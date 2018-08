La red de ‘narcotours’ ya había enviado tres cargamentos a Ecuador

“Esa gente se volcó, pero volcados de accidente; ya van 24 muertos, ponga noticias”. Así se escucha en las interceptaciones en poder de la Fiscalía realizadas a los integrantes de la red de narcotráfico responsable del envío de 579 kilos de marihuana a Ecuador en un bus de transporte púbico que se estrelló en ese país.

En las grabaciones en poder del CTI, que llevaron a la captura de seis personas en Colombia y una en Ecuador, los integrantes de la red hablan de la muerte de una de sus cómplices en el accidente.–La cucha se murió.

–Ay, no sea marica, ¿y qué pasó? ¿Ese man se quedó dormido?

–Se quedaron sin frenos en una bajada que le dicen la curva de la muerte, dijeron por las noticias.

–Ya me llamó el hijo de la cucha, de la india; me llamó llorando, que qué era lo que había pasado, y ahí medio le dije.

En los audios, que serán usados en el juicio contra Juan Gabriel Céspedes, Jairo Espinosa, Luis Alejandro Espinosa, Ana Lucía Salamanca, Lina Jimena Pinzón y Erika Tatiana Nieto, se escucha cómo dos de los capturados están siguiendo por noticias el accidente, esperando el momento en que la droga camuflada en el piso del vehículo fuera encontrada, y hablan de uno de sus cómplices, una persona identificada como Germán que iba en el bus accidentado y ya fue capturado en Ecuador.



–¿Vio el último video? (...) Dicen lo del bus, que falsificaban documentos, pero de lo otro, nada.

–No insinúan ni nada; nada, nada.

–¿Y el chino Germán?

–Se partió un brazo; gracias a Dios está bien, golpes, pero no más.

–¿Allá en Ecuador?

–Sí, yo voy para Bogotá, yo paso derecho, voy a hablar con la mamá.



En la investigación, la Fiscalía tiene documentado en audios todo el viaje, incluyendo la varada del carro en San José de Isnos, en el Huila, y la ruta que seguían hasta “donde el cucho grande”, a quien entregarían la droga, que tenía como destino final Chile.



El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, señaló que la red era la encargada de mover casi la mitad de la droga que era vendida en ollas de Ibagué.



Añadió que la organización, liderada por Juan Gabriel Céspedes, tenía nexos con narcotraficantes de Valle, Risaralda y Caquetá y ya había usado esa modalidad de envío de droga en otras tres ocasiones; el año pasado lograron llevar la droga a Quito (Ecuador) y ‘coronaron’ otros dos envíos en los últimos meses.



El plan para el viaje de la semana pasada, dicen los investigadores, se inició en julio y estuvo a punto de cancelarse porque no conseguían el suficiente número de pasajeros que sirvieran como fachada. Cargaron la droga en Cali y durante el viaje cambiaron de ruta ante las alertas que les hacían desde otro carro.



“El problema es que casi no había gente (...). El domingo, delante del amigo, les dije que dejáramos eso para dentro de ocho días; yo le dije a la que maneja eso ‘no cancele eso, dígale a la gente que chao, para su casa’ ”, se escucha decir a uno de los integrantes de la red.



REDACCIÓN JUSTICIA y FABIO ARENAS

