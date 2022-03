Avanza la imputación de cargos contra nueve personas capturadas el viernes y vinculadas a una investigación que enreda al senador Mario Castaño Pérez.



La Fiscalía ya mencionó los contratos en los que se habrían cometido irregularidades para entregarlos a dedo y cobrar dinero por su adjudicación.

La Fiscalía procedió a referirse al delito de extorsión asociado a la petición de dinero a personas para ser ubicadas en cargos públicos.



El ente acusador dijo que en esos incurrieron Alejandro Noreña, ya capturado y Juan Carlos Martinez, exasesor del senador Castaño Pérez, quien está prófugo de la justicia.



Sostuvo que los hechos se habrían registrado entre enero y marzo del año pasado. Se habrían hecho peticiones para ubicar a personas en el SENA seccional Caldas, la Procuraduría y la Contraloría General, la Agencia Nacional de Minería y el ICBF.

“Costriñieron a varias personas a que entregaran una utilidad ilícita”, dijo el fiscal tras señalar que se detectaron 16 casos en los que se habría dado esa práctica. Las personas tenían que pagar con el primer mes de sueldo recibido.



El 24 de enero del año pasado habrían pedido dinero a Jorge Alberto Sabogal para nombrarlo director regional del Sena en Caldas, ese mismo día llamaron a Luz Zoraida Albarracín para ubicar a un sobrino en la dirección del Sena Manizales. Igualmente llamaron a Jorge Armando Ospina Bedoya para pedir dinero por la ubicación de su esposa en la misma entidad. Al día siguiente llamaron a Diana Ozuna para un cargo en el Sena en Caldas.



El 26 de enero llamaron a Paola Andrea López para obtener un cargo como Director Senior en el Sena Manizales. El 27 dinero pidieron a Carlos Andrés Serna. EL 28 de enero llaman a Beatriz Díaz Salazar alcaldesa del municipio de Salento (Quindío) para mediar por un puesto para un familiar suyo.



El 29 de enero llaman a Ángela María Arena Díaz “para obtener un puesto en el Sena Caldas”. El 1 de febrero se comunican con Daniela Pulgarín y le ofrecen un cargo en la Contraloría General a cambio de un pago de dinero. Al día siguiente llaman a Juan Carlos Gómez Montoya y hablan de un cargo en la Agencia Nacional de Minería.

El 4 de febrero se comunican con Víctor Arias “para obtener cargo en la Procuraduría General” y el 5 de febrero se comunican con Dayana Reina Flórez y ese mismo día hablan con Cristian Andrés Ardila Escobar para un cargo en el ICBF en Chaparral (Tolima). Ese mismo día se reporta una llamada a Fabio Jair Bastidas Salcedo para un puesto en la Contraloría General. A Luis Fernanda Giraldo Osorio le ofrecen un cargo en el Bienestar Familiar



El 9 de febrero pidieron dinero a Diana Belén González Salazar por un cargo en la dirección del Sena en Caldas y el 12 de marzo a Angy Ximena Franco Álvarez le ofrecieron un cargo en esa entidad.



“Ejercieron violencia sicológica pues estas personas se encontraban en situación vulnerable de desempleo que los podía en una situación de desventaja con sus victimarios”, dijo el fiscal tras señalar que la influencia del senador Castaño era clave en esas maniobras con las entidades.



Indicó que las llamadas pidiendo el dinero y apoyo electoral y votos eran hechas por Juan Carlos Martínez y Noreña los perfilaba y hacía modificaciones a las hojas de vida para que cumplieran con el perfil que se requería.



Por ahora la Fiscalía les imputa la tentativa de extorsión pues no se tienen mas detalles de los pagos pues no se ha avanzado en la entrevista a las personas a las que se hicieron las peticiones para obtener el cargo.



Además se imputaron cargos a estafa agravada por dos contratos que tuvieron en el Senado Daniela Ospina y Juan Carlos Martínez. La Fiscalía dijo que se presentaron cuentas de cobro e informes de ejecución de contratos que no correspondían a la realidad. Ospina recibió 20 millones de pesos por su contrato de prestación de servicio y Martínez 15 millones de pesos por un primer contrato y cinco mas por una prórroga.



"Ustedes cobraron es plata por no hacer nada", dijo el fiscal.



El ente acusador compulsó copias para que los investigados sean investigados por el delito de lavado de activos.

