales del más alto rango, estarían involucrados en el interrogatorio irregular en contra de Meza y la copia espejo que se le habría hecho a su celular por el supuesto robo.

Facebook Twitter Linkedin

Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia. Foto: Archivo EL TIEMPO

Dentro del informe entregado en Noticias RCN se reseña que la prueba habría durado cerca de tres horas y 10 minutos, luego de que Marelbys firmara un documento llamado 'Consentimiento informado examen poligráfico'. Sus huellas también quedaron registradas.



(Le podría interesar: Este es 'El Primo', el hombre que dijo que Marelbys vendía dólares tras robo a Sarabia).



Así mismo, en las imágenes reveladas por ese noticiero se ve cuando el poligrafísta de apellido Sacristán conecta varios electrodos y cables al cuerpo de Meza para hacer el interrogatorio.



"¿Usted sabe por qué estamos aquí?", comenzó preguntando el investigador en el sótano del edificio Galán. "Sí, porque don Andrés me dijo que se había perdido un dinero", contestó Marelbys Meza, asegurando que la maleta había sido dejada en la casa de Sarabia por una "teniente".



Minutos más tarde y en cinco oportunidades, el investigador le formuló la misma pregunta a la extrabajadora de Sarabia: "¿Usted robó el dinero del maletín de la doctora Laura?"; a lo que la mujer respondió que "no".

Facebook Twitter Linkedin

Este es el edificio de la Dian en donde se habría hecho una copia espejo del celular de Marelbys Meza. Foto: Google Maps

Las otras respuestas de Marelbys

Dentro del interrogatorio formulado por el investigador Sacristán también se le preguntó a Marelbys Meza si en alguna oportunidad había tenido contacto con la maleta que tendría el dinero en su interior.



Y aunque la mujer dijo en algunas oportunidades que "no", luego recordó que sí lo había tomado para ponerlo en el suelo: "Solo tirarlo al suelo. (...) Cómo se le ocurre usted que yo le voy a robar un peso. Esto es un problema gravísimo", confesó Meza.

Facebook Twitter Linkedin

Laura Sarabia, exjefa de gabinete del gobierno Petro. Foto: Presidencia

Según Marelbys, la maleta que tomó estaba pesada, pero que solo la tiró al suelo porque tenía el bebé de Laura Sarabia en sus brazos.



(Además: La reunión entre Laura Sarabia y los coroneles Feria y Dávila que se investiga).



"Yo la sentí pesada, entonces la tomé y la puse en el suelo porque iban a ir los papás (de Laura Sarabia)", comentó Marelbys en el video revelado por Noticias RCN.



Así mismo, dentro del informe entregado por ese medio se menciona que la extrabajadora de Sarabia siempre mostraba su bolso a los vigilantes y al punto fijo de la Policía cuando estaba saliendo del apartamento de la exjefe de gabinete.



Sin embargo, el sábado 28 de enero, al día siguiente que se habría dejado el bolso con el dinero en la casa de Sarabia, Marelbys no habría realizado el procedimiento acostumbrado porque "tenía prisa por su descanso".



"Yo salí rápido porque el Didi me estaba esperando. Yo me saludé con los muchachos policías y con el vigilante, pero ellos no me revisaron ni nada. Pueden revisar las cámaras y ver lo que yo llevaba, el morral y una bolsita", comentó Marelbys en el interrogatorio.

Yo soy inocente, yo no he tomado nada ajeno. Me siento triste en esta situación FACEBOOK

TWITTER

Dentro de las revelaciones hechas por Noticias RCN se dice que esta no sería la primera vez que Marelbys Meza era sometida a un examen de polígrafo: la mujer ya habría estado en este tipo de procedimientos por un supuesto robo de cinco millones de pesos cuando trabajaba en la casa del exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti.



Según la versión entregada por la exniñera, en esa oportunidad no pasó la prueba de polígrafo: "El lunes me llamaron y me dijeron 'Mary, te fue mal en el polígrafo', entonces yo les dije que si tenía trabajo o no, pero ella me dijo que solucionara el tema con Armando (Benedetti)", comentó Meza.



No obstante, la extrabajadora de Sarabia dice que el dinero apareció y que la esposa de Benedetti le pidió disculpas por señalarla de la pérdida del dinero.



"Yo soy inocente, yo no he tomado nada ajeno. Me siento triste en esta situación", confesó la mujer en la prueba de polígrafo, tras decir que tenía miedo por la situación.

JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias...