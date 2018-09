La pelea detrás del contrato de TV que Dimayor cocina con Win-RCN

El futuro del jugoso contrato de transmisión por televisión de los partidos del fútbol profesional colombiano tiene enfrentados a presidentes de clubes y dirigentes. Y hasta comentaristas deportivos han salido a hablar de ‘juego sucio’ en torno al tema, mezclándolo con la polémica por la salida de José Pékerman de la Selección Colombia de mayores.



El botín no es despreciable. Hay cálculos que señalan que se está hablando de más de 2 billones de pesos en 10 años. Por eso, el Canal Caracol ha manifestado su interés por quedarse con esos derechos, hoy en manos de su eterno rival, RCN (uno de los dueños de Win Sports), al que ya le ganó el pulso por la transmisión de los partidos de la Selección Colombia.



Y aunque el contrato entre la Dimayor y Win está vigente hasta el 2026, desde hace más de un año presidentes de clubes se vienen quejando de que el dinero que reciben por esas transmisiones es pírrico. De hecho, han dejado constancia en actas de la Dimayor.

Se ha evidenciado que tenemos una televisión mal remunerada. Costó trabajo convencernos a nosotros mismos y después convencer a Win Sports FACEBOOK

TWITTER

“Se ha evidenciado que tenemos una televisión mal remunerada. Costó trabajo convencernos a nosotros mismos y después convencer a Win Sports. El proceso lleva 9 meses y ha servido para llenarnos de razón y entender que el fútbol está desbalanceado en Colombia y se debe mejorar para todos”, dijo en julio el presidente de Millonarios, Enrique Camacho.



En otra acta Rodrigo Rendón, presidente del Real Cartagena, llegó incluso a hablar de un supuesto engaño. Rendón es el mismo dirigente investigado por el escándalo de la reventa de boletas para las eliminatorias de Rusia 2018. Tal como lo reveló EL TIEMPO, se habla del pago de una coima por 4.000 millones de pesos a miembros de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), señalamiento que ahora replican otros medios y que ellos desmienten.



La especie de sublevación en torno al contrato con Win, que algunos le atribuyen a Jorge Perdomo, entonces cabeza de la Dimayor, llevó a que varios presidentes de clubes, integrantes de la comisión de mercadeo, viajaran a Ecuador, Perú, Chile y Argentina a comparar tarifas.



Y aunque para algunos se trata de mercados que no se pueden comparar, a su regreso se exigió la renegociación del contrato con Win. De hecho, Perdomo alcanzó a escuchar otras ofertas.

La carta a Caracol

Desde marzo, Caracol Televisión mostró su interés en participar en la creación de un canal prémium, adquiriendo los derechos de transmisión. Pero Perdomo les dijo que no, argumentando que estaba vigente el contrato con Win. Sin embargo, el 25 de mayo le envió una carta al presidente de Caracol, Gonzalo Córdoba, cambiando de opinión.



“Valoramos la importancia de Caracol. Le manifestamos muy cordialmente que nos gustaría conocer una estimación económica de la que sería su oferta por los derechos de transmisión de televisión por suscripción de todos los partidos de la liga del fútbol profesional colombiano”, escribió Perdomo.



Y agregó que era pública la necesidad de buscar más recursos para los clubes, “que hoy ven amenazada su sostenibilidad económica y se presenta una enorme diferencia en los ingresos por este concepto con los demás equipos del sur del continente”.



El 6 de junio de 2018, dos días antes de que Perdomo fuera sacado de su cargo –en medio de peleas y cuestionamientos, y por decisión de la mayoría de los presidentes de los clubes–, llegó la respuesta.



En una carta, firmada por Jorge Martínez de León, Caracol reiteró su interés y dijo que además de su experiencia en la producción y transmisión de ese tipo de eventos, aportaría la imagen y recordación del Gol Caracol. A renglón seguido aseguró que “bajo el entendido de que un valor definitivo dependería de una serie de condiciones que se desconocen y haciendo una estimación del potencial del mercado y de la oferta televisiva”, consideraban factible pagar una suma aproximada de 2 billones de pesos por un contrato de explotación a 10 años, con un bono de cierre de contrato de 145.000 millones de pesos.



Aunque Perdomo no pudo concretar la oferta, EL TIEMPO habló con un alto ejecutivo de Caracol quien dijo que siguen interesados en participar.



“Nuestro interés por esos derechos sigue intacto y es legítimo. Entendemos y respetamos que existe un contrato vigente. Pero nos parece que la intención de abrir un nuevo canal prémium debe hacerse en forma abierta, en sana competencia y en beneficio del fútbol, y no a puerta cerrada. Esperamos que los dirigentes encuentren los mecanismos jurídicos para abrir las posibilidades a todos los interesados como nosotros”, aseguró el alto ejecutivo.



No obstante, en la próxima asamblea solo se presentará la oferta de Win de mejorar en cifras la explotación del contrato vigente. Así lo confirmó a EL TIEMPO Jorge Enrique Vélez, nueva cabeza de la Dimayor.



Para Vélez es claro que la oferta de Caracol no se concretó y, además, que el contrato con Win va hasta 2026, lo que desencadenaría riegos jurídicos para la Dimayor si se incumple. Por eso, si bien le presentará a la asamblea varias alternativas, todas serán en torno a la única oferta: la de Win Sports.

El memorando

La gestión del señor Perdomo fue nefasta para el fútbol colombiano. Su ambición personal hizo que los equipos de fútbol dejaran de recibir este año entre 50.000 y 60.000 millones de pesos FACEBOOK

TWITTER

De hecho, antes de irse, Perdomo firmó un memorando de entendimiento con Win para renegociar los términos del acuerdo, que aparece refrendado por Rendón y por Jaime Pineda, dueño del Once Caldas. Y aunque el papel no es vinculante, la negociación se dilató, impidiendo que el canal prémium entrara en operación. Esa demora, dice RCN, tuvo consecuencias.

“La gestión del señor Perdomo fue nefasta para el fútbol colombiano. Su ambición personal hizo que los equipos de fútbol dejaran de recibir este año entre 50.000 y 60.000 millones de pesos. Por eso lo sacaron”, le dijo a EL TIEMPO José Roberto Arango, presidente de RCN Televisión.



Pero Perdomo rechazó la acusación: “La propuesta del canal prémium fue mía ante la comprobada realidad de que el fútbol en Colombia es el peor remunerado por la televisión en Suramérica. La comisión de mercadeo, por unanimidad, consideró que las expectativas eran superiores a la oferta de Win y se levantó la mesa de negociación. Tan es cierto que era insuficiente que la oferta de Caracol la superó ampliamente”.

Aunque la negociación entre la Dimayor y Win es secreta, este diario estableció que se firmaría un otrosí en el que se crea el canal prémium, que cobraría a los suscriptores por un paquete de los mejores partidos del rentado nacional.



Presidentes de clubes dijeron que inicialmente ofrecieron entregarle a la Dimayor el 23 por ciento por abonado y una cuota fija anual de 20.000 millones de pesos. Cuando Perdomo se fue, dejó la puja en un 43 por ciento de los ingresos netos para los equipos, un modelo que algunos siguen considerando bajo, aunque contempla ayudar para montar el videoarbitraje, VAR.



Pero la próxima asamblea en pleno, luego del concepto de la comisión de mercadeo de la Dimayor, será la que decida si acepta alguna de las modalidades que Vélez les presente. En esa misma reunión, Vélez dijo que despejará dudas de algunos presidentes, como Carlos Mario Zuluaga, de la Equidad, sobre supuestos manejos tributarios atípicos del contrato con el canal Win.



“Ya les pedí a los auditores de la Dimayor revisar el contrato, también al equipo financiero y a un privado, y ahí no hay nada irregular”, explicó. Arango también invitó a que la Dian audite el tema fiscal.



UNIDAD INVESTIGATIVA

u.investigativa@eltiempo.co

En Twitter: @uinvestigativa