Antes de que el canciller Álvaro Leyva declarara desierto el proceso de licitación para la expedición de pasaportes, distintas entidades del Estado advirtieron lo que podría pasar en este negocio.



(Puede leer: Atención: Canciller declaró desierta millonaria licitación de pasaportes)

La liquidación del negocio para el suministro, formalización y distribución de pasaportes por cerca de 599.000 millones de pesos terminó desierta este miércoles, ya que según el canciller se hicieron advertencias desde la Casa de Nariño y además no se tuvieron en cuenta comentarios de firmas interesadas en el asunto como el Grupo Cadena, ni de la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci).



La decisión fue tomada por Leyva en una audiencia pública luego de recibir alertas de la Procuraduría General de la Nación, de la Contraloría General de la República y de la Defensoría del Pueblo relacionadas al tema, en el cual para el canciller solo hubo un oferente: Thomas Greg, del cual se hicieron señalamientos de posibles favorecimientos en el negocio.



(Le dejamos: La advertencia de la Contraloría por suspensión de licitación de pasaportes)

Facebook Twitter Linkedin

Juan Pablo Estrada, abogado de Thomas Greg, y Álvaro Leyva, canciller Foto: Archivo particular

La primera entidad de control compartió un último comunicado al respecto el 22 de agosto, en el cual advirtió que no había ningún impedimento para tener frenada la licitación, explicando que se le pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores permitir que siguiera el proceso al no hallar ninguna traba legal.



La preocupación de la Procuraduría radicó en que si se paraba la licitación se podían afectar los servicios prestados a miles de ciudadanos que quieren un pasaporte.



Por su parte, la Contraloría le envió a mediados de agosto al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores una comunicación dirigida a ponerles en conocimiento que una parálisis en los trámites llevaría a que la expedición de pasaportes “no se prestaría bajo condiciones de oportunidad, y así los recursos destinados para la prestación del servicio no cumplirían con su fin”.

El mensaje del defensor

Facebook Twitter Linkedin

Pasaporte. Foto: Cortesía Cancillería

Carlos Camargo Assis, defensor del Pueblo, a finales de agosto también dijo que no podían ponerse en riesgo los derechos a la libre circulación e identidad internacional de los colombianos interesados en su pasaporte.



(Le dejamos: Los reparos del fiscal a idea del Gobierno que le restaría funciones a la Procuraduría)



El funcionario calificó que era grave cualquier obstáculo en la prestación del servicio, y por eso le pidió a la Cancillería "celeridad en las gestiones que permitan garantizar la no interrupción en el servicio de expedición de pasaportes".



Con la licitación desierta, ahora está de presente que este 2 de octubre se vence el otrosí que se hizo con Thomas Greg, y respecto a la licitación que se hundió, la Cancillería tendrá que nuevamente hacer una licitación, con lo cual los tiempos vuelven a moverse sin tener una empresa elegida.



Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

carben@eltiempo.com