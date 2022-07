La Policía logró infiltrar hace un par de meses el círculo más cercano de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, lo que permitió establecer la ubicación exacta del campamento en el que el jefe de las disidencias se refugió luego de la muerte en Venezuela de ‘Gentil Duarte’.



Tras la muerte de ‘Duarte’, registrada el 25 de mayo y revelada por este diario, ‘Iván Mordisco’ empezó a moverse a uno de los campamentos en el que se sentía seguro y redujo el número de personas que lo acompañaban para que solo los de su confianza conocieran de sus movimientos. No sabía que, para ese momento, y acudiendo a la ley de inteligencia, la Policía había reclutado a personas cercanas que entregaron datos claves para el bombardeo en Caquetá.



En el bombardeo que murieron 10 personas, entre ellas el exguerrillero por el que se ofrecía una recompensa de hasta 3.000 millones de pesos.



“Hubo participación de fuentes humanas. Ha sido un proceso largo y metódico de incorporación de estas personas a la ubicación específica en la que se hizo la operación y sí vamos a pagar la recompensa”, reconoció el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas.



De hecho, aunque no se logró recuperar el cuerpo del exguerrillero, las autoridades dan por hecho que perdió la vida y ya personas cercanas reconocieron la embarcación en la que se movilizaba ‘Mordisco’, su celular, que fue encontrado en el campamento, así como su boina, computador y otros equipos de comunicaciones que eran usados por su operadora de radio, que también murió en el operativo y cuyo cuerpo ya fue identificado.



El general Luis Fernando Navarro Jiménez, comandante de las Fuerzas Militares, dijo que desde 2019 las autoridades habían desplegado una persecución al exguerrillero y lograron hacer seguimientos entre Guaviare y Caquetá. Indicó que se lanzaron 16 operaciones previas contra el exguerrillero, en las que logró escapar de las autoridades.

'Iván Mordisco', jefe del frente primero de las disidencias de las Farc. Foto: Imagen de archivo

Confirmó que hace 60 días se logró consolidar el trabajo de las autoridades para tenerlo plenamente ubicado y se procedió a avanzar en las tareas para conseguir la aprobación para el bombardeo. “Todo el tiempo le estuvimos haciendo un seguimiento especial y puntual a este peligroso criminal”, dijo Navarro.



El ministro de Defensa, Diego Molano, afirmó que con la operación ‘Júpiter’ contra ‘Iván Mordisco’ “se da la estocada final a las disidencias” de las Farc.



“Esta fue una operación milimétrica de inteligencia colombiana. A lo largo de los años y en particular en los últimos dos meses se desarrolló una de las tareas mas precisas en labores de inteligencia para lograr conducir esta operación contra uno de los bandidos más peligrosos que había burlado por décadas a Colombia, a las autoridades, a las operaciones militares”, dijo el jefe de la cartera de Defensa.



Molano indicó que el exguerrillero es responsable de ataques a líderes sociales, de mover cargamentos de droga al exterior y que tenía un plan para hacer crecer su organización a unos 8.000 hombres, “pretendiendo una refundación de las Farc”.



La boina hallada

El general Vargas afirmó que a partir de 2010 ‘Iván Mordisco’ empezó a usar boinas de tres colores y que una de ellas se encontró en el sitio sobre el que se lanzó la operación. El oficial indicó que lo empezó a hacer tras la muerte, en una operación, del ‘Mojo Jojoy’, jefe militar de la guerrilla y comandante del Bloque Sur de las Farc y quien usaba boinas todo el tiempo.

Las autoridades encontraron en el sitio del bombardeo la boina que usaba el exguerrillero. El director de la Policía, general Vargas, dijo que fue reconocida por personas cercanas a

‘Iván Mordisco’. Foto: Ministerio de Defensa

Entre los cuerpos identificados por Medicina Legal se encuentran los de cuatro personas que hacían parte del anillo de seguridad más cercano al exguerrillero, lo que para las autoridades ratifica la afirmación de que ‘Mordisco’ murió en el lugar.



Los peritos señalaron que ya identificaron plenamente a siete de las personas muertas en el campamento, de las cuales dos eran menores de edad.



Igualmente tienen comunicaciones en las que integrantes de la estructura mencionan que no saben nada del exguerrillero. En una de ellas hablan ‘Diomer’ y ‘Angélica’, encargados de las comunicaciones de dos de los grupos de la disidencia y dan cuenta de que no se han recibido órdenes de sus comandantes y que no les llega ninguna información posterior al bombardeo.



“¿Usted ha copiado por ahí a la central?”... “Negativo, esa estación no ha prendido”... “¿Y qué ha sabido?”... “No, no he vuelto a saber nada de eso”...“R, nosotros vamos a ver cómo cuadramos, estamos averiguando”.



En otra conversación –dijo el general Vargas– hablan de que el papá o el abuelo “descansó en paz”.



Para las autoridades, el reemplazo de ‘Iván Mordisco’ podría ser alias Calarcá, quien es el coordinador del bloque Jorge Briceño Suárez y quien se ubica en zona rural del municipio de Cartagena del Chaira (Caquetá).



Él es señalado de ser el encargado de conformar un ‘comando urbano’, “para la ejecución de acciones terroristas de impacto contra la Fuerza Pública y la población civil”.



En su contra hay orden de captura por concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones, rebelión, reclutamiento ilícito y uso de menores de edad para la comisión de delitos. En su contra hay una recompensa de mil millones de pesos.



Lancha que era usada por el exguerrillero. Foto: Ministerio de Defensa

Eln, el grupo criminal más grande en el país

El Gobierno hace cada año una cumbre de alto nivel en la que analiza la situación de orden público del país y fija los objetivos de alto valor. En la última de esas reuniones se estableció el ‘conteo del enemigo’, que detalla la conformación de las redes ilegales que hacen presencia en el territorio nacional.



En ese conteo, de finales de 2021, aparece el Eln con 2.570 hombres en armas y 2.617 en redes de apoyo. Le siguen las disidencias de los extintos ‘Gentil Duarte’ e ‘Iván Mordisco’ y la ‘Segunda Marquetalia’ de ‘Iván Márquez’, con 2.511 personas en armas y 1.773 de apoyo; y el ‘clan del Golfo’, del extraditado capo ‘Otoniel’, con 1.284 hombres armados y 1.972 en redes de apoyo.



Golpe a objetivos de ‘alto valor’ ha demostrado que tiene un alcance limitado:

En el último año las autoridades han dado duros golpes a estas organizaciones, que a pesar de la pérdida de sus cabecillas siguen activas.



Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (Cerac), destacó los golpes a las organizaciones: “Yo creo que en los últimos seis meses, mediante operaciones de la Fuerza Pública, se han logrado eliminar los principales responsables de las más grandes organizaciones criminales en Colombia, empezando por los que emergieron después de la terminación del conflicto con las Farc, pasando por los principales líderes del Eln”.



Según Restrepo, para continuar diezmando la influencia de estas estructuras, es necesario tener una aproximación regional con todos los grupos que están en disputa violenta por el territorio.



Para el director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Camilo González Posso, el enfoque de “golpe a objetivos de ‘alto valor’ ha demostrado que tiene un alcance limitado”.



Y agregó que puede generar efectos transitorios de desorganización en los grupos criminales, pero “mientras exista toda la trama de las mafias, los negocios ilegales y las complicidades, pues esto será reemplazado por otras estructuras”.



