Para después de Semana Santa el Gobierno Nacional espera tener las conclusiones de un estudio que se está adelantando sobre la posibilidad de pasar la Policía Nacional del Ministerio de Defensa al de Justicia.



Así lo aseguró el ministro de Justicia, Néstor Osuna, al confirmar la primicia de EL TIEMPO en el sentido de que sería más idóneo un traslado a la cartera que lidera por ser en donde se define “la política criminal del Estado, porque es el que articula las relaciones con el poder judicial”.



La idea es que los y las uniformadas sean “aliados” del ciudadano y avanzar en las reformas que modernicen la institución y dar herramientas a la formación profesional de sus integrantes en la resolución de conflictos, entre otros.

Osuna le dijo a EL TIEMPO el 5 de febrero que entre las posibilidades estaba, tanto cambiar de cartera a la Policía como crear un ministerio nuevo, para lo cual esperan el estudio y luego sí presentar la reforma.



El tema en todo caso fue incluido en el Plan de Desarrollo que se radicó en el Congreso para su aprobación que señala que el Gobierno liderará el proceso de transformación de la Policía y “promoverá” su nueva arquitectura, incluyendo la revisión de su “traslado a un ministerio que garantice el fortalecimiento de su carácter civil”. La propuesta ya genera debate.

'Hay que evitar su politización'

Juan Carlos Esguerra Foto: Cortesía Juan Carlos Esguerra



El exministro de Defensa y de Justicia Juan Carlos Esguerra le dijo a este diario que, en su criterio, la propuesta es “una equivocación monumental porque aunque tendría la enorme ventaja de subrayarse la condición de cuerpo civil de la Policía, se corre un riesgo que debe evitarse a toda cosa: el de la politización de la Policía”.



Para Esguerra, en el Ministerio de Defensa, aunque está el riesgo de una cierta militarización de la Policía, “se acabó con la politización que la caracterizó en los años 30 y 40, porque la adscripción al Ministerio de Defensa la resguarda del influjo de la política”.



En el mismo sentido opinó un exdirector de la Policía Nacional, que pidió reserva de su nombre, para quien la prioridad debe ser el fortalecimiento de la institución.



“Valdría la pena hacer más fuerte, tener en cuenta su trayectoria, nada bueno sería volverla una policía politizada de la época de la ‘policía chulativa’”, dijo al enfatizar en que si la Policía es trasladada, tendría que hacerse con todas sus dependencias tal y como está hoy, y no dejando dependencias adscritas a diferentes entidades.

'Se afecta la seguridad'

Diego Molano Foto: Mauricio Moreno

El oficial en retiro aseguró que aunque no está de acuerdo con un eventual traslado, sería más partidiario en la creación de un Ministerio de la Seguridad Ciudadana.



A su turno, el exministro de Defensa Diego Molano consideró que el eventual traslado sí “afecta la seguridad nacional. Colombia tiene una Policía desde mediados del siglo pasado polifuncional, del nivel nacional, de carácter civil, que ha sido pieza fundamental para garantizar tanto la seguridad ciudadana como la defensa nacional”.



Molano recordó que la Policía tiene dependencias en materia de contrabando, de seguridad ciudadana, la protección de la infancia, la protección de personajes, entre otras, y que ha cumplido roles claves en la lucha contra el narcotráfico.



“Separarla del Ministerio de Defensa debilita las instituciones de la seguridad y la defensa nacional por la articulación que existe ente las Fuerzas Militares y la Policía”, añadió al estimar, igualmente, que hay que evitar una politización.



“El Ministerio de Justicia tendría una debilidad institucional para controlar una fuerza de ese tamaño”, agregó.



'Habría inestabilidad'

Juan Carlos Buitrago Foto: Archivo Particular

El exdirector de la Policía Fiscal y Aduanera Juan Carlos Buitrago dijo que es la primera vez que esta idea, que no es nueva, se incluye en el Plan de Desarrollo y señaló que este paso solo debería hacerse al finalizar un proceso de paz.



“Mientras subsistan serias amenazas que afectan la seguridad del estado como las guerrillas, las disidencias, el ‘clan del Golfo’ y más de 21 estructuras crimínales, es necesario mantener a la Policía dentro del Ministerio de Defensa. Si aun estando adentro tenemos dificultades de coordinación, mayores serán las complejidades si se distancia la Policía de las Fuerzas Militares”, dijo.



El general (r) dijo igualmente que “esta decisión en un ambiente de transición política y de alta violencia y criminalidad, genera inestabilidad e incertidumbre en las Fuerzas en las operaciones de persecución a terroristas y criminales. Podría conllevar una ventaja estratégica y territorial significativa para los grupos armados legales. En consecuencia podría adentrarnos a nuevos escenarios de grave escalamiento de la confrontación, especialmente en los territorios y a nivel urbano”.

'Sería una decisión acertada'

El analista en temas de seguridad y profesor Jairo Libreros consideró que, contrario a lo que advierten los exministros, abrir la ventana de vincular la Policía al Ministerio de Justicia puede fortalecer el trabajo de política criminal del Gobierno y que no es cierto que se afecte la seguridad ciudadana. “La Policía es un órgano civil que no debería estar en una entidad cuya naturaleza única es militar, como el ministerio de Defensa”, dijo.,



“En términos de política criminal, una crítica que viene de años es que no hay canales de comunicación entre seguridad y justicia, y si bien el Ministerio de Justicia es parte del Ejecutivo, por su canal sí tiene más relación con jueces y con la Fiscalía, y necesitamos que la Policía esté más sintonizada con autoridades judiciales”, apuntó.



“Este cambio sería una decisión acertada que mejoraría la dinámica de política pública de seguridad ciudadana, va consolidar un trabajo eminentemente civil no solo por la condición civil de la Policía, sino por la relación que tendría con alcaldes como autoridades de policía en las ciudades; y va a fortalecer al Ministerio de Justicia en la formulación e implementación de estrategias de justicia criminal que permitan resultados”, agregó.

