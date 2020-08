La prueba que puso en el congelador juicio contra Palacino

Un dictamen de peritos sobre el manejo financiero de los recursos de Saludcoop bajo la administración de su expresidente Carlos Palacino Antía, tiene el proceso penal contra el exdirectivo en el congelador.

El proceso, que se adelanta en un juzgado de Bogotá por los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal, solo está pendiente de que se practique esa prueba para que el juez pueda avanzar y emitir su decisión sobre la inocencia o culpabilidad de Palacino Antía y al exdirectivo de la EPS Javier Mauricio Sabogal Jaramillo.



Esa prueba, que consiste en un estudio técnico de los gastos e inversiones de la entidad, fue pedida por la defensa de Palacino Antía el año pasado y fue negada por el juez del caso. La defensa apeló la decisión y un año después el Tribunal de Bogotá le dio la razón a los defensores del procesado y se ordenó su realización.

La defensa considera que esa prueba es clave pues señala que allí quedaría demostrado que las irregularidades por las que los exfuncionarios fueron llevados ante la justicia no existieron y que la plata de los usuarios se invirtió en mejorar el servicio y no en otros gastos no relacionados con la atención en salud.



Según la investigación de la Fiscalía, desde la presidencia y vicepresidencia financiera de la EPS ocupadas por los dos procesados se dispuso el giro masivo de cheques para legalizar operaciones irregulares.



Fuentes cercanas al caso señalaron que se pidió a la Universidad Nacional que realizara la prueba, que requiere de expertos en temas contables, financieros y de manejo de recursos de la salud, pero que la institución señaló que no tenía la disponibilidad en este momento.



Añadieron las fuentes que se pidió entonces a la Superintendencia de Salud, pero que allí tampoco se puede realizar por el momento.

La defensa en todo caso, manifestó su desacuerdo con esa posibilidad al considerar que la Superintendencia ya ha asumido una posición sobre el caso y que no sería imparcial su dictamen. Incluso han ofrecido que se pida a una empresa privada que lo haga y que Palacino Antía correría con los gastos de la misma.



Consultados por este diario, los abogados de Palacino señalaron que por ahora no se ha encontrado quien realice esa prueba y que la misma tardaría varios meses. Así las cosas el proceso contra el exdirectivo, libre por vencimiento de términos, se dilataría hasta el próximo año.

