La UBPD lanza su Plan Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas

Desde las 11:00 a.m., la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) socializó su Plan Nacional de Búsqueda, el documento marco en el que quedan consignadas las estrategias que esa entidad ha construido, junto con distintos sectores de víctimas, para encontrar a los más de 100.000 desaparecidos con ocasión o en relación con el conflicto armado en el pais.

La directora de la Unidad, Luz Marina Monzón Cifuentes, dijo que este es un paso que la entidad da para "enfocar y priorizar las acciones para buscar humanitaria y extrajudicialmente" a las personas desaparecidas forzadamente, secuestradas, reclutadas o que hubiesen participado en las hostilidades del conflicto.



Larry Sacks, director de Usaid para Colombia, saludó a las víctimas del país y reiteró el apoyo de esa Agencia del gobierno de Estados Unidos a la labor de la UBPD. Señaló que la desaparición es una "herida abierta" en Colombia, frente a un duelo que no se detiene y que lleva a las familias a emprender esfuerzos "silenciosos, solitarios" para encontrar a sus seres queridos.



Por su parte, Gloria Gómez, de la asociación Asfaddes, dijo que para los familiares de personas dadas por desaparecidas esta herramienta es "sumamente importante" después de 38 años de insistencia, el tiempo de existencia de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.



"Un Plan de Búsqueda debe ser ágil y muestra la voluntad política y el compromiso de las autoridades que puedan dar la principal respuesta: encontrar a las personas desaparecidas, vivas o fallecidas, identificarlas plenamente y entregarlas en condiciones de dignidad a sus familiares", dije.



Adriana Pérez, de la Mesa Nacional de Víctimas de Desaparición, resaltó el intercambio del conocimiento empírico de las familias con el conocimiento técnico de la Unidad. Además, señaló que teniendo Plan Nacional, el desafío es llevarlo a los territorios, proteger a los familiar y lograr medidas de protección sobre los territorios donde se presume que hay cuerpos de personas desaparecidas.



(Le sugerimos leer: ‘El Estado debería tener un rol más activo frente a los desaparecidos’)



Monzón resaltó que el Plan es un "hito" en la implementación de la Unidad de Búsqueda. Comenzó por señalar que el plan reconoce que hay "miles de personas desaparecidas" y que los familiares no han recibido respuesta satisfactoria sobre su búsqueda.



Además, resaltó que la búsqueda se asume como un proceso "que aborda de manera integral los distintos aspectos que son relevantes para encontrar a una persona desaparecida". El Plan, agregó, marca la ruta estratégica para este objetivo.



Se trata de un documento histórico, dado que es la primera vez que una entidad cuyo propósito es específicamente la búsqueda de quienes desaparecieron en el conflicto presenta un plan global para acercarse a este objetivo.



Del lanzamiento virtual participaron Gladys Ávila, representante de familiares en el exilio de personas desaparecida; Adriana Pérez, representante de la Mesa de Víctimas de Desaparición Forzada; Gloria Gómez, coordinadora de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes); además de Alberto Brunori, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos; Ramón Rodríguez, director de la Unidad de Víctimas; y Larry Sacks, de la agencia de Estados Unidos para el Desarrollo, Usaid.



El documento consta de seis capítulos, en los que se aborda, entre otros aspectos, la importancia de la recolección de información, la presunción de que las personas desaparecidas estén con vida y, ante la posibilidad de que hayan fallecido, las estrategias para dar con su ubicación, recuperar sus restos mortales, identificarlos y entregarlos dignamente a sus familias.



(También le puede interesar: Las barreras que han retrasado la labor de la Unidad de Búsqueda)



El Plan se enmarca en el mandato humanitario y extrajudicial de la UBPD, con el cual fue creada en virtud del Acuerdo de Paz con las Farc, y por lo tanto se limita a esta, y no contempla estrategias de búsqueda en el marco de procesos judiciales.



JUSTICIA

Twitter: @JusticiaET

Justicia@eltiempo.com