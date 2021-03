La respuesta de la Fiscalía a petición de garantías en el caso Uribe

La Fiscalía señaló que en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, por soborno a testigos y fraude procesal, se han respetado las garantías procesales a todas las partes.

En una carta firmada por la oficina de asuntos jurídicos del ente acusador se respondió a una carta firmada por un amplio número de personas, en la que se respaldaba la preocupación del senador Iván Cepeda, víctima en el proceso, sobre ausencia de garantías, desconocimiento de pruebas y un supuesto desvío de la investigación.



"El país quiere verdad y justicia en este caso cuya resolución será importante para el devenir democrático. Por estas razones, las ciudadanas y ciudadanos que suscribimos esta carta pública le solicitamos al Fiscal que ofrezca plenas y reales garantías en la actual etapa procesal y que sus delegados observen el principio de no impunidad que debe guiar el organismo fiscalizador que usted dirige", se lee en la carta.

En la respuesta de 14 páginas la Fiscalía señaló que legalmente está establecida la independencia de los fiscales que adelantan los procesos y que él no puede incidir en "las investigaciones o apreciaciones de los fiscales delegados".



Y añadió que el ente acusador ha garantizado el principio de transparencia "y ha valorado en todo momento, y de manera integral, los hechos, las normas y las pruebas que obran en el expediente".

Igualmente señala que el fiscal del caso, Gabriel Jaimes, no tiene ningún interés particular en el proceso, no tiene ninguna relación con el expresidente Uribe, no conocía la investigación antes de que llegara a su despacho, ni hay evidencias de que esté intentando desviar la investigación.



Por estas razones, se lee en la carta, no prosperaron las recusaciones presentadas por el senador Cepeda.



Indicó que la Fiscalía en cumplimiento de sus deberes ha garantizado la prevalencia de los derechos fundamentales de todas las partes y que los derechos de las víctimas no están por encima de los derechos del procesado.



Señaló que se trata de establecer si en los hechos investigados hubo delitos y si estos fueron cometidos por el procesado, esto a la luz de las evidencias que hay en el expediente.



Y concluye la comunicación diciendo que las decisiones que se han adoptado en el caso se ajustan a las nomas vigentes y están apegadas a principios de transparencia, publicidad, control judicial e impugnación.

