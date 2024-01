¿Qué hay detrás del señalado terrorista que cayó en Argentina con pasaporte Colombiano?

Desde 2016, Migración Colombia ha advertido, tras varias investigaciones judiciales, sobre el peligro a la seguridad nacional relacionado con el fenómeno de la obtención de documentación colombiana de forma fraudulenta.



El tema volvió a encender las alarmas este 3 de enero luego que tres presuntos terroristas fueron capturados en Argentina, uno de ellos portando pasaporte colombiano.

Autoridades de Argentina le dijeron a EL TIEMPO que los supuestos terroristas, de origen sirio y libanés, también portaban pasaportes venezolanos. “Se presume que hicieron varias escalas por el continente para llegar a Argentina”, dijo una fuente.



Frente al tema, Johan Obdola, presidente del Global Organization for Security and Intelligence, habló con EL TIEMPO y puso de presente lo que podría estar detrás de estas redes que buscan sembrar el terror en la región.



Para el experto, en la actualidad se observa la presencia de actores que buscan minar la estabilidad del hemisferio con “enemigos históricos” que han intensificado su participación en América Latina.

Johan Obdola, presidente del Global Organization for Security and Intelligence. Foto: Cortesía

“Este involucramiento de actores extrarregionales plantea desafíos adicionales, ya que busca influir en la seguridad geopolítica del hemisferio a través de estrategias que van más allá de las tradicionales amenazas criminales. Los esfuerzos locales y regionales para abordar los desafíos de seguridad se ven enfrentados a una resistencia considerable por parte de estos actores geopolíticos, que utilizan su influencia para socavar los intentos de fortalecer la estabilidad en la región”, expresó Obdola.



En conversación con este diario, el experto aseguró que la seguridad de América Latina “se encamina hacia escenarios graves y complejos para los cuales no parece estar realmente preparada” e indicó que además de las amenazas conocidas a la seguridad en la región, el vínculo entre terroristas y radicales, no solo del Medio Oriente, sino también de África, Asia y otras regiones del mundo, con regímenes específicos de la región, especialmente Venezuela, junto con grupos regionales del crimen organizado, cárteles de drogas y grupos narco-terroristas, “representan algunas de las amenazas presentes y emergentes que se han expandido con extrema rapidez por las Américas”.

Parte del operativo en Argentina contra los señalados terroristas. Foto: Cortesía

“Desde Hezbolá, facciones u operadores del Estado Islámico, ‘Los Quds’ de Irán e incluso operadores de Hamas, que han operado en México principalmente durante el 2023, ilustran la complejidad de estas amenazas en nuestra América Latina. Urge que las organizaciones públicas regionales, especialmente la OEA y sus programas específicos de seguridad, activen mecanismos inmediatos de información y asuman responsabilidad, tanto a nivel individual (de oficiales de gobierno) como institucional (gobiernos), en relación con la participación, apoyo y otras acciones que puedan desencadenar eventos terroristas y violencia específica o general por parte de los actores mencionados”, señaló el experto en seguridad.



Frente a los riesgos de atentados terroristas en la región por parte de grupos armados de otros continentes, Obdola señaló que en la actualidad el riesgo está presente, sobre todo por parte de “grupos armados provenientes de otros continentes, y en coordinación con operadores de la región”.



“Ya estamos presenciando escenarios actuales y futuros que podrían desencadenar ataques de mediana y gran escala, no solo en América Latina, sino también desde puntos estratégicos ubicados en la región hacia los Estados Unidos de América y Canadá, en particular. Desde hace unos 15 años se inició un proceso de adoctrinamiento por parte de Irán a ciudadanos latinoamericanos, quienes luego eran y aún son enviados a Irán y Cuba para entrenamientos de combate urbano, explosivos, y acciones terroristas”, dijo.



Además, puso de presente que, en los últimos años, desde Venezuela “ha emergido como el centro estratégico más importante en el hemisferio para Hezbolá y otros grupos terroristas”.

